Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục tăng nhờ tâm lý thị trường cải thiện sau khi các quan chức Trung Quốc kêu gọi kiểm soát cạnh tranh giá thấp giữa các doanh nghiệp trong nước.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 1,03%, đạt 735,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 102,65 USD).

Giá thép Trung Quốc tiếp đà tăng nhẹ phiên đầu tuần.

Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc đã kêu gọi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế tình trạng bán phá giá giữa các công ty, động thái làm dấy lên kỳ vọng về một đợt cải cách cung ứng mới trong lĩnh vực thép vốn đang dư thừa sản lượng. Theo giới phân tích, điều này có thể cải thiện biên lợi nhuận của ngành thép và tăng khả năng hấp thụ giá cao hơn đối với nguyên liệu đầu vào như quặng sắt.

Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá vẫn bị kìm hãm bởi tín hiệu nhu cầu suy yếu do các biện pháp kiểm soát sản xuất vì lý do môi trường tại Đường Sơn - trung tâm sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc.

Dữ liệu từ Công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày, một thước đo nhu cầu quặng sắt đã giảm 0,6% so với tuần trước, xuống còn 2,41 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 19/4.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.

Thị trường trong nước tiếp đà ổn định.

Nhu cầu nội địa tăng cao, động lực tăng trưởng giá thép nửa cuối năm 2025

Theo báo cáo mới nhất của MBS Research, nhu cầu tiêu thụ tốt tiếp tục trở thành động lực cho giá thép nội địa trong nửa sau năm 2025 dù giá thép Trung Quốc chưa có tín hiệu phục hồi.

Ông Lê Hải Thành, chuyên viên phân tích MBS Research cho biết, thị trường nội địa dự báo ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ thép khoảng 22% so với cùng kỳ, lên mức 7,1 triệu tấn, trong đó chiếm 60% đến từ thép xây dựng và HRC.

Cụ thể hơn, nhờ giải ngân vốn đầu tư công và nguồn cung bất động sản tăng trưởng tích cực, dự báo tiêu thụ thép xây dựng có thể tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, lên mức 3,1 triệu tấn trong mùa cao điểm của quý 2/2025.

Đối với thép HRC, việc áp thuế chống bán phá giá tạm thời mức 19% - 28%, đã làm giảm chênh lệch giá của thép Trung Quốc đối với thép Việt Nam khoảng 22% so với cùng kỳ, xuống mức 50 USD/tấn và điều này khiến HRC nội địa có thể cạnh tranh về giá đối với hàng nhập khẩu.

Về giá thép, chuyên gia của MBS Research cho biết, giá thép duy trì ổn định trong quý 2, trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào giảm nhẹ tác động tích cực tới biên gộp của các doanh nghiệp trong quý 2/2025, giá thép nội địa duy trì ổn định do nhu cầu đang ở mức cao và tác động tích cực từ thuế chống bán phá giá. Giá thép xây dựng đi ngang so với cùng kỳ và tăng nhẹ 1% so với quý trước.