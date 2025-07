Các đơn vị cần kịp thời cung cấp thông tin và giải thích rõ ràng cho khách hàng.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị giải thích rõ với khách hàng cách tính hóa đơn tiền điện tháng 6/2025; tuyên truyền về các thay đổi trong việc phát hành hóa đơn, quản lý hợp đồng và thu tiền điện của các công ty điện lực trước và sau sáp nhập.

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên cung cấp thông tin về các giải pháp giám sát chỉ số điện năng hàng ngày/hàng tháng qua và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả...

Hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình tại Hà Nội sử dụng tăng đột biến trong tháng 6/2025 so với hai tháng trước đó (Ảnh: NVCC).

EVN cũng yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Điện lực và giám đốc công ty điện lực trực tiếp chỉ đạo, trao đổi với khách hàng hoặc cử cán bộ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng giải đáp các kiến nghị của khách hàng khi tiếp nhận phản ánh về hóa đơn tăng bất thường.

Giám đốc các công ty điện lực phải chịu trách nhiệm trước Tổng công ty Điện lực và EVN về kết quả giải quyết kiến nghị của khách hàng. Các đơn vị cần cung cấp đầy đủ thông tin về sản lượng điện tiêu thụ trong kỳ hóa đơn, đồng thời giải thích rõ cách tính hóa đơn, đặc biệt đối với các hộ sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, tháng 6 vừa qua ghi nhận nền nhiệt trung bình tại Hà Nội tăng từ 2 đến 6 độ C so với tháng 5. Đặc biệt, có những ngày cao điểm nắng nóng ghi nhận nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C.

Nhiệt độ cao kéo dài làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nhất là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt và tủ lạnh. Hơn nữa, khi kỳ nghỉ hè của học sinh trùng với cao điểm nắng nóng, dẫn đến thời gian sử dụng điều hòa và các thiết bị điện kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm.

"Nhiệt độ cao không chỉ làm tăng tần suất sử dụng điện mà còn khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hiệu quả vận hành. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục, ít ngắt máy, dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao dù thời lượng sử dụng không thay đổi", EVNHANOI giải thích thêm.

Bên cạnh đó, theo các quyết định của Bộ Công Thương, từ ngày 10/5 giá điện bán lẻ được điều chỉnh tăng 4,8%/ kWh, từ mức 2.103,11 đồng lên 2.204,0655 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Với mức giá điện bán lẻ tăng như vậy, hộ sử dụng điện dưới 50 kWh, sẽ phải đóng thêm số tiền 4.550 đồng/hộ/tháng, nhóm khách hàng sử dụng điện từ 51 kWh - 100 kWh (chiếm 13,98% số hộ sinh hoạt), mức tăng tiền điện tăng khoảng 9.250 đồng/hộ/tháng. Các hộ sử dụng điện từ 101 đến trên 400 kWh, sẽ đóng thêm số tiền khoảng 20.000 đồng đến 65.000 đồng/ tháng.

Một thông tin khác liên quan đến hộ sử dụng điện, EVN Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo hiện tượng giả danh nhân viên điện lực gọi điện đến cho khách hàng khi thanh toán tiền điện.

The EVN Hà Nội, thống kê của Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI, trong năm 2024 đã ghi nhận hơn 3.300 cuộc gọi phản ánh về các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ điện lực.

Tuy nhiên, chỉ tính đến hết ngày 31/5/2025, con số này đã bùng nổ lên tới hơn 14.300 trường hợp, gấp hơn 4 lần so với cả năm trước.

EVNHANOI cho biết, đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo giả mạo ngành điện.

Đồng thời, Tổng công ty sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông đến người dân bằng nhiều hình thức như website, fanpage, phát thanh,…nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và tài sản của khách hàng.

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng tránh rủi ro. Việc sắp xếp tổ chức là hoạt động nội bộ, không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng điện cũng như các dịch vụ đã cam kết. Mọi quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo đầy đủ và liên tục.