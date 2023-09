Thông tin mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa, sáng 24/9, nguồn tin từ lãnh đạo Công an TP.Cam Ranh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp Công an TP.Cam Ranh trực tiếp xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau đó, các lực lượng được triển khai xuyên đêm để truy tìm đối tượng và hiện công tác tìm kiếm đối tượng cướp tài sản vẫn đang tiếp tục.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cướp tiệm vàng, các lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: CTV

Theo thống kê ban đầu, các đối tượng cướp tài sản của tiệm vàng Kim Khoa khoảng 20 chỉ vàng và 300 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, vào khoảng 17h23 ngày 23/9, đôi nam nữ có người mặc áo màu trắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt xông vào tiệm vàng Kim Khoa.

Đối tượng đập bể tủ kính lấy vàng, sau đó cướp đoạt toàn bộ số tiền trong tủ tại nơi giao dịch của tiệm vàng. Ảnh: CTV



Theo đó, một đối tượng cầm hung khí có kiểu dáng như khẩu súng ngắn khống chế, đe dọa bảo vệ và hai nhân viên tiệm vàng khiến cho những khách hàng có mặt ở đó chạy vội ra bên ngoài. Đối tượng còn lại cầm búa đập tủ kính rồi cướp đoạt nhiều nữ trang kim loại màu vàng, màu trắng bỏ vào ba lô đeo trước ngực. Táo bạo hơn nữa là hai đối tượng còn cướp đoạt toàn bộ số tiền trong tủ tại nơi giao dịch của tiệm vàng.

Khi đã lấy được tài sản, cả hai leo lên xe máy bỏ chạy.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.