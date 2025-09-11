Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Thị trường
Thứ năm, ngày 11/09/2025 07:48 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 11/9: Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 11/09/2025 07:48 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 11/9: Nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là cú hích chính sách tuy nhiên Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng vẫn có cảnh báo với nhà đầu tư.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư khi tham gia lĩnh vực tài sản số

Trên trang facebook cá nhân (có tích xanh), ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI vừa đăng tải dòng trạng thái có nội dung: “Tài sản số là lĩnh vực hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy, mọi người cần hiểu rõ trước khi tham gia”.

Lời cảnh báo của Chủ tịch SSI về thị trường tài sản số, lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm lớn tại Việt Nam và thế giới, được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa được ban hành.

Điều kiện cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa gồm: Là doanh nghiệp Việt Nam, vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng; tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn…

Trong phần bình luận, có người đưa ra câu hỏi vì sao yêu cầu cao thế, ông Hưng phản hồi rằng: Trách nhiệm của công ty cung cấp dịch vụ tài sản số với tài sản của khách hàng lớn hơn công ty chứng khoán nhiều vì tài sản số không có trung tâm lưu kí.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, phát biểu khai mạc sự kiện GM Việt Nam 2025 diễn ra hồi tháng 8 (Ảnh: BTC).

Theo vị Chủ tịch Chứng khoán SSI, các điều kiện về nhân sự và công nghệ cũng rất khắt khe nhưng ông nghĩ rằng điều này là rất cần thiết cho một ngành rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán trong đó có SSI đã có động thái chuẩn bị cho cuộc chơi tiềm năng này như việc thành lập các công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Blockchain, tài sản số.

Từ năm 2022, SSI đã góp vốn lập công ty con CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Gần đây, SSID cùng Công ty Quản lý Quỹ SSI ký thỏa thuận hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services nhằm phát triển hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/9: Bật tăng sau phát ngôn của Chủ tịch SEC

Cập nhật tại thời điểm 7h, ngày 11/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường tiền điện tử tăng đồng loạt. Giá Bitcoin (BTC) bật lên mức 113.977 USD, tăng 2,65% trong 24 giờ qua, thậm chí có thời điểm cao nhất đã nhảy lên 114.263 USD/BTC.

Các đồng tiền điện tử lớn khác như Ethereum (tăng 1,41%), XRP (1,44%), Binance Coin (1,71%), Dogecoin (3,26%), Cardano (2,85%) đều tăng tốc. Trong khi Solana (SOL) tăng ấn tượng 4,07%, tiếp tục cho thấy tiềm năng với đà tăng 10,69% trong 7 ngày qua và 16,93% trong 30 ngày.

Thị trường tiền điện tử tăng trở lại khi gần đến ngày Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất (ngày 17/9). Khả năng cắt giảm lãi suất hiện nay là trên 90%.

Trước đây, việc cắt giảm lãi suất đã đẩy giá altcoin lên cao hơn Bitcoin. Trong lần cắt giảm lãi suất tương tự gần đây nhất, vốn hóa thị trường altcoin đã tăng 5,7%, vượt trội hơn Bitcoin 1,3%.

Việt Nam chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hoá từ hôm nay, hé lộ thời gian cho người dân tham gia

Chủ tịch SEC Paul Atkins vừa có một bài phát biểu gây chấn động tại Hội nghị Bàn tròn OECD về Thị trường Tài chính Toàn cầu ở Paris. Ông tuyên bố rằng “thời của crypto đã đến”, và trình bày tầm nhìn của mình về những thay đổi chính sách táo bạo.

Atkins tuyên bố rằng SEC sẽ tiếp tục xây dựng các mối quan hệ đối tác mới với các cơ quan điều chỉnh khác, các đối tác quốc tế và nhiều hơn nữa. Ông không đề cập rõ ràng đến việc lấy ý kiến từ các bên liên quan trong ngành công nghiệp crypto, nhưng đây đã là một phần quan trọng của các sáng kiến ủng hộ crypto gần đây của SEC.

Pi Network: 12 triệu người dùng nhưng mục tiêu 1 USD vẫn xa vời

Pi Network cho biết đã đưa thành công hơn 12 triệu người dùng lên mạng chính, với nguồn cung lưu hành 8,04 tỷ PI – chưa tới 10% trong tổng nguồn cung tối đa 100 tỷ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tiền điện tử Kosasi Nakamoto, việc đạt mốc 1 USD vẫn là thách thức lớn do áp lực lạm phát cơ cấu và cạnh tranh khốc liệt. Trong 30 ngày qua, giá Pi giảm 17%, còn trong 90 ngày giảm tới 45%.

Dù Pi liên tục ra mắt các dự án mới như Giao thức 23, KYC phi tập trung, hay hệ sinh thái game/DeFi, nhưng lại chịu sức ép từ đối thủ Remittix – nền tảng chuyển tiền phí thấp (0,1%), được hậu thuẫn mạnh và có lộ trình rõ ràng, khiến dòng vốn đầu tư bị phân tán.

Ngoài ra, nguy cơ bán tháo gia tăng khi các “cá voi” nắm giữ khối lượng lớn Pi, trong khi thanh khoản trên thị trường lại mỏng. Riêng trong tháng 9, dự kiến sẽ có 149,5 triệu Pi được mở khóa, tạo thêm áp lực cung.

Theo giới phân tích, để Pi có thể tiến gần hơn tới mức giá 1 USD, mạng lưới buộc phải xây dựng một hệ sinh thái bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng người dùng và áp lực nguồn cung.

Tham khảo thêm

Thị trường tài sản số hôm nay 7/9: Giá Pi Network lao dốc, nhà đầu tư 'bốc hơi' gần hết tài sản

Thị trường tài sản số hôm nay 7/9: Giá Pi Network lao dốc, nhà đầu tư "bốc hơi" gần hết tài sản

Thị trường tài sản số hôm nay 6/9: Mua bán tài sản số phải nộp thuế thu nhập cá nhân bất kể lỗ hay lãi

Thị trường tài sản số hôm nay 6/9: Mua bán tài sản số phải nộp thuế thu nhập cá nhân bất kể lỗ hay lãi

Thị trường tài sản số hôm nay 5/9: Giá Bitcoin, ETH lao dốc, Việt Nam trong top đầu thế giới về tỷ lệ tiếp nhận crypto

Thị trường tài sản số hôm nay 5/9: Giá Bitcoin, ETH lao dốc, Việt Nam trong top đầu thế giới về tỷ lệ tiếp nhận crypto

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Bất ngờ lao dốc sau chuỗi tăng

Giá xăng dầu hôm nay 12/9, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc sau hai ngày tăng liên tiếp. So với phiên ngày hôm qua, giá dầu thô "bốc hơi" 1,2-1,4 USD/thùng trên thị trường giao ngay.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột

Thị trường
Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột

Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: 2 start-up tài sản số dừng phục vụ tại Việt Nam

Thị trường
Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: 2 start-up tài sản số dừng phục vụ tại Việt Nam

Đọc thêm

Xem phim, tôi thực sự 'tỉnh ngộ': Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!
Gia đình

Xem phim, tôi thực sự "tỉnh ngộ": Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!

Gia đình

Có rất nhiều bà mẹ ngoài kia cũng mắc sai lầm như tôi, tự ôm khổ vào người.

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ mất, nơi an táng của ông vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Cách đây nhiều năm, khi những nghi vấn về mộ Quang Trung - Nguyễn Huệ được an táng ở lăng Ba Vành, núi Kim Phụng, núi Ngọc Trản (Huế), thậm chí là ở Bình Thuận... vẫn đang là những giả thuyết gây bàn cãi.

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?
Đông Tây - Kim Cổ

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?

Đông Tây - Kim Cổ

Về sau Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, lúc bấy giờ bệnh này rất dễ lây lan, nếu chẳng may mắc phải rất có thể sẽ chết vì bệnh, cho nên lúc ấy toàn bộ vương phủ đều thập phần khủng hoảng, cũng không ai dám đến gần...

HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng 'đè' chúng tôi ra đá'
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng "đè" chúng tôi ra đá"

Thể thao

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM có trận đấu hay khi cầm hoà Thép xanh Nam Định. Nhưng đối thủ đã chủ quan khi "đè" đội bóng của ông đá ngay từ đầu.

Hoà CLB Công an TP.HCM, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa sân Thống Nhất
Thể thao

Hoà CLB Công an TP.HCM, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa sân Thống Nhất

Thể thao

Thép xanh Nam Định bất ngờ bị tân binh CLB Công an TP.HCM cầm chân, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa mặt sân Thống Nhất khiến đội bóng ông mất điểm.

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Sửu, năm 2025 Thần Tài ưu ái, tiền tài dư dả, hạnh phúc viên mãn
Gia đình

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Sửu, năm 2025 Thần Tài ưu ái, tiền tài dư dả, hạnh phúc viên mãn

Gia đình

Những người tuổi Sửu sinh vào 3 tháng Âm lịch này có được sự phát triển tốt nhất trong năm 2025, tương lai tươi sáng, tài lộc đổ về nhà.

Ông Trump ra tối hậu thư với toàn NATO về cuộc chiến Ukraine, liên quan cả đến Trung Quốc
Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư với toàn NATO về cuộc chiến Ukraine, liên quan cả đến Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nước thành viên NATO ngừng mua dầu Nga và ủng hộ mức thuế cao với Trung Quốc, điều mà ông cho rằng có thể chấm dứt xung đột Ukraine.

355 tỷ đồng quà 2-9 'về tận tay' người dân Gia Lai
Kinh tế

355 tỷ đồng quà 2-9 "về tận tay" người dân Gia Lai

Kinh tế

Hơn 355 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương đã được tỉnh Gia Lai phân bổ về 135 xã, phường để tặng quà Quốc khánh 2-9 cho khoảng 3,55 triệu người dân, mức hỗ trợ 100.000 đồng/người. Đến nay, công tác chi trả đã cơ bản hoàn tất.

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng
Thể thao

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng

Thể thao

Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26, Quang Hải và Leo Artur thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1.

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM có trận đấu xuất sắc để cầm chân nhà vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Thống Nhất tối 13/9.

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn
Thế giới

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn

Thế giới

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 13/9 cho biết Bắc Kinh coi việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan là “sự lan rộng của cuộc khủng hoảng Ukraine”, theo Ukrinform.

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?
Thể thao

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Thể thao

7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?; Vĩ Hào không được Becamex TP.HCM đăng ký ở V.League; Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập; Rooney vắng mặt trên Match of the Day; Antony hợp tác kinh doanh với Betis.

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky
Thế giới

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky

Thế giới

Quyết định của chính quyền Zelensky cho phép thanh niên Ukraine trong độ tuổi 18 đến 22 xuất cảnh đang đe dọa mang lại “hậu quả tàn khốc” cho Ba Lan, tờ Rzeczpospolita của Ba Lan viết.

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ
Pháp luật

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ

Pháp luật

Trước khi sát hại gia đình vợ, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (Đắk Lắk) đã sử dụng ma túy đá, sau đó mang theo dao và búa đinh để gây án.

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL
Thể thao

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL

Thể thao

Tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/2026, CLB Thanh Hóa dù có lợi thế sân nhà những đã thất bại 0-2 trước HAGL.

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên... là những gương mặt nổi bật tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của 'Mưa đỏ'?
Văn hóa - Giải trí

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

Văn hóa - Giải trí

Số lượng suất chiếu của bộ phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" tăng lên đột biến và hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ” của "Mưa đỏ" tại rạp Việt.

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành
Gia đình

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có những khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng 9, biến sự giàu có chỉ sau một đêm thành hiện thực.

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang
Chuyển động Sài Gòn

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Chuyển động Sài Gòn

Tối 13/9, thông tin từ Công an xã Tân Nhựt cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ trong container bỏ hoang.

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước
Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước

Thế giới

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Zelensky đang tụt hậu so với các đối thủ, sa lầy trong nạn tham nhũng và trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. Vầng hào quang của ông đang nhanh chóng phai nhạt ở trong và ngoài nước - theo tạp chí bảo thủ Mỹ American Greatness.

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Thể thao

Trao đổi với Báo Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định, câu chuyện xoayquanh việc VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu là bài học cụ thể để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hướng tới sự chính xác liên quan đến quy định nhằm bảo đảm đúng quy định tại mọi giải đấu, từ quốc nội đến quốc tế.

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh
Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

Ông Huỳnh Thanh Sự, khóm 9, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau là một thầy giáo rời bục giảng hơn 30 năm trước trở làm nông dân. Giờ đây, ông Sự đã trở thành tỷ phú Cà Mau nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025
Kinh tế

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Kinh tế

Sau 7 livestream quay số sôi động, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 sẽ trở lại với livestream đặc biệt lần 2 vào ngày 15/9. Không chỉ mang đến 15 xe máy và 75 nhẫn vàng giá trị, livestream còn hứa hẹn trở thành một đêm hội mùa vàng, nơi bà con, đại lý và Phân Bón Cà Mau cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trúng lớn.

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim 'Mưa đỏ', nhà trường bao nguyên rạp: 'Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan'
Xã hội

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim "Mưa đỏ", nhà trường bao nguyên rạp: "Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan"

Xã hội

Học sinh và giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục trường đi xem phim "Mưa đỏ" trong niềm tự hào và xúc động.

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ
Pháp luật

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Pháp luật

Xảy ra mâu thuẫn tại quán bar, người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi. Đối tượng này sau đó bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha
Nhà đất

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha

Nhà đất

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh vừa được phê duyệt với quy mô hơn 300 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư công nghiệp tại địa phương.

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên
Thế giới

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên

Thế giới

Chính phủ Nepal vào ngày thứ Bảy đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc và các lệnh cấm được ban hành trước đó trong tuần, sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nạn tham nhũng và quản lý yếu kém – theo báo The Himalayan Times đưa tin.

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?

Đông Tây - Kim Cổ

Quảng Ninh là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá tâm linh gắn liền với biển cả, trong đó có tín ngưỡng thờ Đông Hải Đại vương. Danh xưng Đông Hải Đại vương là vị thần của biển Đông gắn với truyền thuyết về các nhân vật lịch sử của các triều đại khác nhau.

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai
Thể thao

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Thể thao

Trần Đình Khương là trung vệ của Becamex TP.HCM và ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt điển trai.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

4

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội