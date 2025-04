Minh Vương khiến 'đại gia’ Hạng Nhất buồn lòng

Cách đây khoảng gần 1 tháng, bất ngờ xuất hiện thông tin Trần Minh Vương sẽ rời CLB HAGL ngay kỳ chuyển nhượng giữa mùa để gia nhập PVF-CAND và thi đấu cho đội bóng này trong phần còn lại của giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho biết, tiền vệ người Thái Bình sẽ nhận “lót tay” tới 14,5 tỷ đồng trong bản hợp đồng mới.

Trần Minh Vương. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên sau đó, không có thương vụ nào xảy ra cả. Nguồn tin từ Báo Lao Động cho biết, bầu Đức đã trao đổi với Minh Vương và đề nghị anh ở lại HAGL ít nhất là đến hết mùa giải 2024/2025 để cùng đội hoàn thành mục tiêu đua trụ hạng. Sau đó anh có thể toàn quyền quyết định chuyện đi hay ở.

Trong chia sẻ với FPT Play mới đây, Minh Vương thừa nhận, anh có thế sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng phố Núi: “Đã có những lúc tôi nghĩ rằng, mình có nên thay đổi môi trường để phát triển bản thân hơn hay không. Thế nhưng khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy mình hợp với HAGL. Chơi bóng ở đây, tôi thấy vui, thấy thoải mái...”.

1 cầu thủ U17 Việt Nam được AFC vinh danh sau trận hoà U17 Australia

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại VCK U17 châu Á 2025 khi cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn là U17 Australia với tỷ số 1-1.

Màn trình diễn xuất sắc và đặc biệt là bàn thắng đẳng cấp của Hoàng Trọng Duy Khang đã không thoát khỏi sự chú ý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang chủ chính thức của giải đấu, AFC Asian Cup, đã dành những lời khen ngợi đặc biệt, những "lời có cánh" cho tài năng trẻ của U17 Việt Nam.

Duy Khang được AFC vinh danh.

Họ đã đăng tải lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc Duy Khang ghi bàn kèm theo những dòng trạng thái đầy ấn tượng. "Khoảnh khắc bùng nổ của Hoàng Trọng Duy Khang mang về 1 điểm đầu tiên cho U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2025," AFC viết, nhấn mạnh tầm quan trọng của bàn thắng.

Bayern Munich đón thêm tin dữ trước trận đại chiến Inter Milan

Jamal Musiala sẽ bỏ lỡ trận lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa Bayern Munich và Inter Milan vào giữa tuần tới, tiếp tục làm dài thêm danh sách chấn thương của “Hùm xám” trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Tiền vệ 22 tuổi dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút 54 trong chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Augsburg hôm 5/4, trận đấu mà tuyển thủ Đức chính là người mở tỷ số ở phút 42.

Jamal Musiala.

Joshua Kimmich cho biết: ““Thật sự rất tệ. Dù là Musiala hay ai khác thì số lượng ca chấn thương hiện tại của chúng tôi đúng là điên rồ”. Trước đó, Bayern Munich đã mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương như Hiroki Ito, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, thủ môn Manuel Neuer và Kingsley Coman.

Đội bóng cũ xác nhận muốn chiêu mộ Messi

Lionel Messi gia nhập lò đào tạo trẻ Newell's Old Boys (Argentina) vào năm 8 tuổi (1995). 5 năm sau, chân sút người Argentina đã chuyển đến lò đào tạo trẻ La Masia của Barca. Tại Nou Camp, Messi đã vươn mình trở thành 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, với 672 bàn thắng sau 778 lần ra sân trên mọi đấu trường, giành mọi danh hiệu cao quý như La Liga, Champions League, Copa del Rey… Trên phương diện cá nhân, 5/7 giải thưởng Quả bóng vàng của El Pulga là ở Barcelona.

Messi (khoanh tròn) trong màu áo Newell's Old Boys.

Mùa hè 2021, Leo Messi đầu quân cho PSG. Siêu sao 37 tuổi thi đấu tại Parc des Princes 2 năm trước khi gia nhập Inter Miami. Hiện anh vẫn thi đấu tại đội bóng MLS.

Về phần mình, 25 năm sau khi chia tay Messi, Newell's Old Boys vẫn “ôm mộng” được tái ngộ “người con xa nhà”. Cụ thể, khi được hỏi về 1 thoả thuận tiềm năng với El Pulga, HLV Cristian Fabbiani của Newell's Old Boys cho biết: “Messi có thể về Newell bất kì lúc nào cậu ấy muốn. Cậu ấy chỉ cần chơi cho chúng tôi 4 tháng cũng được. Chừng ấy thời gian là quá đủ. Messi cùng với Ever Banega có thể trở thành 1 cặp bài trùng”.

Vợ Onana bị cướp trắng trợn tại Manchester

Theo MailSport, người mẫu Melanie Kamayou bị cướp tại bãi đỗ xe của một nhà hàng Italia ở Cheshire, Manchester vào ngày 29/3. Bà xã của Onana đã bị kẻ cướp lấy mất chiếc túi xách Hermes Birkin trị giá 62 nghìn bảng và chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền.

Melanie Kamayou thường xuyên chia sẻ ảnh về cuộc sống sang chảnh của mình.

May mắn cho Melanie Kamayou là cảnh sát đã bắt được thủ phạm. Theo nguồn tin trên, thủ phạm là Liam Ross, 25 tuổi, đến từ khu vực Bradford. Liam Ross đã âm thầm theo dõi Melanie Kamayou trước khi quyết định ra tay với vợ của thủ môn Onana, khiến cô bàng hoàng.

Ngoài tội cướp giật của Melanie Kamayou, người đàn ông 25 tuổi còn bị cáo buộc cung cấp cần sa. Dự kiến, Liam Ross sẽ phải hầu tòa tại Tòa án Chester Crown vào tháng 5 tới.