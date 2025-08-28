Tin chiều 28/8: HAGL chia tay thủ môn cao 1m85

HAGL chia tay thủ môn cao 1m85

Đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2025/2026, HAGL đã quyết định đưa thủ môn Phan Đình Vũ Hải tới thi đấu cho Thanh Niên TP.HCM theo dạng cho mượn. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, thủ môn trẻ Vũ Khang cao 1m98 sẽ được cho Thanh Niên TP.HCM mượn nhưng anh đã bất ngờ bị chấn thương phần xương ngón trỏ và cần 6 tuần để hồi phục nên Vũ Hải được điều động thay thế.

Ngoài ra nhằm bổ sung thêm vị trí thủ môn trong thời gian Vũ Khang chấn thương , danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn I mùa giải 2025/2026 của HAGL, HLV Lê Quang Trãi đã chính thức điền tên Nguyễn Thành Lợi, người sinh năm 2009, vào danh sách. Với chiều cao 1m86 ấn tượng, thủ môn trẻ này đã chứng minh khả năng vượt trội của mình, dù mới chỉ bước vào lứa cầu thủ trẻ.

Phan Đình Vũ Hải trong màu áo HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Phan Đình Vũ Hải sinh ngày 6/6/1994 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thủ thành cao 1m85 này từng khoác áo Hà Tĩnh, Hải Phòng, Than Quảng Ninh và SLNA. Anh đầu quân cho HAGL vào đầu năm 2023, nhưng chỉ đóng vai trò dự bị.

Tottenham tính "nẫng tay trên" mục tiêu của Chelsea

Theo Daily Mail, Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Xavi Simons từ RB Leipzig. Đáng chú ý, ngôi sao 22 tuổi vốn là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, thậm chí đôi bên còn đạt được thoả thuận cá nhân. Dù vậy, quá trình đàm phán giữa Chelsea và Leipzig rơi vào bế tắc do đội bóng thành London ưu tiên bán cầu thủ trước.

Xavi Simons là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Tottenham, sau khi nhà vô địch Europa League hụt hàng loạt cái tên như Eberechi Eze (sang Arsenal), Morgan Gibbs-White(Nottingham Forest), Nico Paz (Como), Savinho (Man City).

Thua U16 nữ Thái Lan 1-3, U16 nữ Việt Nam tranh hạng ba ở giải U16 nữ Đông Nam Á 2025

Ở trận đấu bán kết với U16 nữ Thái Lan, HLV trưởng Okiyama Masahiko tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Ngoài 8/11 vị trí ở đội hình xuất quân trong trận đấu gặp U16 nữ Myanmar được giữ nguyên, ba cầu thủ được sắp xếp điều chỉnh trong đội hình ra sân gồm có hậu vệ Nguyễn Dương Phương Nghi (2) và hai tiền vệ Diệp Xuân Trang (18), Đỗ Thị Hà Vi (19).

ĐT U16 nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Tuy vậy, ĐT U16 nữ Thái Lan là đội chơi tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Để thua U16 nữ Thái Lan với tỷ số 1-3 trong trận bán kết diễn ra lúc 15h30 ngày 27/8 trên SVĐ chính Manahan (Indonesia), ĐT thủ U16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 với ĐT U16 nữ Indonesia vào ngày 29/8 tới.

HLV Allegri muốn tái ngộ Rabiot tại AC Milan

Theo nguồn tin từ Football Italia, HLV Massimiliano Allegri đang muốn đưa cậu học trò cũ Adrien Rabiot về AC Milan. Chiến lược gia người Italia ưu tiên tìm một tiền vệ trung tâm có khả năng cầm bóng, thoát pressing và tạo đột biến bằng những pha bứt tốc từ tuyến giữa.

Cách đây 4 ngày, đã có thông tin Napoli gửi đề nghị hỏi mua cựu cầu thủ Juventus. Tuy nhiên, AC Milan cũng đang tham gia cuộc đua và cân nhắc thực hiện thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Rabiot hiện không còn nằm trong kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi tại Marseille sau vụ ẩu đả với đồng đội Jonathan Rowe, người sau đó đã được bán cho Bologna.

Manuel Ugarte lần đầu công khai bạn gái

Manuel Ugarte, tiền vệ M.U, đang gây chú ý ngoài sân cỏ khi lần đầu tiên bị paparazzi chụp ảnh công khai cùng bạn gái mới Georgia May Heath. Cặp đôi được phát hiện đang mua sắm thân mật tại siêu thị Waitrose ở Bắc London, chỉ một tháng sau khi Ugarte chính thức xác nhận mối quan hệ trên mạng xã hội.

Manuel Ugarte công khai hẹn hò với Georgia May Heath.

Ugarte, 24 tuổi, chuyển đến Old Trafford từ PSG hè năm ngoái với mức phí 50 triệu bảng. Dù chưa có trận đá chính mùa này và chỉ vào sân từ ghế dự bị với phong độ chưa thuyết phục dưới thời HLV Ruben Amorim, anh dường như đang "thành công" hơn trong chuyện tình cảm. Georgia May Heath, 27 tuổi, là influencer người Anh gốc Úc với hơn 230.000 follower trên Instagram, chuyên chia sẻ nội dung thời trang và làm đẹp. Cô thường xuyên di chuyển giữa Anh và Australia, và đã xây dựng sự nghiệp từ các video hài hước trên TikTok.