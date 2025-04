Những vi phạm nào tại Bộ Xây dựng vừa bị Thanh tra Chính phủ “điểm tên”?

Nhiều vi phạm trong thẩm định dự án

Theo kết luận thanh tra, sau kiểm tra 18 hồ sơ do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thấy:

Bộ Xây dựng không ban hành các tiêu chí đánh giá trong công tác thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016; dẫn đến công tác thẩm định thiết kế cơ sở một số nội dung không định lượng được số liệu, tiêu chí cụ thể để thẩm định nên khi thẩm định nội dung này trong báo cáo thẩm định còn chung chung.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở chậm so với thời hạn được quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng không cung cấp được tài liệu để chứng minh đã nhận đủ hồ sơ để thẩm định theo quy định tại Biểu mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, một số hồ sơ thẩm định còn thiếu như không có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không có quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án, không có các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, không có hồ sơ thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở.



Trụ sở Bộ Xây dựng. Ảnh: BĐT

Đặc biệt, một số dự án được thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh sau khi công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng, chưa tuân thủ đúng trình tự thực hiện theo quy định. Ngoài ra, còn có sự khác biệt giữa văn bản thông báo kết quả thẩm định và nội dung kết quả thẩm định thực tế.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng, trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở, Cục Quản lý hoạt động xây dựng còn một số tồn tại như: chưa đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch theo quy chuẩn; thẩm định khi thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh chưa hoàn tất; có sự sai khác (điều chỉnh giảm) giữa quy hoạch chi tiết và thiết kế cơ sở; thẩm định về môi trường khi dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, chưa lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan về các nội dung của dự án, như việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Chưa thực hiện việc đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), dẫn đến không tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Ngoài ra, việc thẩm định dự án vẫn được thực hiện ngay cả khi đồ án quy hoạch chưa đầy đủ, thiếu các yếu tố quan trọng như thỏa thuận chủ trương đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Không thẩm định nội dung sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng 2014.

Thẩm định để phê duyệt căn hộ dịch vụ du lịch trong khi loại căn hộ này không có trong tiêu chuẩn, quy chuẩn là thực hiện không đúng với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014.

Kết luận còn cho rằng, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý sử dụng các công trình xây dựng không có quy định riêng về loại hình condotel, officetel ...

Thế nhưng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi của 111 dự án kinh doanh bất động sản có liên quan đến loại hình này.

Trong đó, từ năm 2015 đến trước ngày 1/7/2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã thẩm định thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi của 98/111 dự án kinh doanh bất động sản về loại hình condotel, officetel là chưa phù hợp Luật Xây dựng 2014.Không thẩm định nội dung sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng 2014.

Thẩm định để phê duyệt căn hộ dịch vụ du lịch trong khi loại căn hộ này không có trong tiêu chuẩn, quy chuẩn là thực hiện không đúng với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014.

Kết luận còn cho rằng, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý sử dụng các công trình xây dựng không có quy định riêng về loại hình condotel, officetel ...

Thế nhưng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi của 111 dự án kinh doanh bất động sản có liên quan đến loại hình này.

Trong đó, từ năm 2015 đến trước ngày 1/7/2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã thẩm định thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi của 98/111 dự án kinh doanh bất động sản về loại hình condotel, officetel là chưa phù hợp Luật Xây dựng 2014.

Chung cư, khách sạn cao cấp tại nhiều tỉnh xây dựng sai quy hoạch

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án nhưng không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán New Melbourme trên diện tích đất 2.160 m2 do Công ty TNHH Hoàng Gia làm Chủ đầu tư nhưng theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch thì vị trí khu đất trong bản đồ quy hoạch là đất công cộng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 2471 ngày 30/8/2017 chuyển Trung tâm thương mại Thái Dương sang Chung cư thương mại đã làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp chính của khu vực lập quy hoạch phân khu (tăng số tầng cao từ 12 tầng lên 36 tầng, quy mô dân số tăng lên 2.937 người) so với Quyết định số 1400 ngày 1/5/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sân Bay, TP Vũng Tàu là chưa đủ căn cứ, cơ sở và không đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009.

UBND TP Vũng Tàu có các quyết định điều chỉnh chức năng đất từ đất công cộng tại Quyết định số 2917 ngày 19/6/2009 sang đất chung cư là thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất, thay đổi chức năng, tính chất, quy mô dẫn tới gia tăng quy mô dân số tại khu vực, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với khu vực, làm thay đổi công trình hạ tầng xã hội và công trình hạ tầng kỹ thuật là thực hiện không đúng với quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Công ty TNHH Forio Nha Trang là Chủ đầu tư dự án khách sạn cao cấp Vân Phong tiến hành xây dựng công trình không tuân thủ các chỉ tiêu, thông số về quy hoạch, xây dựng; vi phạm về quy hoạch, xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh sau khi công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng.

Từ các nội dung nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc lãnh đạo Bộ Xây dựng trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đã nêu trong phần kết luận và kết quả thanh tra.

Chỉ đạo UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc lãnh đạo UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nêu trên để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã nêu.





Danh sách các dự án bị kiểm tra:



Dự án The Arena, TP Nha Trang.



Công trình Khách sạn cao cấp Vân Phong, TP Nha Trang.



Khách sạn Đông Á Premier and Apartment, TP Nha Trang.



Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà chung cư Nha Trang Center 2, TP Nha Trang.



Khu chung cư TECCO COMPLEX, TP Thái Nguyên.



Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp để bán Phoenix Tower, TP Bắc Ninh.



Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và chung cư để bán, TP Bắc Ninh.



Dự án Tòa nhà tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp để bán, TP Bắc Ninh.



Công trình Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán, TP Bắc Ninh.



Dự án Chung cư Kim Ngân, TP Vũng Tàu; Dự án Chung cư thương mại Thái Dương, TP Vũng Tàu.



Công trình Chung cư kết hợp dịch vụ Decolmex tại phường 9, TP Vũng Tàu.



Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.



Công trình Khu chung cư A1, A5 của Khu liên hiệp Văn hóa Thể thao và Dân cư Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM.



Công trình Khách sạn Thành Đạt, TP Nha Trang.



Tổ hợp Trung tâm thương mại và căn hộ chung cư để bán New Melbourne, TP Bắc Ninh.