Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Xã hội
Thứ tư, ngày 05/11/2025 12:34 GMT+7

Thuốc lá điện tử vẫn âm thầm gây hại trong môi trường học đường

+ aA -
Gia Khiêm Thứ tư, ngày 05/11/2025 12:34 GMT+7
"Mỗi bài giảng, mỗi hoạt động ngoại khóa, mỗi câu chuyện thầy cô kể… đều có thể trở thành liều vaccine ý thức, giúp học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá và biết cách tự bảo vệ mình...", nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh tại hội thảo “Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, hội thảo “Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học” không chỉ là một trong chuỗi sự kiện chuyên môn, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của ngành giáo dục đối với sức khỏe, đạo đức và tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo ông Lâm, cuộc chiến chống thuốc lá không thể chỉ dựa vào y học hay pháp luật mà còn phải là cuộc chiến của ý thức, tri thức và nhân cách. Ở đó, giáo dục và truyền thông là hai mũi nhọn quan trọng nhất. Môi trường học đường không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi trồng người. Mỗi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là tấm gương sống, là người truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu. Ảnh: Lê Nghĩa

"Ngành giáo dục giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc chiến phòng, chống tác hại của thuốc lá, không chỉ là nơi trang bị tri thức, nhà trường còn là môi trường hình thành nhân cách và hành vi của con người. Mỗi bài giảng, mỗi hoạt động ngoại khóa, mỗi câu chuyện thầy cô kể… đều có thể trở thành liều vaccine ý thức, giúp học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá và biết cách tự bảo vệ mình...", nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.

Ông Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ GDĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng trường học không khói thuốc, tích hợp nội dung phòng, chống thuốc lá vào các môn học, đồng thời tăng cường truyền thông, tuyên truyền qua các kênh báo chí, mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng thách thức còn rất lớn. Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân của học sinh. Công tác quản lý, giám sát trong môi trường học đường, đặc biệt ở bậc THPT và đại học, vẫn còn những khoảng trống cần lấp đầy.

Hình ảnh nhiều bạn trẻ vô tư sử dụng thuốc lá điện tử. Ảnh: Dân Việt

"Để công tác phòng, chống thuốc lá trong học đường đạt hiệu quả bền vững, mỗi thầy cô, đều cần trở thành một “đại sứ truyền thông”, lan tỏa giá trị của lối sống lành mạnh. Trên con đường phát triển của đất nước, mỗi thế hệ học sinh, sinh viên chính là tương lai của dân tộc. Bảo vệ các em khỏi khói thuốc hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe, trí tuệ và phẩm chất của Việt Nam ngày mai...", nhà báo Triệu Ngọc Lâm tin tưởng.

Tham luận của các đại biểu đã làm rõ thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), nguy cơ len lỏi vào học đường, và giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, có vai trò của nhà trường – gia đình – xã hội.

Tại hội thảo, Ths. BS Phan Thị Hải, Phó giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, báo cáo của WHO năm 2021, sử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong do thuốc lá mỗi năm.

Ths. BS Phan Thị Hải, Phó giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Nghĩa

Bà Hải cho hay, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GDĐT, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên. Hàng nghìn buổi truyền thông trực tiếp tại trường học đã được tổ chức; hàng trăm tài liệu, video, bài giảng, và sản phẩm truyền thông đã được biên soạn, phổ biến rộng rãi; nhiều cuộc thi, chương trình ngoại khóa, mô hình “Trường học không khói thuốc” được duy trì thường xuyên.

“Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho thấy tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm đáng kể: ở nhóm 13–17 tuổi giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019; ở nhóm 13–15 tuổi giảm từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, những thành tựu này đang có nguy cơ bị phá bỏ bởi sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đặc biệt trong giới trẻ”, bà Hải bày tỏ.

Bà Hải đưa ra dẫn chứng, ở thanh thiếu niên 13–17 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023; ở nhóm 13–15 tuổi, tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đáng lưu ý, ở nữ giới từ 11–18 tuổi, theo kết quả sơ bộ điều tra tại 11 tỉnh, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã đạt 4,3% năm 2023.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết số 173/2024/QH15 thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ 1/1/2025, nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đã đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức bán online.

Bà Hải cho biết thêm, trong thời gian tới, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để mở rộng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong trường học.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Ngày 3/11, tại khu vực bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng), sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, gây sạt lở nghiêm trọng, lực lượng bộ đội, dân quân và người dân địa phương đã khẩn trương ra quân gia cố tuyến đê xung yếu.

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Xã hội
Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!

Xã hội
Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!

Nước lại tràn về khiến người dân phố cổ Hội An méo mặt dọn đồ, nhiều di tích ở Huế dừng đón khách tham quan

Xã hội
Nước lại tràn về khiến người dân phố cổ Hội An méo mặt dọn đồ, nhiều di tích ở Huế dừng đón khách tham quan

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 trong bối cảnh hiện tại, vì sao?
10

Xã hội
Không nên tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 trong bối cảnh hiện tại, vì sao?

Đọc thêm

Tạm đình chỉ thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh ở Tây Ninh
Xã hội

Tạm đình chỉ thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh ở Tây Ninh

Xã hội

Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến (Tây Ninh) vừa có quyết định tạm đình chỉ một thầy giáo để làm rõ thông tin nghi người này nhắn tin và đụng chạm nữ sinh.

Hơn 10 năm triển khai xây dựng, bệnh viện 1.500 giường ở TP.HCM sau sáp nhập vẫn còn chờ khá lâu mới hoạt động, vì sao?
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 10 năm triển khai xây dựng, bệnh viện 1.500 giường ở TP.HCM sau sáp nhập vẫn còn chờ khá lâu mới hoạt động, vì sao?

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin về tiến độ của dự án Bệnh viện 1.500 giường (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ), trấn an người dân về việc công trình xây dựng đã lâu nhưng chưa đi vào hoạt động.

Bị tai nạn do áo mưa che khuất tầm nhìn, nữ sinh tử vong thương tâm
Tin tức

Bị tai nạn do áo mưa che khuất tầm nhìn, nữ sinh tử vong thương tâm
9

Tin tức

Một nữ sinh ở TP. Huế tử vong thương tâm do tai nạn giao thông vì trong lúc mặc áo mưa điều khiển xe máy trên đường thì gió làm áo mưa bay che khuất tầm nhìn.

4.000 vận động viên náo nức tranh tài tại lễ hội đua ghe ngo lớn nhất An Giang
Văn hóa - Giải trí

4.000 vận động viên náo nức tranh tài tại lễ hội đua ghe ngo lớn nhất An Giang

Văn hóa - Giải trí

Sáng 5/11, tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025 được long trọng tổ chức. Ngày hội diễn ra vào dịp Lễ hội Ok- Om-Bok - lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam bộ.

'Dụ dỗ' con động vật hoang dã lạ, bé tí ti này về nhà 'lót ổ' ở Phú Yên, rót ra thứ 'nước bổ dưỡng', bán 1,5 triệu/lít
Nhà nông

"Dụ dỗ" con động vật hoang dã lạ, bé tí ti này về nhà "lót ổ" ở Phú Yên, rót ra thứ "nước bổ dưỡng", bán 1,5 triệu/lít

Nhà nông

Bỏ công lên rừng tìm tổ ong dú-một loài ong lạ về nuôi, lấy mật ong dú thương phẩm bán 1,5 triệu đồng/lít, kết hợp với bán con ong dú giống, mỗi năm anh Nguyễn Văn Khương ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên) thu về gần 150 triệu đồng.

Chủ tịch TP.HCM trao thêm thẩm quyền cho cấp xã: Giải quyết trực tiếp 2 thủ tục cư trú cho người dân
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM trao thêm thẩm quyền cho cấp xã: Giải quyết trực tiếp 2 thủ tục cư trú cho người dân

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa công bố bổ sung thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực cư trú, giúp người dân thực hiện 2 thủ tục hành chính ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại và chờ đợi.

“Cơ hội để bóng đá Malaysia lật ngược gần như bằng không'
Thể thao

“Cơ hội để bóng đá Malaysia lật ngược gần như bằng không"

Thể thao

Theo BLV Quang Huy, dù quyết định cuối cùng về việc ĐT Malaysia có bị xử thua hay không phải chờ đến cuối tháng 3/2026, thời điểm AFC hoàn tất quy trình pháp lý, thế nhưng “cơ hội để bóng đá Malaysia lật ngược tình thế gần như bằng không”.

3 điểm nhấn khác biệt và mới mẻ của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24
Văn hóa - Giải trí

3 điểm nhấn khác biệt và mới mẻ của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Văn hóa - Giải trí

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại TP.HCM sẽ có 3 điểm nhấn khác biệt và mới mẻ.

Sở Y tế TP.HCM nói gì về phản ánh tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh?
Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM nói gì về phản ánh tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh?

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM đã có phản hồi chính thức về các kiến nghị của cử tri liên quan đến tình trạng thiếu thuốc chích ngừa, thiếu thuốc Bảo hiểm y tế (BHYT) cục bộ và thuốc hiếm tại các trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn.

Đây là 'hình hài' tuyến đê biển “khổng lồ” trị giá 2.300 tỷ cơ bản đã 'đâu vào đấy' ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là "hình hài" tuyến đê biển “khổng lồ” trị giá 2.300 tỷ cơ bản đã "đâu vào đấy" ở Hải Phòng

Nhà nông

Đây là "hình hài" tuyến đê biển “khổng lồ” trị giá 2.300 tỷ cơ bản đã "đâu vào đấy" ở Hải Phòng. Dự án Tuyến đê biển Nam Đình Vũ có quy mô xây dựng chiều dài 12.769m với tổng mức đầu tư 2300 tỷ đã cơ bản hoàn thành. Sau khi được đưa vào sử dụng, tuyến đê này góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình tại khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Hải Phòng.

Tin mới nhất từ Gia Lai về ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi, dân phường Quy Nhơn dùng máy cẩu nâng tàu thuyền lên bờ
Nhà nông

Tin mới nhất từ Gia Lai về ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi, dân phường Quy Nhơn dùng máy cẩu nâng tàu thuyền lên bờ

Nhà nông

Tin mới nhất từ Gia Lai về ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi, một ông nông dân dùng máy cẩu nâng tàu thuyền lên bờ. Ứng phó bão số 13 (cơn bão Kalmaegi), dân phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (địa phận tỉnh Bình Định trước đây) đã chủ động đưa tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn, huy động máy cẩu, xe cơ giới để đưa tàu lên bờ, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

MIK Group và kế hoạch định hình bản đồ phát triển mới từ Bắc chí Nam
Doanh nghiệp

MIK Group và kế hoạch định hình bản đồ phát triển mới từ Bắc chí Nam

Doanh nghiệp

Trên hành trình phát triển hơn một thập kỷ qua, MIK Group không ngừng mở rộng quy mô, khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản uy tín trên thị trường. Bước vào giai đoạn mới , Tập đoàn này tiếp tục chú trọng hai lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản nhà ở đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng , qua đó củng cố vị thế nhà phát triển toàn diện trên thị trường.

Để nấu xôi thơm phức, mềm dẻo, ngửi là mê, ăn là nghiền, đừng bỏ những bí quyết này
Gia đình

Để nấu xôi thơm phức, mềm dẻo, ngửi là mê, ăn là nghiền, đừng bỏ những bí quyết này

Gia đình

Nấu xôi tuy đơn giản nhưng để nấu được món xôi thơm, mềm, dẻo thì không phải ai cũng biết. Hãy đừng bỏ qua bí quyết này nhé!

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi-bão số 13 vẫn giật cấp 17, mưa lớn vào ngày 6/11, có nơi lượng mưa hơn 600mm/đợt
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi-bão số 13 vẫn giật cấp 17, mưa lớn vào ngày 6/11, có nơi lượng mưa hơn 600mm/đợt

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) vẫn đang tăng tốc, dự báo từ mai, 6/11, cơn bão mạnh này gây mưa cực lớn tại 8 tỉnh thành, cục bộ có nơi lượng mưa hơn 600mm/đợt.

Giới trẻ 'đu trend' chụp ảnh mùa đông tuyết trắng bằng AI đẹp như phim
Xã hội

Giới trẻ "đu trend" chụp ảnh mùa đông tuyết trắng bằng AI đẹp như phim

Xã hội

Đầu tháng 11, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh giới trẻ Việt “biến hình” giữa khung cảnh mùa đông với áo choàng dày, khăn len, nền tuyết rơi trắng xóa. Nhìn qua tưởng đang ở Thụy Sĩ hay Hàn Quốc giữa mùa đông lạnh giá, nhưng thực ra, tất cả những tấm hình lung linh ấy đều được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

BSR mở rộng kinh doanh quốc tế, tăng cường hợp tác và xuất khẩu sang Lào
Doanh nghiệp

BSR mở rộng kinh doanh quốc tế, tăng cường hợp tác và xuất khẩu sang Lào

Doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith: Tôi đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực kết nối và hành trình hợp tác giữa BSR và Công ty Somvanchaleun Petroleum Jelly trong việc kinh doanh, phân phối sản phẩm dầu DO của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại thị trường Lào.

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới
Video

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới

Video

Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Nâng cao năng suất doanh nghiệp thông qua cơ chế hỗ trợ và giám sát
Kinh tế

Nâng cao năng suất doanh nghiệp thông qua cơ chế hỗ trợ và giám sát

Kinh tế

Để năng suất chất lượng (NSCL) thực sự trở thành nền tảng phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt cần sự kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế giám sát, cải tiến nội bộ. Thực tiễn cho thấy, mô hình này đang giúp nhiều doanh nghiệp chuyển mình rõ rệt về hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh.

Hạ tầng tăng tốc hoàn thiện, bất động sản phía Đông Thủ đô bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
Nhà đất

Hạ tầng tăng tốc hoàn thiện, bất động sản phía Đông Thủ đô bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Nhà đất

Phía Đông Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện loạt công trình giao thông trọng điểm. Dòng vốn đầu tư cũng nhanh chóng “bắt sóng” hướng về tâm điểm tăng trưởng này. Trong đó, đại đô thị Ocean City đang nổi lên như biểu tượng sống động cho sức bật hạ tầng và tầm vóc đô thị mới của Thủ đô.

Hoàng Công Chất – Vị anh hùng áo vải làm nên “Điện Biên Phủ” đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng Công Chất – Vị anh hùng áo vải làm nên “Điện Biên Phủ” đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn hai thế kỷ trước khi chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm 1954 đi vào sử sách, trên chính mảnh đất ấy, Hoàng Công Chất – người anh hùng áo vải từ Thái Bình – đã viết nên một “Điện Biên Phủ đầu tiên” của dân tộc. Với tài thao lược kiệt xuất và lòng quả cảm, ông chỉ huy nghĩa quân đánh tan giặc Phẻ, giải phóng toàn bộ Mường Thanh và vùng Tây Bắc, mở ra trang sử oanh liệt về ý chí quật cường và tinh thần độc lập của nhân dân Việt Nam thế kỷ XVIII.

Đại biểu Quốc hội đề nghị không bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị không bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đề nghị không nên áp dụng hình thức bốc thăm để chọn người xác minh tài sản, thu nhập ngẫu nhiên. Thay vào đó, có thể quy định xác minh định kỳ theo tỷ lệ luân phiên, ví dụ mỗi năm kiểm tra 20% số người kê khai, như vậy trong 5 năm toàn bộ đối tượng sẽ được xác minh một lần.

HLV Harry Kewell sốc khi V.League đang đá lại dừng nghỉ... 3 tháng
Thể thao

HLV Harry Kewell sốc khi V.League đang đá lại dừng nghỉ... 3 tháng

Thể thao

HLV Harry Kewell bất ngờ khi V.League phải tạm dừng 3 tháng để đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu SEA Games và VCK U23 châu Á 2026 nhưng khẳng định Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị để ứng phó tình huống bất ngờ này.

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Nhà nông

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin

Nhà nông

Ngày 4/11 là một trong những ngày lễ lớn của Liên bang Nga - Ngày Thống nhất các Dân tộc với ý nghĩa chứng minh tầm quan trọng của sự đoàn kết và thống nhất giữa tất cả các dân tộc Nga để vượt qua mọi khó khăn. 

Tiết lộ 3 phương án Mỹ tấn công Venezuela
Thế giới

Tiết lộ 3 phương án Mỹ tấn công Venezuela

Thế giới

Nhà Trắng đang xem xét ba kịch bản hành động quân sự đối với Venezuela, tờ The New York Times dẫn các nguồn tin cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công
Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm, cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tìm thấy thi thể tài xế taxi công nghệ tự gây thương tích rồi nhảy cầu Sài Gòn
Chuyển động Sài Gòn

Tìm thấy thi thể tài xế taxi công nghệ tự gây thương tích rồi nhảy cầu Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi tự gây thương tích rồi nhảy xuống cầu Sài Gòn, thi thể tài xế taxi công nghệ đã được tìm thấy.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc, có học vị Tiến sĩ được xem là “hiện tượng” của sân khấu cải lương phía Bắc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc, có học vị Tiến sĩ được xem là “hiện tượng” của sân khấu cải lương phía Bắc

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ – Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam Triệu Trung Kiên được xem là một “hiện tượng” của sân khấu cải lương miền Bắc.

PC Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội
Lai Châu Ngày Mới

PC Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), ông Vũ Anh Tài – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhấn mạnh, thời gian tới, PC Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân nơi biên cương Thu Lũm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân nơi biên cương Thu Lũm

Lai Châu Ngày Mới

Không khí tại bản Thu Lũm (Thu Lũm, Lai Châu) vào ngày đầu tháng 11, tưng bừng, rộn rã khi cả bản cùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, đã về dự và chung vui cùng cán bộ, bà con nơi đây.

Ong vò vẽ đốt nguy hiểm thế nào mà có thể gây tử vong?
Xã hội

Ong vò vẽ đốt nguy hiểm thế nào mà có thể gây tử vong?

Xã hội

Những năm gần đây, nhiều vụ người dân bị ong vò vẽ tấn công phải nhập viện cấp cứu, thậm chí có trường hợp tử vong, khiến dư luận lo ngại. Loài ong này vốn quen thuộc ở vùng nông thôn, miền núi, nhưng ít ai ngờ rằng một vết đốt nhỏ của chúng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Tin đọc nhiều

1

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ