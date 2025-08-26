Chủ đề nóng

The Swan Lake - Bản giao hưởng của nhịp sống và cảm hứng

Thứ ba, ngày 26/08/2025 09:05 GMT+7
Tại The Swan Lake (Vinhomes Green City, Tây Bắc TP.HCM), khái niệm nghỉ dưỡng không còn bó hẹp trong những chuyến đi ngắn ngày tới các vùng đất du lịch, mà trở thành phong cách sống thường nhật ngay tại gia. Nơi đây, cư dân được hoà mình cùng thiên nhiên trong lành, tận hưởng hệ tiện ích đẳng cấp và tìm thấy sự an yên trong tâm hồn 365 ngày/năm.
Lời hồi đáp hoàn hảo cho nhu cầu sống “blue space”

Khảo sát của National Human Activity Pattern Survey (NHAPS) cho thấy: con người hiện đang dành tới hơn 80% thời gian mỗi ngày trong các không gian kín (trong nhà, văn phòng, xe cộ). Sự xa rời thiên nhiên khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì vậy, không gian sống có cây xanh và mặt nước đang trở thành lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

Không gian sống xanh trở thành tiêu chí cốt lõi trong hành trình tìm kiếm chốn an cư.

Tại Việt Nam, nhu cầu sống xanh không còn là trào lưu, mà đã trở thành tiêu chí cốt lõi trong hành trình tìm kiếm chốn an cư lý tưởng. Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới trong 6 tháng đầu năm 2025 của Batdongsan.com.vn cho biết, tiêu chí sống xanh là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi ở - với 86% khách hàng quan tâm đến tiêu chuẩn xanh và 88% chấp nhận chi trả cao hơn với bất động sản xanh.

Thấu hiểu nhu cầu đó, những ngôi nhà có “trái tim xanh” The Swan Lake xuất hiện như một lời hồi đáp hoàn hảo. Khu The Swan Lake mang đến một không gian sống độc đáo với điểm nhấn là công viên hồ sinh thái The Green Lake khoáng đạt và 4 công viên chủ đề, hòa quyện thành bản giao hưởng thiên nhiên sống động.

Tận hưởng chất sống 365 ngày/năm nghỉ dưỡng tại gia

Mỗi ngày tại The Swan Lake đều bắt đầu thật khác biệt. Chỉ cần mở cửa sổ, ánh bình minh phản chiếu trên mặt hồ xanh trong sẽ trong len lỏi và tràn ngập mỗi căn nhà, mang theo hơi thở mát lành của gió sớm và hương cây cỏ dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, những bộn bề cuộc sống dường như lắng lại, chỉ còn cảm giác an yên và cân bằng lan tỏa.

The Swan Lake mang đến những ngôi nhà - nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn làm nên bản sắc riêng của The Swan Lake chính là hồ Green Lake 5,2ha. Không chỉ là biểu tượng phong thủy mang đến vượng khí, tài lộc, hồ Green Lake còn mở ra nhiều trải nghiệm đầy thi vị. Tại đây, cư dân và du khách có thể thong dong chèo SUP, câu cá, dạo bộ, tận hưởng làn gió mát lành, hay tìm lại sự tĩnh tại khi ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ lấp lánh.

Bao quanh hồ là 4 công viên chủ đề được kiến tạo tinh tế, mang đến những mảng màu đa sắc cho cuộc sống mỗi ngày. Đó là Công viên Dưỡng sinh Zen Park - nơi nhịp sống chậm lại với những lối dạo bộ rợp bóng cây, những khoảng không gian thiền định, giúp tái tạo năng lượng và gìn giữ sự cân bằng thân, tâm, trí. Công viên Vườn Cổ tích Fairy Land rực rỡ sắc màu, là không gian dành riêng cho trẻ thơ khám phá, nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Công viên Thể thao Gym Park: căng tràn năng lượng với đường chạy bộ, sân thể thao ngoài trời, khu tập luyện đa năng - nơi mỗi ngày đều là một hành trình bồi đắp sức khỏe và bứt phá giới hạn bản thân. Cuối cùng là Công viên nước Aqua Adventure ngập tràn tiếng cười và sự sôi động, trở thành điểm hẹn giải trí, gắn kết gia đình qua những trải nghiệm đầy hứng khởi.

Tiện ích xanh đưa The Swan Lake trở thành tài sản an cư và đầu tư bền vững.

Lựa chọn The Swan Lake làm chốn an cư, cuộc sống của cư dân không còn là những hành trình vội vã trên các cung đường mà là những phút giây tận hưởng tại gia. Mọi nhu cầu về một cuộc sống hiện đại từ học tập, mua sắm đến vui chơi, thư giãn đều hội tụ trong lòng đô thị. Ngay bên hiên nhà là trường liên cấp Vinschool, liền kề là trung tâm thương mại Vincom sầm uất, cách vài bước chân là quảng trường ngập tràn ánh sáng và những công viên rực rỡ sắc màu.

Với vị trí chiến lược ngay trung tâm đại đô thị Vinhomes Green City, liền kề những trục giao thông huyết mạch tại Tây Bắc TP.HCM - nơi đang từng ngày lột xác trên hành trình trở thành một CBD mới, The Swan Lake không chỉ là một chốn sống - nghỉ dưỡng đầy cảm hứng giữa lòng thành phố, mà còn là tài sản sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư sành sỏi, đón đầu xu hướng lên ngôi của bất động sản xanh, sinh thái.

