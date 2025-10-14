Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng

Sáng 14/10, đúng ngày kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đoàn công tác Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng, Ban Công tác Nông dân (Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng) trao 300 Thùng Tiếp Sức (trị giá 150 triệu đồng) đến người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đây là những phần quà được Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup), bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi đến sau khi Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phát động chương trình tặng thùng đồ dùng thiết yếu tiếp sức cho bà con vùng lũ năm 2025.



Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng, địa phương này đã chịu tổn thất nặng nề sau hai cơn bão số 10 và 11.

Chuyến xe chở 300 Thùng Tiếp Sức gồm các vật dụng thiết yếu như xà phòng, bột giặt, găng tay cao su, ủng cao su, cây gạt bùn, ... xuất phát từ Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt từ chiều 13/10.

Mực nước lũ liên tiếp vượt đỉnh khiến nhiều vùng bị ngập sâu, sạt lở đất đá; lúa và hoa màu đang trong kỳ thu hoạch đã bị nhấn chìm, cuốn trôi trong nước lũ, mùa màng mất trắng, hoạt động sản xuất đình trệ, rất khó khăn để khôi phục.

"Cao Bằng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai cơn bão vừa qua. Có đến 14 nghìn ngôi nhà bị ngập úng, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng nặng, hơn 11 nghìn ha hoa màu bị ảnh hưởng. Thiệt hại ước tính 3.000 tỷ đồng", bà Lý Thị Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng, trao đổi với PV Dân Việt.

Theo bà Huệ, từ năm 1986 đến nay mới có đợt lũ lớn như thế này. Những nơi nhận quà tặng từ bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt hôm nay nơi bị thiệt hại rất nặng về tài sản, hoa màu.

Còn ở các vùng sâu vùng xa cũng đang rất khó khăn, nhất là các hộ nghèo. Bởi vài ngày qua, có những điểm bị cô lập mới tiếp cận được. Nhiều người dân gần như mất trắng sau đợt mưa lũ.

Trong quá trình di chuyển qua những đoạn đường bị sạt lở sau bão lũ, những Thùng Tiếp Sức được sắp xếp gọn gàng trước đó đã bị xô lệnh. Khi đến nơi, các cán bộ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ đoàn công tác sắp xếp lại để gửi đến người dân.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng đã phát huy vai trò, kêu gọi sự ủng hộ của người dân trong và ngoài nước cùng chia sẻ với những thiệt hại của bà con Cao Bằng.

"Hôm nay, chúng tôi rất trân trọng tình cảm của Báo NTNN/Dân Việt, tình cảm từ bạn đọc, nhà tài trợ thông qua quý báo có những món quà ý nghĩa, kịp thời động viên bà con nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thời điểm khó khăn này", bà Huệ xúc động nói.

Thay mặt Thường trực MTTQVN tỉnh Cao Bằng, bà Lý Thị Huệ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, nhà tài trợ và Báo NTNN/Dân Việt.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng tiếp nhận phần quà do Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi, trị giá 150 triệu đồng để gửi tặng người dân tỉnh Cao Bằng.

Ngay trong sáng nay, Báo NTNN/Dân Việt đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng, Ban Công tác Nông dân (Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng) trao Thùng Tiếp Sức đến Hội viên Nông dân, người dân phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình trao tặng, thông tin chi tiết sẽ được gửi đến trong các bài viết tiếp theo:



Các cán bộ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng lập danh sách Hội viên, người dân nhận Thùng Tiếp Sức

Tại tỉnh Cao Bằng, Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 300 Thùng Tiếp Sức tại các phường Nùng Trí Cao, Thục Phán và Tân Giang

Thùng Tiếp Sức gồm các vật phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Đây là phần quà đến từ bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước sau khi Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi Chương trình.

Những Thùng Tiếp Sức được người dân Cao Bằng hồ hởi đón nhận

Người dân phường Nùng Trí Cao tiếp nhận Thùng Tiếp Sức

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng hỗ trợ vận chuyển Thùng Tiếp Sức đến cho người dân

Chương trình Thùng Tiếp Sức do Báo NTNN/Dân Việt phát động sẽ tiếp tục gửi tặng những phần quà đến người dân vùng lũ lụt tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, ... trong những ngày tới. Trong ảnh là những Thùng Tiếp Sức được trao tại phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng)

Hành trình trao tặng "THÙNG TIẾP SỨC" sẽ diễn ra liên tục từ ngày 10/10/2025 tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do bão, lũ, ngập như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.



Ngay khi phát động, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của nhiều đơn vị và cá nhân.



Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup), Công ty TNHH Công nghệ Xanh Sao Nam (Hà Nội), Công ty Bê tông An Minh (Hải Phòng), Công ty Mỹ phẩm Việt Hưng, ... cùng nhiều Mạnh Thường Quân đã chung tay ủng hộ chương trình.



