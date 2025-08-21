Thu hồi lô nước súc miệng Lesgo trẻ em chứa chất bảo quản không được công bố

Ngày 21/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức của sản phẩm sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong - SC Vivo ở Quận 7 để kiểm tra chất lượng. Kết quả mẫu thử chứa chất Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm.

Nước súc miệng Lesgo trẻ em bị thu hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nước súc miệng Lesgo trẻ em, chai 150 ml, số lô 0426230724, do Công ty cổ phần Ellie ở TP.HCM sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Trên các sàn thương mại điện tử, nước này được quảng cáo là ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ men răng cho bé, giá khoảng 30-40.000 đồng/chai.

Trước sai phạm này, Cục Quản lý Dược chỉ đạo các cửa hàng, nhà thuốc lập tức ngừng bán, trả về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành có nhiệm vụ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Riêng Sở Y tế TP.HCM thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời kiểm tra công ty này trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Methylparaben là chất bảo quản được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm nhằm ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng không rõ hàm lượng, không minh bạch hoặc vượt mức cho phép có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt với nhóm nhạy cảm như trẻ em.