Thực dụng thay "đá đẹp": HAGL đang chuyển mình để tồn tại

HAGL nay đã khác

Hôm 25/8 vừa qua, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại các trận đấu vòng 2 của Giải, cụ thể CLB HAGL đã bị phạt 2 triệu đồng, do có 5 thành viên bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với Hà Nội FC tại vòng 2 V.League 2025/26 vào tối ngày 23/8/2025 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Trong số này, HAGL có 3 cầu thủ bị phạt thẻ là Thanh Nhân, Ryan Hà và Phan Du Học. Bên cạnh đó hai thành viên ban huấn luyện của đội là GĐKT Vũ Tiến Thành và cán bộ phân tích kỹ thuật Bùi Văn Nam cũng bị phạt thẻ do lỗi phản ứng.

Ông Vũ Tiến Thành bị phạt thẻ do lỗi phản ứng ở trận Hà Nội gặp HAGL tối 23/8

Nhìn lại trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC, việc đội bóng của bầu Đức phải nhận tới 5 thẻ vàng cho thấy rõ họ đã phải gồng mình chống đỡ như thế nào trước đội chủ nhà được đánh giá cao hơn.

Trận hòa 0-0 quý giá có được trên sân Hàng Đẫy không phải nhờ những pha phối hợp đẹp mắt, mà đến từ sự lỳ lợm, không ngại phạm lỗi để phá vỡ lối chơi của đối thủ.

Đây không phải là lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối HAGL phải nhận nhiều thẻ phạt do phạm lỗi. Mùa giải trước, họ từng nhận tới 36 thẻ vàng chỉ sau 11 vòng đấu đầu tiên. Đây là một con số đáng báo động, nhiều hơn cả tổng số thẻ vàng của các đội bóng vốn nổi tiếng với lối đá rát là SLNA (22 thẻ) và CLB Hải Phòng (12 thẻ) cộng lại.

Những tấm thẻ ấy, suy cho cùng cũng là một phần của chiến thuật bóng đá. Trước một đối thủ mạnh như Hà Nội FC, HAGL không thể dùng "vũ khí" ban bật để áp đảo. Thay vào đó, họ phải gồng mình chống đỡ, và những pha phạm lỗi chiến thuật trở thành cách duy nhất để phá vỡ nhịp tấn công của đối phương.

Trận hòa 0-0 quý giá trên sân Hàng Đẫy không phải là kết quả của sự ngẫu hứng, mà là thành quả của một lối chơi đầy tính toán, thậm chí có phần xù xì, gai góc. Điều này là hoàn toàn khác biệt với một HAGL trước đây, vốn đề cao lối đá đập nhả, kỹ thuật đẹp mắt, phục vụ khán giả.

Sự thật đằng sau những tấm thẻ phạt

Mặc dù trong quá khứ, bầu Đức từng cao hứng tuyên bố "HAGL đá đẹp thì thua cũng sướng" song điều đó đã không còn đúng với thời điểm hiện tại. Rõ ràng sự thay đổi nhân sự ở thượng tầng ban huấn luyện đã khiến quan điểm chơi bóng của đội bóng phố núi cũng phải thay đổi. Họ đã chấp nhận chơi bóng thực dụng hơn, thậm chí là thi đấu cực đoan để giành chiến thắng.

Điều này thậm chí đã khiến HLV Polking của CLB CAHN phải thốt lên trong sự uất ức. "Một trận đấu mà cầu thủ HAGL nằm sân tới 20-25 phút. Tôi không bao giờ chấp nhận cho các cầu thủ của mình làm điều đó. Với từng ấy thời gian nằm sân, các bạn nên tự hỏi mình đã làm gì với trận đấu. Chúc mừng HAGL có 3 điểm. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi các bạn giành chiến thắng theo kiểu như vậy", ông Polking nói với giọng mỉa mai.

CLB HAGL buộc phải thay đổi lối chơi để "tồn tại" ở V.League.

Sự chuyển biến trong chiến thuật thi đấu của CLB HAGL không đến một cách tự nhiên mà nó gắn liền với một cái tên: Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành. Dưới sự ảnh hưởng của ông, HAGL đã đề cao tính hiệu quả, lấy thành tích làm mục tiêu tối thượng thay vì tiếp tục đá đẹp. Vị này thậm chí đã từng công khai tuyên bố HAGL "không thể mãi làm hoa hậu thân thiện".

Câu nói đó đã trở thành kim chỉ nam cho một cuộc "cách mạng" tại đội bóng phố Núi. HAGL giờ đây không còn mơ mộng về lối đá cống hiến mà tập trung vào sự hiệu quả. Họ sẵn sàng sử dụng mọi cách để chiến thắng, kể cả những tiểu xảo, câu giờ, hay phạm lỗi trong ngưỡng "an toàn".

Và khi ông Vũ Tiến Thành chuyển sang làm GĐKT, người được lựa chọn vào vị trí này là HLV Lê Quang Trãi, vốn xuất thân là một trung vệ cũng tiếp tục "trung thành" với điều này. Để chiến thắng, trước hết đội bóng phải không thua và đó dường như là sứ mệnh của cựu trung vệ ĐTQG Lê Quang Trãi ở đội bóng này.

HAGL lựa chọn thay đổi để tồn tại và điều này rõ ràng đã mang lại những hiệu quả rõ rệt. Nó giúp họ tồn tại trong một môi trường V.League khốc liệt, nơi mà "đá đẹp" mà không có thành tích chỉ là lý thuyết. Trong bối cảnh không còn sở hữu những ngôi sao đình đám như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, lối chơi này là một giải pháp hợp lý để "Gỗ" tích lũy điểm số, tránh xa khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự đánh đổi này cũng đi kèm với những rủi ro. Một đội bóng từng được yêu mến bởi lối đá nghệ thuật, giờ đây lại gây tranh cãi vì những tấm thẻ phạt. Và hệ quả là số lượng CĐV, khán giả đã đến sân ngày một ít hơn ở các trận đấu có sự xuất hiện của thầy trò ông Lê Quang Trãi.

Liệu đội bóng phố núi Pleiku có thể giữ được bản sắc của mình khi đi ngược lại triết lý ban đầu của bầu Đức? Và lối chơi đầy toan tính này liệu có đủ sức níu chân người hâm mộ đã quen với những pha phối hợp ban bật ngẫu hứng cùng những bàn thắng đậm sắc màu "điện ảnh".

Có lẽ, câu trả lời sẽ có ở tương lai. Nhưng hiện tại, HAGL đang chấp nhận đánh đổi một phần bản sắc để giữ lấy sự hiện diện tại V.League. Và những tấm thẻ phạt phải nhận, thay vì là những kết quả trắng tay, lại trở thành bằng chứng sống động cho sự thay đổi ấy.

Theo: Theo Bóng đá 24h