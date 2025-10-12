Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Bất lực nhìn nước xiết, tài sản trôi bồng bềnh

Từ 6/10, khi nghe tin nước sông Cầu dâng cao, gia đình bà Thảo đã cẩn thận kê đồ đạc, chuyển tivi, tủ lạnh, thiết bị điện lên cao để phòng rủi ro. Nhưng cơn lũ năm nay đến quá nhanh, vượt ngoài mọi dự đoán.

“Đêm hôm đấy, tôi mệt nên lên trên gác ngủ, chồng tôi nằm nghỉ ở tầng một canh phòng. Đang ngủ thì ông thấy lưng lạnh toát, hóa ra nước đã tràn vào nhà.

Hai vợ chồng vô cùng hốt hoảng, vội vàng di chuyển đồ đạc. Nghĩ nước chỉ lên một chút, ai ngờ càng lúc càng cao, đến nửa người vẫn chưa dừng lại”, bà Thảo nhớ lại.

Bà Lê Thị Thảo (70 tuổi, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) dọn dẹp nhà cửa sau khi trải qua trận lũ lụt lịch sử. Ảnh: Minh Tiến

Nước lũ cuốn mạnh, tràn vào từng ngóc ngách. Đến rạng sáng hôm sau, tầng một của ngôi nhà gần như chìm trong biển nước.

“Nếu ai còn đứng ngoài lúc ấy chắc bị cuốn trôi mất. Nước chảy xiết như sóng biển, đồ đạc trôi lềnh bềnh, nhìn mà chỉ biết bất lực,” bà Thảo nghẹn giọng.

Thái Nguyên vật lộn với "núi rác thải" sau lũ, "Thùng Tiếp Sức" được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân

Cả đời sống ở Thái Nguyên, bà Thảo vẫn luôn tin rằng ngôi nhà mình ở vị trị cao khó mà ngập được: “Nếu nhà tôi mà ngập thì chắc cả thành phố cũng ngập”.

Nhưng năm nay, điều "không ngờ tới" đã thành sự thật. “Đúng là chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng như thế. Từ những khu cao nhất như trụ sở Tỉnh ủy, nước cũng tràn ngập đến tận nóc ô tô. Mọi người ai cũng bàng hoàng, chẳng tin nổi vào mắt mình”, bà chia sẻ.

Chị Nông Lê Bích Ngọc (SN 1989), con gái của bà Lê Thị Thảo làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Khi nghe tin nước sông Cầu dâng cao, chỉ kịp gọi điện dặn bố mẹ sơ tán đồ đạc, nào ngờ mấy tiếng sau, toàn bộ khu phố đã bị cô lập.

Phải đến ngày thứ ba sau lũ, khi nước bắt đầu rút và các tuyến đường tạm thông, chị Ngọc mới có thể từ Hà Nội trở về nhà. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt khiến chị không kìm được nước mắt.

“Cả tầng 1 căn nhà ngập trong bùn đất. Bố mẹ tôi vẫn đang gắng gượng dọn từng góc nhỏ. Hai bàn tay mẹ run run, lấm lem bùn mà vẫn cố lau chùi từng đồ đạc còn sót lại. Tôi chỉ biết ôm mẹ, cả hai cùng khóc”, chị Ngọc nghẹn giọng.

Chị Ngọc hỗ trợ bố mẹ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau trận lũ lụt lịch sử. Ảnh: Minh Tiến

Trong khi đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên các giáo viên "ba lần kê cao đồ đạc lên mà vẫn bị ngập".

Trận lũ lịch sử vừa qua khiến toàn bộ khuôn viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên chìm trong nước, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Dù đã có kinh nghiệm từ những đợt bão trước, nhưng bà Lê Hằng - Giám đốc Trung tâm chưa bao giờ chứng kiến mức nước dâng cao, chảy xiết và gây thiệt hại nghiêm trọng đến vậy.

“Ngay từ khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên kê cao đồ đạc ở tầng 1, thậm chí cao hơn cả mức đỉnh bão năm ngoái. Nhưng rồi nước cứ lên dần, chúng tôi phải kê thêm hai lần nữa. Đến đêm, nước dâng quá nhanh, không thể di chuyển kịp, buộc phải dừng để đảm bảo an toàn cho mọi người”, bà Hằng nói.

Đồ đạc ngấm bùn đất được tập kết để vệ sinh khắc phục lại. Ảnh: Minh Tiến.

Trung tâm nằm trên trục dòng chảy, nước đổ về mạnh, cuốn trôi nhiều đồ đạc. Toàn bộ bàn ghế, âm ly, loa đài, bảng ghép, máy tính... ở hội trường và các phòng làm việc tầng 1 đều bị ngập gần như hư hại hoàn toàn.

“Một số thầy liều mình bơi sang dãy nhà bên kia để khóa cửa, chặn dòng nước cuốn đồ đạc ra ngoài. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh khiến mọi thứ bị cuốn đi, may mắn là họ kịp quay lại an toàn. Sau tình huống đó, tôi phải yêu cầu tuyệt đối không ai được mạo hiểm nữa, chỉ còn biết bất lực nhìn nước ngập dâng”, bà Hằng kể.



Bà Lê Nhật Thành (Sn 1968, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) cố gắng tìm kiếm những đồ đạc còn sót lại sau những ngày mênh mông nước. “Mất của thì có thể làm lại, nhưng nhìn bao công sức, kỷ niệm bao năm gom góp bị cuốn trôi chỉ trong một đêm, đau lắm" bà Thành nói, mắt hoe đỏ.Ảnh: Minh Tiến

Để hỗ trợ các thầy cô cùng người dân trong khu vực trong việc thu dọn, vệ sinh môi trường, Báo NTNN/Dân Việt đã chuyển những "Thùng Tiếp Sức" do bạn đọc, nhà hảo tâm sẻ chia, đồng hành.



Ông Hà Văn Dương (ở giữa) - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hỷ - Đại diện một trong những khu vực được hỗ trợ "Thùng tiếp sức" gửi lời cảm ơn đến Báo Dân Việt. Ảnh: Minh Tiến

Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Chuyến xe chở Thùng Tiếp Sức dừng bánh tại UBND xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Tại đây, các cán bộ cùng người dân vẫn đang phân công dọn dẹp các khu vực ở trong xã.

Thay mặt bà con nhân dân địa phương, ông Hà Văn Dương - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hỷ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

“Trong lúc người dân chúng tôi đang gặp muôn vàn khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt là nguồn động viên quý giá. Những phần quà thiết thực này sẽ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai", ông Dương xúc động nói.

Cơn lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Thái Nguyên, ước tính thiệt hại 4000 tỷ đồng.

Người dân và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Hàng nghìn "Thùng tiếp sức" cùng đồng bào vượt lũ do Báo Dân Việt thực hiện sẽ tới tận tay bà con trong những chuyến tiếp theo. Ảnh: Minh Tiến

Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.



Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup), Công ty TNHH Công nghệ Xanh Sao Nam (Hà Nội), Công ty Bê tông An Minh (Hải Phòng), Công ty Mỹ phẩm Việt Hưng, ... cùng nhiều Mạnh Thường Quân đã chung tay ủng hộ chương trình.