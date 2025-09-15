Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Becamex TP.HCM thua Trường Tươi Đồng Nai, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Sau thất bại đầy bất ngờ của Becamex TP.HCM trước Trường Tươi Đồng Nai ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026 tối 14/9, HLV Nguyễn Anh Đức đã có những phát biểu gay gắt, nhắm thẳng vào công tác trọng tài.

Theo đó HLV Nguyễn Anh Đức cho rằng có đến hơn 10 lỗi nhưng không có thẻ phạt nào, và nhiều tình huống được xử lý thiếu chính xác, khiến ông cảm thấy trận đấu không hề công bằng.

"Nếu thua về chuyên môn, tôi chấp nhận. Nhưng thất bại này là về trọng tài. Cả trận đấu có đến hơn 10 lỗi nhưng không có một tấm thẻ nào. Rất nhiều tình huống bắt không chính xác. Nghĩ cho cùng, tôi cảm ơn trọng tài vì đã hỗ trợ CLB Trường Tươi Đồng Nai chiến thắng, từ những quả đá phạt. Tôi ít khi nào nói về trọng tài. Nhưng trận này không hề công bằng", HLV Nguyễn Anh Đức bức xúc.

HLV Nguyễn Anh Đức đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua trước Trường Tươi Đồng Nai.

Trước phản ứng gay gắt của người đồng nghiệp, HLV Nguyễn Việt Thắng của Trường Tươi Đồng Nai lại có một góc nhìn khác. Khi được hỏi về những lời nhận xét của đối thủ, ông tỏ ra rất điềm tĩnh và thấu hiểu. Ông cho rằng đây là "chuyện bình thường" bởi khi bước vào một cuộc chơi kịch tính, việc các HLV khó kiểm soát cảm xúc là điều dễ hiểu.

Vị thuyền trưởng Trường Tươi Đồng Nai thừa nhận: "Tôi cũng là HLV nhận thẻ vàng nhiều bậc nhất giải Hạng Nhất ở các mùa giải qua nên tôi rất hiểu". HLV Nguyễn Việt Thắng cho rằng trong một trận đấu căng thẳng, "chúng ta khó kiểm soát được cảm xúc".

Việc Trường Tươi Đồng Nai vượt qua Becamex TP.HCM được xem là một bất ngờ vì đội chủ nhà hiện đang chơi ở giải Hạng Nhất, trong khi thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức đang đá V.League.

Nói thêm về lý do đội nhà chơi dưới sức, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết Becamex TP.HCM đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng. Ông tiết lộ việc Tiến Linh đã chuyển đến CLB Công an TP.HCM, trong khi Bùi Vĩ Hào, Việt Cường và Võ Hoàng Minh Khoa đều gặp chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Becamex TP.HCM.

Về trường hợp của các tân binh, HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận các cầu thủ mới cần thời gian để hòa nhập và khẳng định đội bóng sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để cải thiện phong độ.

Theo: Theo Bóng đá 24h