Thủ tướng giao nhiệm vụ "đặc biệt" cho EVN

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức sáng 10/8 tại Hà Nội.

Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, xử lý hiệu quả các tồn đọng, sai sót; tái cơ cấu, sắp xếp Tập đoàn.

Thủ tướng dự Đại hội Đảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sáng nay 10/8 (Ảnh: Chinhphu.vn).

EVN tổ chức sản xuất, cung ứng điện đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện hàng năm từ 10-15%; nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đạt từ 23 nghìn đến 24 nghìn tỷ đồng.

Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, với nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ đánh giá thành tựu của Tập đoàn EVN trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Cụ thể là, đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, Tập đoàn phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn vì đầu tư của ngành điện rất lớn, thời gian dài; vượt qua chính mình.

Cần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”, tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa về phát triển nguồn và lưới tải điện, trong đó có phát triển điện sạch, điện hạt nhân”, Thủ tướng chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu EVN cần quản trị phải thông minh; xây dựng thị trường điện cạnh tranh; đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", để dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Cùng với đó, đảm bảo "3 có": có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp" và "2 không": không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Chinhphu.vn).

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu phải có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, từ hợp tác công-tư, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội.

EVN phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển điện, vì mục tiêu phát triển đất nước; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong ngành điện, nhất là điện sạch, điện hạt nhân; quản trị thông minh; đầu tư hạ tầng phải hiện đại…

Thủ tướng lưu ý, cần bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện hiện nay và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh; quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối tối ưu hoá hiệu quả; phát triển thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp, thúc đẩy điện tự sản tự tiêu với tinh thần đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tổng thể lên trên.

Nêu rõ EVN phải phát triển hệ thống truyền tải điện đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai việc xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam; tham gia xây dựng lưới điện ASEAN,…