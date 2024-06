Chàng trai trẻ và hành trình phượt Bắc - Nam cùng mèo cưng

Chân dung chàng trai trẻ Phạm Thiên Ân. Ảnh: NVCC

Phạm Thiên Ân (25 tuổi, quê Long An) từng một mình từ Nam ra Bắc vào 3 năm trước và sau gần 2 năm sống tại Hà Nội, cảm nhận một môi trường làm việc đầy năng động nơi đây, trải nghiệm những ngọn núi hùng vĩ miền Bắc, Ân đã chọn về quê. Hành trình về quê lần này, chàng trai trẻ đi cùng hai chú mèo cưng dễ thương tên Quýt và Xám.

2 chú mèo cưng tên Quýt (màu trắng) và Xám (màu xám) trong hành trình Bắc Nam với chàng trai Long An. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho hành trình dài cùng 2 chú mèo, Ân đã mua hộp nhựa vận chuyển mèo, trên đường sẽ bọc thêm một túi che mưa ba lô để hạn chế hấp thụ nhiệt vào nhựa, sẽ chỉ che 1 nửa, còn để trống một nửa, giúp thoáng hộp hơn khi gió lùa vào.

Hà Nội tạm biệt Ân bằng một cơn mưa tầm tã càng làm cho anh nuối tiếc khi chia tay Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Ân còn chuẩn bị thức ăn như súp thưởng, pate cho mèo cưng. Dù đây là món ướt, nhưng theo Ân, đi đường xa thú cưng sẽ bị mệt, món ướt giúp các bé mèo dễ dàng ăn nhai và lấy lại sức nhanh hơn.

Cuối cùng, Ân còn cẩn thận chuẩn bị thêm một chai xịt phòng nhỏ, để khi trả phòng sẽ xịt để tránh ám mùi hạt cũng như chất thải của các bé mèo.

Chia sẻ về chuyến hồi hương lần này, Ân xúc động: "Hà Nội tạm biệt mình bằng một cơn mưa tầm tã, mưa như thấu hiểu cảm xúc của mình vậy. Đây là hành trình đầy những giọt nước mắt và tiếc nuối khi phải chia tay hết tất cả bạn bè ở Hà Nội, một chút vương vấn hương mùa hè của Hà Nội, chút tình, chút nghĩa, chút tương tư. Dù tiếc nuối và chênh vênh mình cũng phải bắt đầu hàng trình ấy", chàng trai trẻ trải lòng.

Ân chụp ảnh cùng bạn cùng phòng ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hành trình bắt đầu vào ngày 9/6/2024 - Ân xuất phát từ Mỹ Đình cùng bạn cùng phòng, đến Hà Nam thì mỗi người rẽ một hướng, Ân tiếp tục đến Nam Định, còn người bạn rẽ về Ninh Bình.

Dừng chân ở Nam Định, chàng trai trẻ thăm lại vài người bạn mà Ân đã quen trong đợt leo núi Sa-Mu (Bắc Yên, Sơn La) dịp tháng 3/2024 vừa rồi. Sau đó Ân tiếp tục đến Thanh Hoá thăm một cô bạn. Tới Nghệ An, Ân ở lại nhà một người chị đã kết nghĩa được 7 năm.

"Ở Nghệ An, mình được thưởng thức món "bánh mướt xáo gà". Đi đến đâu Quýt và Xám được ưu ái lắm, nào là được vuốt ve, vui chơi, đúng là những 'hoàng thượng' có phúc", Ân dí dỏm nói.

Ngày 10/6/2024, Ân tiếp tục hành trình đến Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình. Đến đây, Ân mới đặt phòng, trước khi vào phòng, Ân đều gọi điện trước cho lễ tân để họ kiểm tra xem khách lưu trú có được mang thú cưng vào phòng không. Nếu không, Ân sẽ để mèo một góc, gần nhà vệ sinh và đảm bảo khâu vệ sinh. Chiều đến Ân dắt các em chụp ảnh, và anh chàng phát hiện ra rằng em mèo Xám thích ngồi phía trước xe.

Đi tới địa danh nào Quýt và Xám cũng đều háo hức. Ảnh: NVCC

Ngày 11/6/2024 Ân tiếp tục cùng Quýt với Xám đến Huế, tại đây Ân gặp một anh trai người Hà Nội đang đi xuyên Việt nên họ nhanh chóng bắt chuyện và đi cùng đến Đà Nẵng. Khi đi qua địa phận Huế, Ân dừng nghỉ cafe với một cậu bạn lần đầu gặp ở Huế mộng mơ.

Sau đó, Ân cùng người anh Hà Nội tiếp tục lên đường đến Đà Nẵng, qua đèo Hải Vân, cùng nhau ngắm cảnh chụp hình check-in. Ở Đà Nẵng 2 anh em thuê phòng sau đó đi ngắm hoàng hôn ở bán đảo Sơn Trà, rồi ăn uống cùng người chị. Hôm sau trải nghiệm chèo Sup ngắm biển cực chill, lặn ngắm san hô, ăn mì tôm mực. Còn 2 mèo cưng Quýt với Xám ở nhà nằm điều hoà ăn hạt.

Những món ăn ngon dọc hành trình được Ân chụp lại. Ảnh: NVCC

Ngày 12/6/2024, Ân cùng Quýt và Xám từ Đà Nẵng đi đến Măng Đen, được đi trên đường mòn Trường Sơn, ngắm đồng ruộng bậc thang thơ mộng, Ân thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Tại đây Ân đặt homestay ở dưới thung lũng, anh chủ dễ thương, anh còn chuyển đồ ăn tới tận phòng cho Ân.

Ở Măng Đen, Ân được thưởng thức bánh canh cá lóc ú na ú nần cùng không gian đẹp. Hôm sau anh chàng lại được nhâm nhi món phở khô (giống món hủ tiếu trộn ở miền Nam). Sau đó ra cafe ở rừng thông xanh mướt.

Ngày 13/6/2024, tiếp tục đến Buôn Ma Thuột, Ân check- in nhà thờ gỗ và con đường hai hàng thông trăm tuổi đường, đi xuyên qua ngàn vạn cánh quạt gió, đặc biệt là Ân cùng Quýt và Xám đã phải sửng sốt khi được ngắm hoàng hôn, ngắm cánh quạt gió đẹp đến nao lòng tại huyện Ea Hleo, Đắk Lắk.

Ngày 14/6/2024, chàng trai tiếp tục hành trình, khi đến Bình Dương, mảnh đất này đón chào anh bằng một cơn mưa siêu lớn.

"Hành trình đến đó, kỷ niệm còn mãi, biết ơn những gì đã đi qua, và cả những lời xin lỗi ở lại", Ân xúc động.

Ân bình yên ngắm cảnh làng quê bên 2 chú mèo cưng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về những khó khăn trong suốt hành trình gần 2.000km, Ân nói, may mắn cả 3 đều an toàn, không gặp vấn đề gì to tát. Vì chạy xe máy đường xa nên hơi đau lưng, đau tay một tí, nhưng khi an toàn về đến quê nhà ở Long An, mọi phiền muộn, cả những ê ẩm dọc hành trình đều tan biến một cách diệu kỳ.

Chi phí cho chuyến đi 6 ngày của Ân kết khoảng 4,5 triệu: cho lưu trú (giá rẻ), ăn uống bình dân, vé vào khu vui chơi, xăng xe dọc đường ...

Khi chuyến đi phượt từ Bắc vào Nam đã kết thúc, nhìn lại những gì mình thực hiện được, Ân tự hào, "Mình nghĩ tuổi trẻ, dám thực hiện, dám đương đầu, mình đã làm được, Quýt và Xám đã làm được! Còn các bạn, các bạn thì sao?".

Chúng ta cùng ngắm thêm một số hình ảnh trong hành trình Bắc - Nam của chàng trai mang một cái tên rất đẹp Phạm Thiên Ân nhé!

Xám và Quýt dạo chơi trên bãi biển

Xám và Quýt tới đâu cũng được cưng nựng, thương yêu

Quýt check-in trên đèo Hải Vân

Xám ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đà Nẵng