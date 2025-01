Tiếp tục kẹt xe ở TP.Thủ Đức do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, tài xế than trời Tiếp tục kẹt xe ở TP.Thủ Đức do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, tài xế than trời

Tại 4 hướng ở ngã tư đường Lã Xuân Oai trong Khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức, nhiều xe tải đứng im, người đi xe máy phải dắt bộ do đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, nhiều tài xế than trời.



Đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Võ Chí Công – Lã Xuân Oai, trong Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TP.HCM, bất ngờ mất tín hiệu, kẹt xe kéo dài. Clip: M.X.H Ngày 12/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Võ Chí Công – Lã Xuân Oai, trong Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức bất ngờ mất tín hiệu. CSGT nói gì về việc tài xế xếp hàng dài do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động? ĐỌC NGAY Nhiều tài xế ô tô sợ vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông nên dừng lại trên đường. Trong khi đó, một số người lái xe máy xuống xe dẫn bộ qua giao lộ. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc hơn 2km trên đường Võ Chí Công về cả hai hướng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 13h30 cùng ngày. Tài xế Long Ân (quê Bình Dương) cho biết, anh đang lái đến giao lộ Võ Chí Công – Lã Xuân Oai thì đèn tín hiệu giao thông bất ngờ tắt. Vì khu vực có camera phạt nguội nên anh và các tài xế không dám lái xe qua. Anh và nhiều tài xế khác dừng xe trên đường hơn 20 phút, đèn tín hiệu giao thông hoạt động trở lại. Lúc này, anh và mọi người mới tiếp tục hành trình. Trong hơn 20 phút xảy ra sự cố, tài xế Ân cho hay, không có CSGT đến phân luồng cũng như điều tiết giao thông. Liên quan đến sự cố này, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Đội CSGT – Trật tự Công an TP.Thủ Đức đã nắm được vụ việc và đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến hơn 14h30, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại. Hôm 10/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, ghi lại cảnh đèn giao thông tại một giao lộ mất tín hiệu. Nhiều tài xế ô tô không dám lái xe vượt qua giao lộ vì mức phạt vượt đèn đỏ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP từ 18-20 triệu đồng. Xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra tại giao lộ quốc lộ 22 – Giáp Hải (trước cổng bến xe Củ Chi, huyện Củ Chi) vào khoảng 9h30 cùng ngày. Vụ việc khiến người đi xe máy cũng không dám lái xe qua giao lộ, phải xuống xe dắt bộ. Vừa dắt xe đi, họ vừa hồi hộp vì không biết có bị phạt 5 triệu đồng lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hay không. Một tài xế xe tải khác cũng cho biết, do đèn giao thông không hoạt động nên tài xế dừng xe trên đường, không dám qua giao lộ. Chỉ có vài ô tô vượt qua giao lộ, còn lại đứng bánh trên đường. Nguyên nhân của vụ việc này theo CSGT là do cúp điện. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Đội CSGT ở TPHCM cho biết, người dân lái xe đến giao lộ mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, người dân được lưu thông bình thường nhưng phải quan sát để đảm bảo an toàn. Không còn đèn tín hiệu giao thông, người dân không bị ghép vào lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Thay vào đó, người dân nên gọi điện thoại qua đường dây nóng trình báo CSGT để lực lượng sớm có mặt điều tiết và khắc phục sự cố. Lãnh đạo đội CSGT cho hay, đèn tín hiệu giao thông tắt nên hết hiệu lực, người dân lái xe qua không phạm luật. Chừng nào tín hiệu đèn hoạt động mà người dân không chấp hành mới vi phạm. Theo lãnh đạo đội CSGT, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 22 (huyện Củ Chi) do người dân chưa nắm được cách xử lý tính huống, họ dừng lại khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Đèn không còn hiệu lực, xe đi qua bình thường. Một phần do người dân sợ phạm luật bởi mức phạt hiện nay cao gấp mấy chục lần.