Tin chiều 24/7: HAGL “chi viện” cho CLB Bình Định 4 tài năng

HAGL “chi viện” cho CLB Bình Định 4 tài năng

CLB Bình Định đã nhận cái kết cay đắng ở V.League 2024/2025, khi xếp ở vị trí thứ 14 và xuống hạng trực tiếp. Việc đội bóng đất Võ phải nhận vé xuống hạng chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, mà trước mắt chính là việc chảy máu lực lượng. Cho tới lúc này, họ đã phải chia tay tới hơn 10 cái tên.

Rất may là trong bối cảnh xuống hạng, CLB Bình Định vẫn sẽ tiếp tục nhận được tài trợ từ Tập đoàn Hưng Thịnh, đồng thời tiếp tục giữ tên là Quy Nhơn Bình Định và thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia mùa tới. Không những vậy, họ sẽ CLB HAGL của bầu Đức hỗ trợ về mặt lực lượng để có thể đảm bảo quân số thi đấu.

Nguyễn Nhĩ Khang trong màu áo U18 Việt Nam. Ảnh: Sport5.

Trong một động thái mới nhất, 4 tài năng đầu tiên của HAGL đã gia nhập CLB Bình Định theo dạng cho mượn để thi đấu ở mùa giải 2025/2026, bao gồm hậu vệ Trần Văn Anh Vũ, tiền vệ Nguyễn Văn Văn, Võ Hoàng Uy và Nguyễn Nhĩ Khang. Đáng chú ý cả 4 cầu thủ này mùa giải vừa qua được HAGL cho Long An FC mượn.

Chelsea hạ giá bán Nkunku, mời mọc M.U

Theo thông tin từ The Athletic, Chelsea từng định giá Nkunku ở mức 65 triệu bảng, tương xứng với tiềm năng của cầu thủ này. Tuy nhiên, do Nkunku không thể giành được suất đá chính trong đội hình, "The Blues" sẵn sàng chấp nhận bán anh với giá chỉ 43 triệu bảng.

Nkunku từng là mục tiêu tiềm năng của M.U, khi "Quỷ đỏ" đã tiếp cận anh hồi tháng 1, nhưng cầu thủ này đã từ chối ra đi theo dạng cho mượn. Hiện tại, với mức giá giảm, thương vụ chuyển nhượng Nkunku đến M.U có thể tiến triển nếu đội chủ sân Old Trafford quyết tâm đẩy mạnh đàm phán.

Một yếu tố quan trọng khác trong thương vụ này là Christopher Vivell, giám đốc tuyển trạch hiện tại của M.U. Ông Vivell có mối quan hệ tốt với Nkunku, từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật tại Chelsea và RB Leipzig trước đây.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia thăm và động viên U23 Việt Nam trước trận bán kết

Sáng 24/7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia – ông Tạ Văn Thông đã tới thăm và động viên tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 gặp U23 Philippines. Cùng đi với Đại sứ có các cán bộ, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Ông Trần Anh Tú – Phó chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ với Đại sứ Việt Nam tại Indonesia.

Đón tiếp đoàn tại nơi đóng quân của đội tuyển, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam tại giải – cảm ơn Đại sứ Tạ Văn Thông vì sự quan tâm đặc biệt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Đại sứ quán đối với các đội tuyển quốc gia mỗi khi có dịp sang thi đấu tại Indonesia. Trưởng đoàn Trần Anh Tú khẳng định, toàn đội đang duy trì tinh thần quyết tâm cao độ và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến kết quả tốt nhất ở trận bán kết.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Tạ Văn Thông chia sẻ, mặc dù bận rộn với nhiều công việc tại Đại sứ quán, ông vẫn luôn theo dõi sát sao hoạt động của đội tuyển kể từ khi sang Indonesia. Đại sứ Tạ Văn Thông chúc mừng toàn đội đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B và tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sự tập trung và khát khao cống hiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 Philippines để tiến vào trận chung kết.

Rodrigo De Paul rời Atlético Madrid sau 4 năm trắng tay

Rodrigo De Paul gia nhập Atletico Madrid từ Udinese vào năm 2021. Sau 4 năm gắn bó nhưng không giành được danh hiệu nào, tuyển thủ Argentina đã quyết định chia tay đội bóng thủ đô Madrid.

Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Atletico Madrid đã đồng ý bán De Paul cho Inter Miami với mức phí chuyển nhượng cố định là 15 triệu euro, kèm theo các khoản phụ phí. Tại Inter Miami, tiền vệ 31 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Sau khi được Atletico Madrid cho phép ra đi, Rodrigo De Paul đã chuẩn bị lên đường sang Mỹ để kiểm tra y tế, chính thức ký hợp đồng và ra mắt Inter Miami. Tại đây, anh sẽ được thi đấu cùng người đồng đội thân thiết Lionel Messi.

Vợ sinh mổ để Cunha yên tâm du đấu cùng M.U

Vào thứ Hai đầu tuần này, Matheus Cunha đã chia sẻ tin vui trên MXH. Cụ thể, tiền đạo người Brazil đăng bức ảnh chụp tại bệnh viện cùng vợ Gabi, con trai 5 tuổi Levi và cô con gái mới chào đời, bé Liz.

Gia đình Cunha chào đón thành viên mới.

Kèm theo bức ảnh, tân binh của M.U viết: “Xin chào thế giới, tôi là Liz. Và bây giờ gia đình tôi đã có bốn người. Bố rất may mắn khi có con. Cảm ơn Chúa vì mọi điều tốt đẹp”.

Ngay sau khi chia sẻ, Matheus Cunha đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các cầu thủ và cựu cầu thủ của M.U như Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee và Rio Ferdinand.

Sau khi Gabi hạ sinh con gái Liz, Cunha đã lên đường sang Mỹ để tham dự tour du đấu hè 2025 cùng M.U. Theo tiết lộ từ SunSport, thực tế, Gabi dự kiến sinh sau thứ Hai tuần này. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với chồng, cô đã quyết định sinh mổ sớm để tiền đạo người Brazil yên tâm lên đường.