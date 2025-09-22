Chủ đề nóng

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA được đánh giá là cơn bão cực mạnh, giật trên cấp 17, hôm nay sẽ vào biển Đông

Thứ hai, ngày 22/09/2025 11:21 GMT+7
Bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 10h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N – 122,4°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.
Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA được phân loại là bão cực mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay (22/9/2025) siêu bão RAGASA đã được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh (Violent Typhoon)- cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (với gió duy trì 10 phút) đạt 110 kts (xấp xỉ 205 km/h), mạnh hơn một chút so với bão YAGI năm 2024 (105 kts).

Bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 10h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N – 122,4°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.

Siêu bão RAGASA hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Mắt siêu bão RAGASA qua ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.

Đến 10 giờ ngày 23/9, siêu bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 24/9, siêu bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông. Cường độ siêu bão lúc này đạt cấp 16, giật trên cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 25/9, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão lúc này vẫn mạnh cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới), bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo tác động của siêu bão RAGASA

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10,0m, biển động dữ dội

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5,0-7,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

