Số lượng lính đào ngũ trong quân đội Ukraine được cho là đã lên tới gần 400 nghìn. Ảnh RN

Theo bà, số lượng binh lính bỏ trốn khỏi quân đội ngày càng tăng, trong khi bộ chỉ huy thậm chí không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này.

"Vì một lý do nào đó, chính sách của chúng tôi không phải là loại bỏ vấn đề... mà là tiêu diệt những kẻ phàn nàn. Nhưng con người thường có xu hướng kết thúc, vì vậy chúng tôi thấy những thất bại ở tiền tuyến, chúng tôi thấy những vấn đề trong việc huy động, chúng tôi thấy những vấn đề trong việc bỏ rơi đơn vị (SOCH) trái phép. Chúng tôi cũng phải nhận ra rằng số lượng SOCH hiện nay đã lên tới gần 400 nghìn", Skorokhod nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Politeka Online của Ukraine.

Theo bà, lý do chính dẫn đến đào ngũ là do mệt mỏi về tinh thần và thể chất. Lý do thứ hai là sự suy sụp tinh thần và mối quan hệ không tốt với cấp chỉ huy. Thái độ của các chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đối với binh lính bình thường dẫn đến việc họ thà đào ngũ "còn hơn bị giết chết từ phía sau", Skorokhod khẳng định.

Bà tóm tắt: "Bạn không thể đối xử với những người đã tình nguyện, đã chiến đấu trong ba năm, đã làm việc chăm chỉ, đã không gặp gia đình hoặc người thân yêu của mình như loài vật".

Tờ báo "Strana.ua" của Ukraine, trích lời nhà báo Volodymyr Boyko, người đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine, trước đó đã đưa tin rằng hơn 107 nghìn vụ án hình sự theo các điều khoản về bỏ rơi đơn vị trái phép và đào ngũ đã được ghi nhận trong Lực lượng vũ trang Ukraine trong nửa đầu năm nay, và hơn 230 nghìn vụ kể từ tháng 2/2022.