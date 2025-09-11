Thị trường tài sản số hôm nay 11/9: Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư khi tham gia lĩnh vực tài sản số

Trên trang facebook cá nhân (có tích xanh), ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI vừa đăng tải dòng trạng thái có nội dung: “Tài sản số là lĩnh vực hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy, mọi người cần hiểu rõ trước khi tham gia”.

Lời cảnh báo của Chủ tịch SSI về thị trường tài sản số, lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm lớn tại Việt Nam và thế giới, được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa được ban hành.

Điều kiện cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa gồm: Là doanh nghiệp Việt Nam, vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng; tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn…

Trong phần bình luận, có người đưa ra câu hỏi vì sao yêu cầu cao thế, ông Hưng phản hồi rằng: Trách nhiệm của công ty cung cấp dịch vụ tài sản số với tài sản của khách hàng lớn hơn công ty chứng khoán nhiều vì tài sản số không có trung tâm lưu kí.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, phát biểu khai mạc sự kiện GM Việt Nam 2025 diễn ra hồi tháng 8 (Ảnh: BTC).

Theo vị Chủ tịch Chứng khoán SSI, các điều kiện về nhân sự và công nghệ cũng rất khắt khe nhưng ông nghĩ rằng điều này là rất cần thiết cho một ngành rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.



Trước đó, nhiều công ty chứng khoán trong đó có SSI đã có động thái chuẩn bị cho cuộc chơi tiềm năng này như việc thành lập các công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Blockchain, tài sản số.

Từ năm 2022, SSI đã góp vốn lập công ty con CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Gần đây, SSID cùng Công ty Quản lý Quỹ SSI ký thỏa thuận hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services nhằm phát triển hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/9: Bật tăng sau phát ngôn của Chủ tịch SEC

Cập nhật tại thời điểm 7h, ngày 11/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường tiền điện tử tăng đồng loạt. Giá Bitcoin (BTC) bật lên mức 113.977 USD, tăng 2,65% trong 24 giờ qua, thậm chí có thời điểm cao nhất đã nhảy lên 114.263 USD/BTC.

Các đồng tiền điện tử lớn khác như Ethereum (tăng 1,41%), XRP (1,44%), Binance Coin (1,71%), Dogecoin (3,26%), Cardano (2,85%) đều tăng tốc. Trong khi Solana (SOL) tăng ấn tượng 4,07%, tiếp tục cho thấy tiềm năng với đà tăng 10,69% trong 7 ngày qua và 16,93% trong 30 ngày.

Thị trường tiền điện tử tăng trở lại khi gần đến ngày Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất (ngày 17/9). Khả năng cắt giảm lãi suất hiện nay là trên 90%.

Trước đây, việc cắt giảm lãi suất đã đẩy giá altcoin lên cao hơn Bitcoin. Trong lần cắt giảm lãi suất tương tự gần đây nhất, vốn hóa thị trường altcoin đã tăng 5,7%, vượt trội hơn Bitcoin 1,3%.

Việt Nam chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hoá từ hôm nay, hé lộ thời gian cho người dân tham gia

Chủ tịch SEC Paul Atkins vừa có một bài phát biểu gây chấn động tại Hội nghị Bàn tròn OECD về Thị trường Tài chính Toàn cầu ở Paris. Ông tuyên bố rằng “thời của crypto đã đến”, và trình bày tầm nhìn của mình về những thay đổi chính sách táo bạo.

Atkins tuyên bố rằng SEC sẽ tiếp tục xây dựng các mối quan hệ đối tác mới với các cơ quan điều chỉnh khác, các đối tác quốc tế và nhiều hơn nữa. Ông không đề cập rõ ràng đến việc lấy ý kiến từ các bên liên quan trong ngành công nghiệp crypto, nhưng đây đã là một phần quan trọng của các sáng kiến ủng hộ crypto gần đây của SEC.

Pi Network: 12 triệu người dùng nhưng mục tiêu 1 USD vẫn xa vời

Pi Network cho biết đã đưa thành công hơn 12 triệu người dùng lên mạng chính, với nguồn cung lưu hành 8,04 tỷ PI – chưa tới 10% trong tổng nguồn cung tối đa 100 tỷ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tiền điện tử Kosasi Nakamoto, việc đạt mốc 1 USD vẫn là thách thức lớn do áp lực lạm phát cơ cấu và cạnh tranh khốc liệt. Trong 30 ngày qua, giá Pi giảm 17%, còn trong 90 ngày giảm tới 45%.

Dù Pi liên tục ra mắt các dự án mới như Giao thức 23, KYC phi tập trung, hay hệ sinh thái game/DeFi, nhưng lại chịu sức ép từ đối thủ Remittix – nền tảng chuyển tiền phí thấp (0,1%), được hậu thuẫn mạnh và có lộ trình rõ ràng, khiến dòng vốn đầu tư bị phân tán.

Ngoài ra, nguy cơ bán tháo gia tăng khi các “cá voi” nắm giữ khối lượng lớn Pi, trong khi thanh khoản trên thị trường lại mỏng. Riêng trong tháng 9, dự kiến sẽ có 149,5 triệu Pi được mở khóa, tạo thêm áp lực cung.

Theo giới phân tích, để Pi có thể tiến gần hơn tới mức giá 1 USD, mạng lưới buộc phải xây dựng một hệ sinh thái bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng người dùng và áp lực nguồn cung.