Thời tiết TP.HCM tháng 5 sẽ bớt nóng, có phải sắp vào mùa mưa?

Những ngày qua thời tiết TP.HCM có nắng nóng từ sáng sớm. Chiều tối khi tắt nắng, không khí vẫn oi bức, khó chịu. Sau đợt mưa trái mùa giữa tháng 4, người dân TP.HCM vẫn đang chờ mưa đầu mùa.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, trong những ngày đầu tháng 5, khu vực Nam bộ và Tây nguyên tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài, xen kẽ mưa giông cục bộ vào chiều tối.

Tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 - 36 độ C; độ ẩm thấp, chỉ từ 45 - 50%. Độ ẩm không khí thấp do khu vực vừa trải qua một mùa khô kéo dài có những ngày nắng nóng đến 36 - 37 độ C.

Thời tiết TP.HCM sang tháng 5 sẽ bớt nóng vì sắp vào mùa mưa. Ảnh: Q.D

Vào giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, sự kết hợp giữa độ ẩm không khí thấp và nắng nóng vẫn còn khá gay gắt, do đó tạo ra kiểu thời tiết oi bức rất khó chịu dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước, bổ sung điện giải, hạn chế các thức uống chứa cồn và cafein.

Thời tiết hôm nay 4/5/2025: Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

“Tùy theo điều kiện thời tiết cụ thể của từng năm, nhưng giai đoạn chuyển mùa thường kéo dài khoảng nửa tháng, sau đó khi gió Tây Nam hoạt động ổn định từ tầng thấp đến cao, mùa mưa chính thức bắt đầu thời tiết sẽ ổn định trở lại”, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết.

Riêng hôm nay (4/5), Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho khu vực huyện Củ Chi, sau mở rộng theo hướng Đông Đông Nam - Tây Tây Bắc sang các khu vực lân cận khác như TP Thủ Đức, khu vực trung tâm, huyện Nhà Bè, quận 7, 12, quận Gò Vấp… Lượng mưa phổ biến từ - 25mm, riêng huyện Củ Chi có nơi trên 30mm.

Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Cũng theo cơ quan dự báo, trong tháng 5 nhiệt độ giảm nhẹ so với tháng 4, kể cả nhiệt độ trung bình cũng như nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Nắng nóng chỉ còn ở miền Đông trong một vài ngày đầu và một vài ngày cuối tháng. Số ngày nắng nóng ở miền Đông khoảng từ 5 - 10 ngày còn miền Tây chỉ 2 - 5 ngày.

Sẽ có một vài ngày khả năng có nắng nóng ở miền Đông với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Mưa có xu hướng tăng dần trong 20 ngày đầu, riêng 10 ngày cuối tháng có xu hướng giảm dần. Mùa mưa ở Nam bộ năm nay bắt đầu tương đương với trung bình nhiều năm.

Vào giai đoạn chuyển mùa như hiện tại, sự chênh lệch nhiệt độ nên dễ làm phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh… gây thiệt hại về người và tài sản.