Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa

Chiều 20/8, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định thành lập Bộ Tư lệnh (BTL) Pháo binh - Tên lửa. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ công bố.

Pháo binh – Tên lửa là lực lượng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, có khả năng cơ động, triển khai chiến đấu nhanh, đánh chính xác trong mọi địa hình, điều kiện chiến trường, kể cả tác chiến công nghệ cao.

Trao Quân kỳ Quyết thắng và giao nhiệm vụ cho BTL Pháo binh - Tên lửa, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định thành lập BTL Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: TTQS.

Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, BTL Binh chủng Pháo binh - Tên lửa rất tự hào được tiếp nối truyền thống vẻ vang của Binh chủng Pháo binh anh hùng, của Bộ đội Pháo binh QĐND Việt Nam.

Là Binh chủng chiến đấu được thành lập từ năm 1946, là “hỏa lực chủ yếu của lục quân và là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta”, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, lực lượng Pháo binh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp lên 8 chữ vàng truyền thống mà Bác Hồ đã trao tặng: “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thành lập BTL Pháo binh - Tên lửa không chỉ là sự kiện về mặt tổ chức mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tên lửa Scud-B trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam.

BTL Pháo binh - Tên lửa sẽ có các lữ đoàn và các đơn vị bảo đảm chiến đấu trực thuộc; trang bị của Pháo binh - Tên lửa sẽ có tầm bắn và khả năng tác chiến xa, có khả năng răn đe, hỏa lực mạnh, sức công phá lớn, độ chính xác cao và khả năng cơ động, di chuyển linh hoạt.

Đây sẽ là lực lượng hỏa lực quan trọng trong từng chiến dịch, trong thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt trong tác chiến hiệp đồng quân binh chủng hiện đại, khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu BTL Pháo binh - Tên lửa nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số chuyên ngành hóa rõ rệt giữa pháo binh truyền thống và pháo binh - tên lửa hiện đại; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ trong tác chiến hợp nhất.

“Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có trình độ kỹ - chiến thuật cao, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, có khả năng cơ động, triển khai chiến đấu nhanh, phản ứng linh hoạt, đánh chính xác, đánh phủ đầu, đánh dứt điểm mọi đối tượng tác chiến trong mọi địa hình, điều kiện chiến trường, kể cả tác chiến công nghệ cao, phi đối xứng và chiến tranh không gian mạng”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.