Bộ Xây dựng "ưu ái" nhiều dự án ở Nha Trang

Cụ thể, tại dự án The Arena do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư, kết luận thanh tra nêu rõ Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở đối với tòa A1 và A2 khi chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt; nhiều thông số khi thẩm định có sai khác, điều chỉnh giảm hơn với quy hoạch chi tiết được duyệt như: Diện tích xây dựng tháp A2, tháp A3, tháp A4, công trình biệt thự, công trình dịch vụ; tổng diện tích sàn xây dựng; tổng số căn hộ; thẩm định khi báo cáo tác động môi trường chưa được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

Dự án The Arena được biết đến là một trong những dự án Condotel có số lần xin điều chỉnh chủ trương nhiều nhất với 6 lần

Liên quan tới khách sạn cao cấp Vân Phong, chủ đầu tư là Công ty TNHH Forio Nha Trang, kết quả thanh tra cho thấy việc thẩm định chậm hơn so với thời gian quy định.

Công ty TNHH Forio Nha Trang thực hiện không đúng giấy phép quy hoạch, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, văn bản về thẩm định thiết kế cơ sở, văn bản về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và giấy phép xây dựng nhưng Cục Quản lý hoạt động xây dựng vẫn có văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình. Điều này là thực hiện không đúng với kết quả nội dung thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, 2 dự án trên đều ghi nhận có sự "ưu ái" của Bộ Xây dựng khi Cục Quản lý hoạt động xây dựng đều không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã nhận đủ hồ sơ khi thẩm định thiết kế cơ sở công trình này.

Không chỉ 2 dự án trên, tại TP. Nha Trang thì dự án Khách sạn Đông Á Premier and Apartment do Công ty Tập đoàn khách sạn Đông Á; Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà chung cư Nha Trang Center 2 và Khách sạn Thành Đạt do Công ty TNHH Thành Đạt làm chủ đầu tư cũng ghi nhận sự "ưu ái" tương tự bên trên.

Tại TP. Nha Trang còn nhiều dự án khác ghi nhận được sự "ưu ái" của Bộ Xây dựng khi Cục Quản lý hoạt động xây dựng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã nhận đủ hồ sơ khi thẩm định thiết kế cơ sở công trình.

Dự án "biến" đất công thành dự án nhà ở tại Bắc Ninh

Trong đó, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán New Melbourne do Công ty TNHH Hoàng Gia là chủ đầu tư được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đầu tư vào tháng 5/2018, với tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng.

Trong kết luận thanh tra chỉ rõ rằng vị trí khu đất trong bản đồ quy hoạch là đất công cộng, nhưng được phê duyệt làm đất thương mại, dịch vụ để bán là không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp để bán Phoenix Tower do Công ty CP Bông Sen làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 951 tỷ đồng, cũng có phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng, vi phạm quy định về chỉ giới xây dựng.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện dự án Tòa nhà trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và chung cư để bán do Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến xây dựng trên diện tích sử dụng đất 4.049 m2. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định dựa trên văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, không phải quy hoạch chi tiết, vi phạm Luật Xây dựng. Dự án có phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng.

Một dự án khác là Tòa nhà Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán do Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ đầu tư cũng có phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng.

Ngoài ra, vị trí khu đất theo quy hoạch là đất công cộng, nhưng được phê duyệt làm đất thương mại, dịch vụ, vi phạm Luật Quy hoạch đô thị.

Tương tự, dự án Tòa nhà tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp để bán do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh làm chủ đầu tư cũng có phần ngầm vượt chỉ giới xây dựng. Dự án có diện tích đất sử dụng 6.024,5 m2, với tổng mức đầu tư 566 tỷ đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM "bật đèn xanh" cho Gamuda Land làm "chui" tầng hầm

Dự án ở TP. Vũng Tàu tăng từ 12 lên 36 tầng trái quy định, chuyển đổi đất công thành đất ở

Tại dự án chung cư Kim Ngân do Công ty TNHH Kim Ngân làm chủ đầu tư, cơ quan thanh tra phát hiện dự án không thuộc loại được cấp Giấy phép quy hoạch nhưng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn cấp phép.

Dự án Chung cư Thái Dương do Công ty TNHH Thái Dương - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp chính của khu vực quy hoạch (tăng quy mô từ 12 tầng lên 36 tầng, quy mô dân số tăng lên 2.937 người).

Đối với dự án chung cư kết hợp dịch vụ Decoimex do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ cho biết, khu đất thực hiện dự án được quy hoạch là đất công cộng, UBND TP. Vũng Tàu đã có các quyết định chuyển thành đất chung cư.



Sở Xây dựng TP.HCM "bật đèn xanh" cho Gamuda Land làm "chui" tầng hầm

Quy hoạch chi tiết dự án Khu Liên hiệp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (Celadon City) của Gamuda Land cho thấy, dự án không có tầng hầm nhưng Sở Xây dựng TP. HCM đã cấp phép cho công ty xây dựng từ 1 - 2 tầng hầm tại các khu A1, A5 và A6 (A1 có 2 tầng hầm, A5 có 1 tầng và A6 có 1 hầm chung + 1 hầm lửng).

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc làm này là thực hiện không đúng với quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.