Thép xanh Nam Định lại "chơi lớn", khiến V.League ngước nhìn

Thép xanh Nam Định tiếp tục phát vé miễn phí trận gặp HAGL

Vòng 21 V.League 2024/2025, Thép xanh Nam Định có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC. Nhờ sự cổ vũ của hàng vạn CĐV đi theo đội, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã chơi một trận cầu tưng bừng và giành chiến thắng 3-0 đầy thueyets phục.

Được biết, trước chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy, Thép xanh Nam Định đã có một quyết định rất "chịu chơi". Theo đó, Ban lãnh đạo đội bóng thành Nam không chỉ bố trí 30 xe ô tô loại 45 chỗ để đưa các hội cổ động viên từ Nam Định lên Thủ đô, mà còn tặng 5.000 vé xem trận đấu cho người hâm mộ của đội bóng.

Thép xanh Nam Định đang dần tiến gần hơn tới chức vô địch V.League 2024/2025. Ảnh: Thép xanh Nam Định FC.

Chính quyết định kể trên đã mang hàng vạn CĐV Nam Định tới sân Hàng Đẫy vào tối 4/5, tạo nên một màu trắng phủ khắp các khán đài, đồng thời tiếp sức cho Tuấn Anh và các đồng đội chơi một trận hay nhất kể từ đầu giải. Sau trận đấu, không ít CĐV ví von rằng, Thép xanh Nam Định đấu Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy mà như đá tại sân Thiên Trường.

Tới vòng 22 V.League 2024/2025, Thép xanh Nam Định trở về sân nhà Thiên Trường và tiếp đón Đông Á Thanh Hóa. Và trước thềm trận đấu này, Ban lãnh đạo đội bóng thành Nam tiếp tục chơi lớn. Cụ thể, họ quyết định tặng vé xem miễn phí trận đấu cho toàn thể người hâm mộ vào sân Thiên Trường tối 11/5.

Các khán đài đầy ắp CĐV áo trắng cùng những màn cổ vũ cuồng nhiệt đã tiếp thêm sức mạnh cho Tuấn Anh và các đồng đội. Để rồi họ có chiến thắng 2-1 trước Thép xanh Nam Định, qua đó tiếp tục băng băng về đích.

Tiếp nối bầu không khí cuồng nhiệt và sự ủng hộ to lớn từ người hâm mộ, CLB Thép xanh Nam Định vừa chính thức thông báo sẽ tiếp tục tặng vé miễn phí cho khán giả trong trận đấu tiếp đón HAGL tại vòng 23 V.League 2024/2025, diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 5 trên sân vận động Thiên Trường.

Thông báo chính thức nêu rõ: "Tập đoàn Xuân Thiện và đội bóng xin trân trọng tặng vé miễn phí tới CĐV, như một món quà nhỏ tri ân sự đồng hành trong suốt thời gian qua”.

CĐV Nam Định luôn cổ vũ đội nhà cuồng nhiệt từ trên khán đài. Ảnh: Thép xanh Nam Định FC.

Đặc biệt, trong thông báo lần này, Thép xanh Nam Định đã mạnh mẽ kêu gọi người hâm mộ chung tay chống lại nạn phe vé. Đội bóng nhấn mạnh: "CLB rất mong các CĐV nhận vé trực tiếp từ đội bóng, không mua qua phe vé”. Lời kêu gọi này thể hiện quyết tâm của CLB trong việc đảm bảo quyền lợi cho những người hâm mộ chân chính và mong muốn một sân Thiên Trường thực sự là ngày hội của bóng đá Nam Định.

Vé sẽ được phát từ 15h ngày 18/5 tại ba quầy ở khán đài A, B và D cho đến khi hết vé. CLB giải thích thêm về việc phát vé thay vì mở cửa tự do: "Việc in vé và tặng nhằm đảm bảo an ninh an toàn trận đấu như yêu cầu của các cơ quan chức năng, đồng thời có thể triển khai việc quay số bốc thăm trúng thưởng..."

Với sự tin tưởng vào tình yêu lớn lao của người hâm mộ, Thép xanh Nam Định kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt thành: "Đội bóng hi vọng tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, để chảo lửa Thiên Trường tiếp tục rực cháy, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam." Tất cả hướng đến mục tiêu chung: "Chúng ta sẽ cùng nhau cháy hết mình trên khán đài cũng như dưới sân cỏ, chiến đấu và giành thêm một chiến thắng nữa, để tiến gần hơn tới ngày giành kết quả cao nhất như chúng ta hằng mong mỏi."

Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận gặp HAGL tới, Thép xanh Nam Định sẽ tiến gần đến việc bảo vệ ngôi vương V.League mùa này khi đang hơn đội thứ 2 là Hà Nội FC 5 điểm trên bảng xếp hạng.