Ứng phó mưa lớn, thủy điện ở Thừa Thiên Huế tăng lưu lượng xả nước

Sáng 13/12, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền phát thông báo về việc tăng mức điều tiết nước về hạ du đối với hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền, mực nước hồ thủy điện Hương Điền lúc 7h30 ngày 13/12 là 57,71m, lưu lượng nước về hồ 585m3/giây, lưu lượng nước điều tiết về hạ du qua tràn và tuabin 451m3/giây.

Để ứng phó với mưa lớn, thủy điện Hương Điền ở Thừa Thiên Huế sẽ tăng lưu lượng điều tiết về hạ du qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 600m3/giây đến 1.000m3/giây từ 14h ngày 13/12. Ảnh: CTV.

Để ứng phó với mưa lớn, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền thông báo dự kiến sẽ thực hiện điều tiết nước về hạ du qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 600m3/giây đến 1.000m3/giây và điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời điểm hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết nước là 14h ngày 13/12.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền đề nghị các địa phương vùng hạ du thủy điện Hương Điền thông báo cho người dân để ứng phó.

Trước đó, từ 14h30 ngày 11/12, thủy điện Hương Điền điều tiết về hạ du từ 250-500m3/giây để ứng phó mưa lớn. Hồ thủy lợi Tả Trạch (hồ chứa lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng điều tiết nước về hạ du với lưu lượng từ 385 đến 585m3/giây vào trưa cùng ngày.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 13/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến tỉnh. Trên đất liền ở tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ ngày 13/12 đến hết ngày 15/12 phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền lượng mưa từ 150 đến 300mm, có nơi trên 400mm.

Theo dự báo, tác động mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động ứng phó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vị trí cảnh báo, khẩn trương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, bờ biển, đầm phá, các vùng thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt...