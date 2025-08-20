Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch

Chiều 20/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, Công an TP và trực tuyến đến 126 phường, xã để triển khai công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là A80).

Hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ về Thủ đô dịp A80

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của A80 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Lễ rước đuốc truyền thống, Lễ chào cờ, diễu binh, diễu hành và chương trình nghệ thuật.

Thứ tự diễu binh, diễu hành được bố trí chặt chẽ, cụ thể: diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội Nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an. Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi làm việc.

Dự kiến, hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ về Thủ đô dịp này. Vì vậy, Hà Nội yêu cầu tất cả địa phương chủ động xây dựng kịch bản, phương án đón tiếp, bảo đảm an toàn, văn minh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự hay “chặt chém” du khách.

Tại cuộc họp, nhiều địa phương đã báo cáo kế hoạch triển khai. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, phường đã lên kế hoạch để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống cho A80.

Đặc biệt, với vị trí cửa ngõ Thủ đô, Long Biên dự kiến sẽ có lượng người đông đi qua. “Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của TP như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường… đã được phường lên kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, phường Long Biên cũng lên kế hoạch chuẩn bị những phương án hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, người có công… khi về Thủ đô trong dịp lễ A80”, ông Hà khẳng định.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, ngoài việc đảm bảo theo kế hoạch của TP Hà Nội yêu cầu, Tây Hồ là địa phương có nhiều điểm du lịch hấp dẫn sẽ thu hút lượng khách du lịch, đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô đến du khách cả nước cũng như quốc tế.

Đại diện Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy… cũng đưa ra phương án phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và phân công cho Đoàn Thanh niên hỗ trợ người dân khi về Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, "chặt chém" du khách

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, đã quán triệt đến Ủy ban MTTQ của 126 phường, xã quan tâm đến các trường hợp khó khăn, yếu thế…, hướng dẫn Nhân dân tham dự A80 đảm bảo trật tự. Cùng với đó, động viên các gia đình liên quan đến các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua hoặc có đông người hỗ trợ người dân khi đến với Hà Nội tham dự A80.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu toàn thành phố tổng vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố sáng tạo, khuyến khích người dân treo cờ, trang trí trực quan sinh động ở từng nhà, từng ngõ có nội dung sáng tạo nhưng phải phù hợp, đúng quy định.

Đồng thời, các địa phương phải dự báo số lượng khách, chuẩn bị phương án hỗ trợ những người không nơi lưu trú, cung cấp nhu yếu phẩm, áo mưa, chỗ nghỉ, nhà vệ sinh lưu động… Cùng với đó, xây dựng các phương án để chủ động xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn. Đài PT-TH Hà Nội đảm bảo công tác truyền hình trực tiếp, phối hợp với các đơn vị đảm bảo tiếp sóng đầy đủ ở các điểm lắp đặt màn hình LED phục vụ Nhân dân.

“Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, chèn ép người già, trẻ em, thương binh, cựu chiến binh, hay hiện tượng ‘chặt chém’ du khách. A80 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách đến với người dân trong nước và quốc tế. Mỗi đơn vị, địa phương cần quán triệt tới từng cán bộ, người dân nêu cao tinh thần và trách nhiệm, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện đúng với kế hoạch của A80 mà Trung ương và thành phố giao nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.