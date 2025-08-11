Thành tích cực "khủng" của giọng ca trẻ nhất concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Tối 10/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận mang tên concert quốc gia Tổ quốc trong tim. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đặng Kim Thiên Kim – giọng ca nhí 13 tuổi từ Thủ đô Hà Nội là nghệ sĩ hát đơn ca trẻ nhất tại chương trình này. Em gây ấn tượng khi biểu diễn đầy cảm xúc bản mash-up Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ - Người cho em tất cả trong chương trình cùng ca sĩ Phạm Thu Hà. Tiết mục của em sau đó được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Dân Việt về cảm xúc khi được tham gia concert quốc gia, Đặng Kim Thiên Kim cho biết đây là niềm hạnh phúc lớn với em: “Được đứng trên sân khấu Mỹ Đình, trước hàng chục nghìn khán giả và hòa mình vào không khí rực rỡ cờ đỏ sao vàng là niềm vinh dự lớn đối với em. Em cảm nhận rõ sự tự hào, xúc động và cả trách nhiệm của một thiếu nhi Thủ đô khi cất giọng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc. Lúc nhìn xuống khán đài, thấy mọi người cùng vẫy cờ, hát theo và mỉm cười, em như được tiếp thêm sức mạnh. Em mong rằng mỗi câu hát mình gửi gắm sẽ chạm tới trái tim khán giả, đặc biệt là các bạn cùng thế hệ với em, để chúng ta cùng thêm yêu đất nước và tiếp nối truyền thống của dân tộc”.

Nói về ca khúc mình thể hiện, Đặng Kim Thiên Kim cho biết em tâm đắc nhất với câu hát: “Mong sao Bác sống muôn đời, để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người”. “Với em, câu hát này như một sự dõi theo của Bác, cũng là lời nhắn nhủ các thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho đất nước” – em chia sẻ.

Đặng Kim Thiên Kim là gương mặt quen thuộc tại các chương trình nghệ thuật như Vì tầm vóc Việt; Giai điệu Tự hào… trên VTV nhiều năm qua. Hiện em là học sinh lớp 8A5, trường THCS Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đặng Kim Thiên Kim từng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn của đất nước. (Ảnh: FBNV)

Giọng ca nhí sinh năm 2012 là gương mặt tiêu biểu của thiếu nhi Thủ đô với hàng loạt thành tích nổi bật. Năm 2023, Đặng Kim Thiên Kim giành Giải Nhất cuộc thi “Giọng hát Họa Mi” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức cùng hai Huy chương Vàng hạng mục đơn ca và song ca tại Liên hoan Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

Trước khi tham gia chương trình Tổ quốc trong tim, Đặng Kim Thiên Kim từng là ca sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Trước đó, em cũng tham gia chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đặng Kim Thiên Kim từng ra MV mang tên "Con yêu mẹ nhất trên đời". (Ảnh: NVCC)

Năm 2024, Thiên Kim là đại biểu tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, tại đây em đã đề xuất sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực học đường gửi tới Quốc hội. Năm 2025, em là đại biểu thiếu nhi tham gia Giao lưu hữu nghị thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam – Lào và Giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Từ năm 9 tuổi, Đặng Thiên Kim đã thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Em cho biết, mình hâm mộ hình ảnh các cô văn công cất tiếng hát phục vụ nhân dân, động viên những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc: “Em luôn khao khát bước chân vào cánh cổng của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ.

Nhiều năm nay, em yêu dòng nhạc Cách mạng và quê hương đất nước và khao khát được đứng trên sân khấu và lan tỏa những giá trị truyền thống đẹp đẽ của dân tộc” - Thiên Kim chia sẻ.