Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 vừa công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Cần Thơ (IVB Cần Thơ).

IVB Cần Thơ là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng TNHH Indovina, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động năm 1997.

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 14, hai chi nhánh của Ngân hàng Indovina (IVB) tại Cần Thơ và Phú Mỹ Hưng đều có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, trong đó riêng IVB Cần Thơ lên tới 17%. Ảnh minh họa: ĐV.

Trụ sở chi nhánh tại số 8 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Giám đốc chi nhánh là ông Mai Hoàng Long.

Chi nhánh IVB Cần Thơ có tỷ lệ nợ xấu tới 17%

Theo kết luận thanh tra, về cơ bản, IVB Cần Thơ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về các mặt hoạt động theo nội dung thanh tra.

Đơn vị có nhiều nỗ lực trong hoạt động; các chỉ tiêu về tổng tài sản, dư nợ cho vay, vốn huy động trong những năm gần đây duy trì ổn định; hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy IVB Cần Thơ còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, tại IVB Cần Thơ, công tác thẩm định, xét duyệt cho vay chưa chặt chẽ; thẩm định dựa vào tài liệu có độ tin cậy chưa cao; đánh giá chưa đầy đủ tình hình sản xuất, kinh doanh, nguồn thu trả nợ của khách hàng; duyệt cho vay vượt nhu cầu vốn.

Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát sau cho vay của IVB Cần Thơ còn sơ sài, chưa đánh giá và thu thập đầy đủ tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tiến độ thực hiện phương án vay vốn của khách hàng đến thời điểm kiểm tra.

Đơn vị chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn và/hoặc thu thập chứng từ chưa phù hợp...

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của IVB Cần Thơ ở mức cao (17%); kết quả thu hồi nợ xấu còn thấp; công tác thu hồi nợ xấu chưa được quan tâm thực hiện đúng mức.

Trước đó, ngày 15/10, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 2 cũng công bố kết luận thanh tra đối với IVB Phú Mỹ Hưng, chỉ ra nhiều sai sót trong thẩm định và quản lý vốn vay tại chi nhánh này.

Cụ thể, tại IVB Phú Mỹ Hưng, việc thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay tuy được thực hiện theo quy định nội bộ nhưng vẫn còn một số hồ sơ cho vay chưa được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.

Việc thu thập chứng từ sử dụng vốn vay còn chưa đầy đủ. Tỷ lệ nợ xấu tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Nợ có khả năng mất vốn tăng gấp 12 lần sau 5 năm, chạm mốc 3.425 tỷ đồng

Về tình hình cho vay, năm 2024, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) ghi nhận tổng dư nợ cho vay đạt 40.076 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2023, cho thấy tín dụng đã phục hồi mạnh sau giai đoạn tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn là vấn đề đáng quan ngại.

Tổng quy mô nợ xấu (nhóm 3–5) năm 2024 của IVB giảm 7,8%, xuống 3.574,5 tỷ đồng, giúp tỷ lệ nợ xấu hạ từ khoảng 11,7% (năm 2023) xuống 8,9% (năm 2024).

Mức giảm này chủ yếu nhờ nợ nghi ngờ (nhóm 4) co mạnh tới 78,5%, trong khi nợ nhóm 3 lại tăng vọt hơn 367% từ nền thấp (5,2 tỷ đồng), còn nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) vẫn tăng 4,1%, chiếm tới gần 96% tổng nợ xấu.

Trong giai đoạn 5 năm gần đây (2020–2024), dư nợ cho vay của IVB tăng từ 33.518 tỷ đồng lên 40.076 tỷ đồng, tương ứng mức tăng bình quân khoảng 4–5%/năm, trong khi nợ xấu tăng gấp gần 12 lần, từ 304,8 tỷ đồng lên 3.575 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu vì vậy cũng tăng mạnh, từ 0,9% (năm 2020) lên 8,9% (năm 2024). Trong đó, riêng nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) leo thang liên tục, từ 277 tỷ đồng lên 3.425 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần sau 5 năm.