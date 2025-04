Tin tức

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã vận động các nhà tài trợ đồng hành thực hiện chương trình an sinh - xã hội tại tỉnh Bến Tre và TP.Cần Thơ, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).