Tối 23/4, thông tin từ UBND phường 4 (TP.Tân An, tỉnh Long An), Công an phường này đã mời làm việc 2 người trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội. Bước đầu xác minh sự việc có thật, clip này chính người vợ đăng tải trước đó một ngày. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi bạo hành gia đình của đối tượng.

Theo đó, người chồng tên N.P.L (35 tuổi), vợ tên T (30 tuổi, làm nghề nail và bán mỹ phẩm, cùng tạm trú phường 4, TP.Tân An).

Hình ảnh chồng liên tục ép vợ vào vách tường để đánh khi đang ẵm con. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân xác nhận, việc chồng bạo hành trong đoạn clip xảy ra từ tháng 7/2024.

Sau khi bị “ăn đòn” vô cớ, chị T và anh L không còn chung sống với nhau một thời gian, tuy nhiên vài tháng sau cả hai quyết định quay lại.

Đến tháng 3/2025, đôi vợ chồng lần nữa chính thức không còn sống chung.

Theo chị T., lý do xuất hiện clip trên là do ngày 22/4, khi nói chuyện với nhau xảy ra cự cãi mâu thuẫn giữa hai bên. Người vợ sợ bị chồng tiếp tục kiếm chuyện hành hung nên lấy clip cũ đăng lên mạng xã hội.

Cũng theo nạn nhân, hai người chưa tổ chức đám cưới, chỉ mới tổ chức đám hỏi và hiện có với nhau một con gái. Bức xúc vì bị chồng nhiều lần đánh đập làm chị T bất an nên quyết định chia tay.

Như Dân Việt đã đưa tin, mạng xã hội xuất hiện clip cảnh người chồng thẳng tay đánh vào mặt, đầu vợ dù người này đang ẵm con nhỏ trong tay. Vừa đánh, người chồng vừa liên tục chửi vợ trong khi người phụ nữ liên tục khóc lóc van xin, con nhỏ trên tay người vợ cũng khóc la.