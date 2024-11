Công Phượng 4 lần xuất ngoại vì… bóng đá Việt Nam

Giữa tháng 9 vừa qua, Công Phượng đã nói lời chia tay Yokohama FC để trở lại Việt Nam thi đấu. Anh nhanh chóng đạt thoả thuận gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước để chinh chiến tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025. Như vậy, chuyến xuất ngoại thứ 4 của Công Phượng đã không thành công, giống như 3 lần trước đó, khi anh chỉ ra sân vỏn vẹn có vài phút.

Công Phượng có 4 lần xuất ngoại thi đấu trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Mới đây, chia sẻ với kênh Bóng đá TV về lý do vì sao có tới 4 lần xuất ngoại thi đấu, Công Phượng cho biết: "Đối với Phượng, tài chính chỉ là một phần, quan trọng hơn cả, mình muốn thành công ở một nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam. Chỉ có như thế, những cầu thủ trẻ về sau mới có động lực để tiếp bước mình xuất ngoại. Việc xuất ngoại sẽ giúp các cầu thủ nâng cao trình độ, và quan trọng hơn cả, nó sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Trở lại Việt Nam và khoác áo CLB Trường Tươi Bình Phước, Công Phượng nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi ghi 4 bàn qua 5 vòng đấu, giúp đội bóng này duy trì vị trí thứ 2 với 4 thắng và 2t hòa, ít hơn 2 điểm so với Phù Đổng Ninh Bình.

Sau cú sốc Quả bóng Vàng, Real Madrid lạc quan Vinicius sẽ đoạt The Best

Theo tờ AS, sau cú sốc Quả bóng Vàng 2024, Real Madrid "lạc quan hơn nhiều" vào khả năng Vinicius có thể giành The Best 2024 của FIFA. Cụ thể, Los Blancos tin rằng giải The Best "dân chủ hơn" Quả bóng vàng, vì kết quả được quyết định và bầu chọn bởi các đội trưởng ĐTQG và một nhóm nhà báo uy tín thuộc 100 quốc gia hàng đầu FIFA.

Danh sách đề cử The Best 2024.

Trong quá khứ từng có không ít trường hợp cầu thủ đoạt Quả bóng vàng nhưng thất bại tại The Best, mới nhất là Karim Benzema. Cụ thể, cựu tuyển thủ Pháp giành Quả bóng Vàng 2022, nhưng thua Messi trong cuộc đua giải The Best cùng năm.

Dự kiến, FIFA sẽ công bố chủ nhân đoạt giải The Best năm nay vào ngày 15/1/2025. Nếu đoạt giải thì Vinicius sẽ trở thành cầu thủ Real thứ ba nhận danh hiệu này sau Ronaldo (2016 và 2017) và Luka Modric (2018).

M.U nhắm 4 tiền đạo vào tháng 1

Mail Sport đưa tin, M.U xác định việc chiêu mộ tiền đạo cắm sẽ là ưu tiên hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, đồng thời đưa ra danh sách 4 cái tên tiềm năng để HLV Ruben Amorim lựa chọn.

M.U muốn mua thêm tiền đạo, thay vì tiếp tục tin tưởng Hojlund, Zirkzee.

Đáng chú ý, danh sách mục tiêu tiềm năng của M.U không có Viktor Gyokeres, chân sút ghi 24 bàn/20 trận cho Sporting Lisbon. Trước đó, HLV Amorim cam kết sẽ không "rút ruột" đội bóng cũ trong kỳ chuyển nhượng tới, vì vậy chân sút người Thụy Điển được xem là mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Những ngôi sao nổi bật trong danh sách này phải kể đến Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) và Victor Osimhen (Galatasaray). Marmoush đang thể hiện phong độ xuất sắc tại Bundesliga với 11 bàn/11 trận (14 bàn/17 trận trên mọi đấu trường), chỉ kém Harry Kane (14 bàn) trong danh sách Vua phá lưới giải đấu. Hiện mức phí ước tính của cầu thủ người Ai Cập vào khoảng 50 triệu bảng.

Hot girl si mê Cole Palmer kiếm tiền nhiều gấp 5 lần ngôi sao Chelsea

Người mẫu 20 tuổi người Mỹ Sophie Rain đã khiến dư luận sửng sốt khi tiết lộ rằng cô đã kiếm được 43,4 triệu USD trên một nền tảng "khoe ảnh nóng" chỉ trong một năm. Rain đã chia sẻ ảnh chụp màn hình về thu nhập của cô từ nền tảng này trên tài khoản Twitter cá nhân.

Sophie Rain kiếm tiền trong 1 năm nhiều hơn cả những ngôi sao thể thao hàng đầu.

Số tiền Rain kiếm được còn cao hơn rất nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng. Ví dụ, tiền đạo Jayson Tatum, nhà vô địch bóng rổ NBA của Boston Celtics, chỉ nhận lương 35 triệu USD/năm trong năm 2023. Giải NBA vốn có mức lương trả cho cầu thủ cao nhất thế giới thể thao, nhưng tổng doanh thu của nền tảng (mà Rain đang làm việc) trong năm 2023, lên tới 6,6 tỷ USD, vẫn hơn rất nhiều.

Sophie Rain có lượng người theo dõi lên tới 5,2 triệu trên Instagram. Bên cạnh việc chia sẻ về đời tư cá nhân và những bức ảnh nóng bỏng, Rain còn là fan cuồng nhiệt của Chelsea, đặc biệt là ngôi sao trẻ Cole Palmer, người hiện đang hưởng lương 8,6 triệu USD/năm ở Chelsea (thấp hơn 5 lần thu nhập của cô). Trong dịp EURO 2024, cô đã đăng nhiều bức ảnh mặc áo Chelsea của Palmer để thể hiện sự ủng hộ cho ngôi sao của ĐT Anh.

Hát mừng sinh nhật Barcelona, Pep được khen hay hơn Shakira

Pep Guardiola là 1 trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo La Masia. Không chỉ với tư cách cầu thủ (giành 15 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 chức vô địch La Liga và 1 cúp C1/Champions League), Pep Guardiola còn gặt hái thành công trên cương vị HLV tại Barcelona (giành 14 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 3 ngôi quán quân La Liga và 2 Champions League).

Pep không về dự sinh nhật Barcelona vì bận chuẩn bị cho cuộc đấu trí với Slot.

Là 1 phần lịch sử quan trọng của Barca nhưng Pep Guardiola không thể dự buổi sinh nhật Gã khổng lồ xứ Catalan diễn ra rạng sáng nay. Vị HLV người Tây Ban Nha không dự lễ 125 năm thành lập của Barca vì bận chuẩn bị cho đại chiến Liverpool – Man City tại vòng 13 Premier League vào 23h00 đêm mai (1/12), và đang phân tâm vì phong độ siêu tệ của đội nhà (toàn thua – 5 và hòa – 1 ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường).

Không thể góp mặt trong lễ sinh nhật của Barcelona, Pep Guardiola đã phát biểu qua video clip chúc mừng đội bóng cũ. Ngoài ra, Pep còn tham gia hát nhép ca khúc Aniversari của ban nhạc xứ Catalan là Manel. Trổ tài ca hát, Pep được khen nức lời trên MXH. Thậm chí, nhiều fan khen vị HLV của Man City hát hay hơn Shakira và Taylor Swift.