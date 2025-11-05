Thấy con rồng Nam Mỹ đi lạc, một người dân Lâm Đồng giao nộp ngành chức năng mang thả vào vườn quốc gia

Ngày 4/11, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phối hợp với các cơ quan chức năng thả một con rồng Nam Mỹ vào Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Con rồng Nam Mỹ này trước đó được người dân bắt được và giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt.

Lực lượng chức năng thả con rồng Nam Mỹ ra môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuân (68 tuổi, thường trú tại đường Mê Linh, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) đi làm về đã phát hiện một con rồng Nam Mỹ đi lạc trong hẻm nên gọi hàng xóm là ông Phan Văn Tài dùng vợt cùng bắt giữ.

Con rồng Nam Mỹ được ông Tuân bắt được khi trên đường đi làm về.

Đến sáng ngày 4/11, ông Tuân đã đưa con rồng Nam Mỹ trên đến giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt. Sáng cùng ngày, đại diện phường Lâm Viên - Đà Lạt và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã lập biên bản tiếp nhận con rồng Nam Mỹ trên. Theo đó, con rồng Nam Mỹ này nặng khoảng 1,7kg, có tình trạng sức khỏe tốt.

Con rồng Nam Mỹ có trọng lượng khoảng 1,7kg.

Cũng trong ngày 4/11, lực lượng chức năng đã đưa con rồng Nam Mỹ trên được thả ra môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Con rồng Nam Mỹ trên được xác định thuộc nhóm Phụ lục II CITES (bao gồm các loài không bị đe dọa tuyệt chủng ngay lập tức, nhưng cần được quản lý chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng).