Thanh tra Chính phủ “điểm” nhiều sai phạm trong quản lý quy hoạch, xây dựng tại TP.HCM

Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện quy hoạch của UBND TP.HCM. TTCP đã tiến hành thanh kiểm tra về quy hoạch chung xây dựng TP.HCM tỷ lệ 1/25.000, quy hoạch chung quận/huyện tỷ lệ 1/5.000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (thời kỳ 2015 - 2022).

Trong kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều vấn đề vi phạm trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch tại nhiều dự án trên địa bàn TP.HCM.

Đơn cử, khu nhà ở xã hội - Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc, Quận 6, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 184/GPXD ngày 08/9/2017, trong đó có nội dung phần thân thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội - Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc ghi nhận số tầng (không kể tầng kỹ thuật tum thang trên mái của mỗi khối nhà) của Khối B1: 34 tầng, Khối B2: 36 tầng, Khối B3: 25 tầng là thực hiện không đúng với quy định tại Mục 1.5.11 Quy chuẩn 03:2012/BXD quy định "Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm" và theo Văn bản số 2402/SQHKT-QHKVI của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình cho thấy việc cấp phép xây dựng không vượt về chiều cao tối đa nhưng thêm về số tầng (tầng tum thang trên mái) so với quy định.

Chủ đầu tư không bố trí xây dựng phần diện tích Nhà trẻ tại Khu nhà ở thương mại nhưng đã được UBND Quận 6 đồng ý thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp vào ngân sách để xây dựng hạng mục Trường mầm non phục vụ cho dân số của Khu nhà ở thương mại tại Văn bản số 3289/UBND-QLĐT ngày 23/10/2015 là thực hiện không đúng với quy định tại Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD. Đến nay, Dự án Khu nhà ở xã hội - Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc vẫn chưa được Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với giá trị 159.089,945 triệu đồng, thời gian và tiến độ thực hiện dự án chậm, không đúng với Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND Thành phố.

Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho dự án nhưng chưa tuân thủ theo Quyết định số 4919/QĐ-UBND của UBND Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án.

Trong kết luận thanh tra cũng nêu về dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ của Công ty TNHH Gotec Việt Nam tại số 184 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6:

Sở Xây dựng có Giấy phép số 218/GPXD ngày 26/11/2018 cấp cho Công ty TNHH Gotec Việt Nam được phép xây dựng công trình Chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ, tại Văn bản số 2402/SQHKT-QHKVI của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về chấp thuận Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (gồm 19 tầng nổi + tầng kỹ thuật mái) và Giấy phép xây dựng số 218/GPXD của Sở Xây dựng (số tầng: 19 tầng không kể 2 tầng hầm và mái che thang) là thực hiện không đúng với quy định tại Mục 1.6.11 Quy chuẩn xây dựng 03/2012/BXD của Bộ Xây dựng.

Tuy không vượt về chiều cao tối đa nhưng thêm về số tầng cao (tầng kỹ thuật tum thang trên mái) so với quy định.

Thời gian và tiến độ thực hiện dự án chậm so với quyết định của UBND TP.HCM. Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án nhà ở thương mại theo quy định.

Ngoài ra, trong kết luận thanh tra cũng nêu về hiện trạng thực tế một số căn hộ đang sử dụng có bố trí hệ thống bếp để sinh hoạt trong căn hộ, kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng dạng officetel; bố trí thêm khu vui chơi trẻ em trên tầng kỹ thuật mái + mái tum ngoài ngoài phòng kỹ thuật, kỹ thuật thang máy, bể nước mái đã được phê duyệt là thực hiện không đúng với quy định Luật Xây dựng số 50/2021/QH13 ngày 18/6/2024.

Kết luận thanh tra cũng “điểm” nhiều sai phạm tại dự án Khu Liên hiệp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (Celadon City), phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Công ty CP Gamuda Land đã xây dựng thêm tầng lửng tại các căn hộ tầng 16 của khối chung cư A1, gồm các khối A, B, C, D, E và F với tổng diện tích sàn là 8.381,8 m2 (khối A thêm 1.443,7 m2, khối B thêm 1.738,9 m2, khối C thêm 1.159,9 m2, khối D thêm 1.159,9 m2, khối E thêm 1.572,7 m2 và khối F thêm 1.307,7 m2) vượt so với giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, việc xây thêm tầng lửng tại các căn hộ tầng 16 đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở và được UBND Tp.HCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết để phù hợp với việc điều chỉnh thêm tầng lửng.

Dự án của Gamuda Land từng vấp phải sự phản ứng của cư dân Celadon City vì sổ hồng.

TTCP chỉ ra việc Sở Xây dựng TP.HCM cấp giấy phép xây dựng đối với các khu A1 nhưng không xác định chỉ giới xây dựng đối đối với với phần thân khu chung cư cao tầng A1 là thực hiện không đúng với quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Theo quy hoạch chi tiết dự án của Gamuda Land được UBND quận Tân Phú và UBND TP.HCM phê duyệt, trong đó không có tầng hầm nhưng Sở Xây dựng đã cấp phép cho Gamuda Land được phép xây dựng từ 1-2 tầng hầm tại các khu A1, A5 và A6 (A1 có 2 tầng hầm, A5 có 1 tầng và A6 có 1 hầm chung + 1 hầm lửng) là thực hiện không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Xây dựng số 50/2024/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

Tại kết luận thanh tra, TTCP còn chỉ ra việc địa bàn TP.HCM có nhiều dự án treo hoặc chậm tiến độ, điển hình như: Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa 426,93 ha; Khu đô thị Tây Bắc - Củ Chỉ khoảng 6.000 ha; Công viên Sài Gòn Safari khoảng 456 ha; Ga Bình Triệu khoảng 41 ha; Rạch Xuyên Tâm dài 6,7 km và ngoài ra tại quận 6 có 7 dự án; quận Tân Phú có 2 dự án; huyện Bình Chánh có 2 dự án; quận 7 có 12 dự án; quận Bình Thạnh có 11 dự án; huyện Hóc Môn có 2 dự án; TP. Thủ Đức có 12 dự án... Các dự án chậm tiến độ đã gây lãng phí nguồn vốn, tình trạng kẹt xe, ngập úng kéo dài.

Với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.HCM, Bộ Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.