Thanh Thụy – Quán quân Điểm hẹn tài năng bị nhạc sĩ Huy Tuấn "phê bình" là ai?

Thanh Thụy đoạt Quán quân Điểm hẹn tài năng 2025

Chung kết cuộc thi Điểm hẹn tài năng vừa diễn ra vào tối 29/6 với chiến thắng thuộc về Thanh Thụy – thí sinh được giới chuyên môn đánh giá cao suốt hành trình cuộc thi.

Sau hành trình dài hơn 4 tháng, đêm thi cuối cùng của Điểm hẹn tài năng mang chủ đề Toả sáng được truyền hình trực tiếp trên VTV3 với 4 gương mặt xuất sắc nhất là Nguyễn Bão Ngọc, Nguyễn Hoàng Minh Khôi, Nguyễn Thanh Thụy và Võ Hoài Anh. Cả 4 thí sinh cùng tranh tài qua hai phần thi: đơn ca và song ca với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải Nhất do BGK và Hội đồng chuyên môn lựa chọn cho Nguyễn Thanh Thụy. Ảnh: BTC

Giải thưởng cao nhất do Ban giám khảo và Hội đồng chuyên môn bình chọn được trao cho Thanh Thụy. Nam ca sĩ là thế hệ sinh viên đầu tiên của Việt Nam được học về nhạc Jazz bài bản nên thế mạnh của anh cũng ở dòng nhạc này.

Trong đêm Chung kết, Thanh Thụy đã chinh phục cả 3 giám khảo: Hồ Ngọc Hà, Huy Tuấn và Trúc Nhân bằng tiết mục chỉn chu và giàu cảm xúc qua ca khúc Dấu mưa.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận xét: "Phần trình diễn của Thanh Thụy là sự hội tụ đầy đủ những yếu tố hấp dẫn nhất trên sân khấu: giọng hát, trình diễn, piano, trang phục và xử lý bài hát. Mọi thứ đều trọn vẹn và thuyết phục".

Nhạc sĩ Huy Tuấn thậm chí hài hước "phê bình" Thanh Thụy vì… không để giám khảo còn gì góp ý.

Ca sĩ Trúc Nhân đánh giá cao sự đa năng, dám thử thách bản thân và khả năng chơi cả guitar lẫn piano của Thụy: “Em đang mở ra một cánh cổng khác cho khán giả, đưa họ vào thế giới âm nhạc của riêng mình. Mỗi biểu cảm, mỗi câu hát của Thụy đều như một phép màu”, nam ca sĩ cũng gọi Thanh Thụy là "nghệ sĩ thực thụ với tư duy âm nhạc mạnh mẽ".

Nguyễn Thanh Thụy để lại nhiều dấu ấn tại Điểm hẹn Tài năng với cách lựa chọn bài hát thông minh, phong độ ổn định và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Ảnh: BTC

Trước đó, Nguyễn Thanh Thụy là cái tên để lại nhiều dấu ấn với cách lựa chọn bài hát thông minh, phong độ ổn định và màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Thanh Thụy sinh năm 1996, từng là Thủ khoa Thanh nhạc – Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh và từng đoạt Huy chương Vàng Hội thi Tài năng trẻ toàn quốc 2020. Hiện, nam ca sĩ đang là giảng viên khoa Jazz, Pop, Rock và Công nghệ âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

Nam ca sĩ quan niệm: “Âm nhạc nói riêng cũng như những hoạt động nghệ thuật nói chung, yếu tố may mắn vẫn rất quan trọng. Có những nghệ sĩ rất tài giỏi trên thế giới, phải dành ra cả đời để đi tìm sự may mắn đấy. Với cá nhân Thụy, niềm đam mê và năng lượng tốt sẽ luôn thu hút những nguồn năng lượng tốt khác. Và mình không ngại hay e thẹn khi là thí sinh “cao tuổi” nhất của chương trình này và vẫn luôn học hỏi, trau dồi và đi tìm may mắn cho riêng mình”.

Tranh tài cùng Thanh Thụy trong đêm thi cuối là 3 gương mặt nổi bật: Nguyễn Hoàng Bão Ngọc, Nguyễn Hoàng Minh Khôi và Võ Hoài Anh.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trao giải Phong cách cho Nguyễn Hoàng Minh Khôi. Ảnh: BTC

Nguyễn Hoàng Minh Khôi mở màn đêm thi thành công với bản “hit” Để em rời xa (sáng tác: Phúc Bồ).

Ca sĩ Trúc Nhân nhận xét Minh Khôi đã khai thác triệt để thế mạnh giọng hát và thể hiện sự kết nối ngọt ngào với khán giả.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá Minh Khôi là một giọng ca trẻ đầy triển vọng, có phong độ ổn định và lựa chọn bài thông minh trong đêm chung kết.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ấn tượng với sự linh hoạt trong phong cách âm nhạc của Minh Khôi, không chỉ là "hoàng tử ballad" mà còn là nghệ sĩ đa sắc màu.

Nguyễn Hoàng Minh Khôi là cựu sinh viên khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM.

Nhạc sĩ Huy Tuấn trao giải Ấn tượng cho Nguyễn Hoàng Bão Ngọc. Ảnh: BTC

Nguyễn Hoàng Bão Ngọc thể hiện giọng hát đầy nội lực và cảm xúc trong ca khúc Chơi vơi (sáng tác: Phương Uyên - Thiều Bảo Trang).

Ca sĩ Trúc Nhân không ngần ngại trao điểm 10 đầu tiên của đêm, gọi cô là "cánh bướm đầy màu sắc của chung kết".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xúc động khi Bão Ngọc chinh phục thành công một ca khúc khó, còn nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định, Bão Ngọc chính là tâm bão của đêm thi.

Nguyễn Hoàng Bão Ngọc hiện là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, là thí sinh duy nhất khu vực miền Trung lot top 12 Điểm hẹn Tài năng.

Ca sĩ Trúc Nhân trao giải Triển vọng cho Võ Hoài Anh. Ảnh: BTC

Võ Hoài Anh mang đến tiết mục Tinh cầu bốc cháy (sáng tác: DTAP) đầy năng lượng.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, Hoài Anh chỉ cần kiểm soát tốt hơn phần nhịp sẽ hoàn hảo hơn.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn kiên định khi chọn Hoài Anh là "my gout". Cô cho rằng với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát có sắc màu riêng và kỹ năng trình diễn nổi bật Võ Hoài Anh là giọng ca trẻ đầy tiềm năng.

Trong khi ca sĩ Trúc Nhân khuyên ngay từ lúc này cô nên mạnh dạn bước ra thị trường âm nhạc chuyên nghiệp, tuy nhiên phần thi trong đêm chung kết thì chưa thực sự thuyết phục anh để châm cho ngôi vị cao.

Võ Hoài Anh chính là con gái của Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam. Cô đang theo học khoa Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long. Trước đó, cô tốt nghiệp hệ trung cấp đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm ngoái, Hoài Anh nhận được nhiều lời khen về diễn xuất khi đóng chính phim Hoa sữa về trong gió.

Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ, Trưởng Ban tổ chức trao giải Nhất do khán giả bình chọn online. Ảnh: BTC

Ở phần song ca, những tiết mục kết hợp giữa thí sinh và các ca sĩ khách mời tạo nên cao trào đầy cảm xúc. Hoài Anh cùng Hoàng Tôn thể hiện "Em còn nhớ anh không"; Thanh Thuỵ kết hợp cùng Đinh Mạnh Ninh trong bản tình ca dịu dàng "Mùa yêu đầu"; Minh Khôi cùng Khánh Linh mang đến bản hit "Rơi" đầy ma mị; Bão Ngọc và Nhật Thủy thăng hoa với ca khúc "Chị em mình trên tivi".



Khép lại đêm thi, 6 giải thưởng chính thức đã được trao, ghi nhận những dấu ấn nổi bật nhất của Điểm hẹn tài năng 2025:



Giải Sol Vàng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng: Nguyễn Mai Chi.



Giải Triển vọng: Võ Hoài Anh.



Giải Phong cách: Nguyễn Hoàng Minh Khôi.



Giải Ấn tượng: Nguyễn Hoàng Bão Ngọc.



Giải Nhất do khán giả bình chọn online: Nguyễn Quang Anh.



Giải Nhất do Ban giám khảo & Hội đồng cố vấn chuyên môn lựa chọn: Nguyễn Thanh Thụy.