Tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng: Bão số 12 chưa đổ bộ, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành, áp sát biển Đông

Tin bão mới nhất

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách TP.Đà Nẵng khoảng 190km thì một áp thấp nhiệt đới mới lại hình thành gần biển Đông.

Cụ thể, hiện nay (22/10), trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/h.

Đến 16 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 20-25km/h trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25 km/h cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông và cường độ suy yếu dần.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Ảnh: nchmf.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin mới nhất về bão số 12 (bão FENGSHEN)

Trong khi đó, lúc 18h ngày 22/10, bão số 12 (bão FENGSHEN) ở vào khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 109.8 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TpP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng: cấp 2.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.