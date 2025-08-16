TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm chém 3 mẹ con thương vong; điều tra vụ cụ bà nghi bị người lạ bóp cổ tử vong

Bắt giữ nghi phạm chém 3 mẹ con thương vong

Sáng 15/8, đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng phá án.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 14/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về một vụ giết người xảy ra tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa. Nạn nhân là chị T.T.T. (sinh năm 1981), cháu Đ.H.T. (sinh năm 2020) và cháu T.P.N. (sinh năm 2009) - là con riêng của chị T.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Việt (sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao chém cả ba mẹ con. Hậu quả khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ. Chị T. và cháu N. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá. Ngay sau khi gây án, Việt đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Bùi Văn Việt (sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã lập tức huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương để tổ chức vây bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến khoảng 11h10 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi gặp mặt khen thưởng, đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá cao tinh thần phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực lượng tham gia phá án.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang biểu dương tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của người dân, yếu tố quan trọng đã góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, duy trì công tác phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Uyên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cụ bà khoảng 80 tuổi nghi bị bóp cổ đến tử vong trên địa bàn.

Theo một số nhân chứng, sáng cùng ngày, gia đình phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp, trước chiếc tivi. Gia đình cho rằng cụ bà lớn tuổi nên qua đời.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, tối 14/8, 1 người (nghi là nam) mặc áo khoác, đội mũ, quần lửng đến khu vực cụ bà đang nằm xem tivi.

Người này được cho đã bóp cổ cụ bà khiến cụ bà tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Tân Uyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Đức (32 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngô Văn Đức tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Theo cơ quan công an, Đức vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người. Hành vi lần này không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam thì nhận tin báo về vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D.

Khi đến nơi, tổ công tác chỉ thấy xe máy của chị H.T.H.N. (25 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Bắc) ngã giữa đường. Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công 2 chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh.

Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện một người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn là Ngô Văn Đức, đang đi bộ gần ngã ba có đèn tín hiệu giao thông. Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu Đức quay lại làm việc.

Hiện trường vụ việc Đức tấn công lực lượng CSGT. Nguồn: NLĐO

Bất ngờ, Đức dùng tay tấn công, rồi dùng chân đạp ngã mô tô của CSGT.

Lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế Đức, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam để xử lý.

Vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro ở TP.HCM: Nhiều cô gái lên tiếng là nạn nhân

Ngày 15/8, Công an phường Bến Thành, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng L.P.V.C (35 tuổi), khi người này bị tố sàm sỡ cô gái trên tàu metro.

Liên quan đến sự việc trên, công an cũng mời 2 cô gái là chị P. (20 tuổi) và chị V. (19 tuổi) làm việc. Trong đó, chị P. là người trực tiếp tố cáo C. đã có hành vi dùng tay sờ mó, sàm sỡ chị khi đi tàu Metro số 1 từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành trong chiều 14/8.

Hình ảnh chị P. bị C. sàm sỡ trên tàu metro. Ảnh: A.X.

Theo chị V., trước đây, bản thân cũng từng bị chính C. giở trò khi đi tàu Metro vào chiều 13/7. Thời điểm này, chị đang đi trên tàu Metro thì C. đã tiếp cận, đến ngồi gần.

C. được cho để ba lô trước ngực, mặc áo khoác dài tay rồi luồn tay phía dưới để tiếp cận cơ thể chị V. Đến chiều 14/8, chị V. vô tình chạm mặt với C. nên đã bí mật quay hình, chụp ảnh lại.

Chị V. cho hay thời điểm đó không dám làm lớn chuyện vì có nhiều người xung quanh.

Được biết, sau khi C. bị tóm vì giở trò với phụ nữ trên tàu Metro, nhiều diễn đàn, fanpage chia sẻ lại hình ảnh, thông tin vụ việc. Có nhiều cô gái lên tiếng tố cáo, chia sẻ hình ảnh khi xảy ra vụ việc và kể rõ là đã từng bị C. quấy rối khi đi tàu metro.

C. thời điểm bị cơ quan chức năng đưa đi. Ảnh: A.X.

Chị L. (người mẫu tự do) cho biết, mình cũng từ bị C. giở trò khi đi trên tàu Metro vào ngày 31/7. Bên cạnh đó, nhiều cô gái khác cũng lên tiếng từng bị C. sàm sỡ trên tàu Metro và các tuyến xe buýt.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 14/8, khi đi trên tuyến Metro, chị P. đang ngồi thì C. đến ngồi gần. Lúc này, C. đeo theo một ba lô để trước ngực, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín mặt.

Theo chị P. tường trình với cơ quan công an, C. đã có hành vi luồn tay dưới ba lô, để tiếp cận và sờ vào đùi và bên trong của mình.

Ban đầu, chị P. có phản ứng bằng lời nói nhưng C. vẫn tiếp tục và chị này đã phản ứng bằng hành động. Trước hành động quyết liệt của chị P., khi ga đến tàu thì C. tháo chạy khỏi tàu, xuống ẩn nấp trong nhà vệ sinh nam.

Chị P. đuổi theo, quyết làm vụ việc cho đến cùng. Bảo vệ của metro can thiệp. Khi nhận tin báo, lực lượng CSCĐ và Công an phường Bến Thành gần đó, đã có mặt, đưa C. về trụ sở làm việc.

Khám xét trong người và ba lô của C., công an thu giữ một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo để ra vào một số trường đại học.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia hạn điều tra thêm 3 tháng vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Tối 15/8, thông tin từ người nhà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) - nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long cho biết chiều cùng ngày, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến tận nhà để làm việc.

Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đến tận nhà hoàn trả quần áo, xe đạp điện mà nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân sử dụng khi gặp tai nạn giao thông. Ảnh: K.K.N

Tại buổi làm việc, điều tra viên đã hoàn trả bộ quần áo học sinh cùng xe đạp điện mà Trân sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn (ngày 4/9/2024) tại Km08, tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.

Điều tra viên còn thông báo gia hạn điều tra thêm 3 tháng vì lý do sức khỏe của tài xế có liên quan vụ tai nạn giao thông là Nguyễn Văn Bảo Trung chưa đảm bảo để thực hiện các quy trình tố tụng tiếp theo.

Đồng thời, điều tra viên còn hỏi về yêu cầu mức giá bồi thường. Theo đó, gia đình trả lời là cứ căn cứ theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đến cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo các tài liệu và thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy phía trước, còn xe đạp điện của Trân chở theo bạn chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi Hựu Thành.

N. lái xe đạp điện đến địa điểm trên, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 điều khiển theo hướng ngược lại, bật xi nhan bên trái và vượt qua xe bán tải biển kiểm soát 61C-567.14 đang dừng bên lề phải.

N. cho dừng xe, còn Trân lái xe đạp điện từ phía sau đã va chạm vào xe đang dừng phía trước. Nữ sinh và xe đạp điện cùng ngã về bên trái, còn người bạn ngồi phía sau thì ngã về bên phải. Lúc xe tải chạy đến và bánh xe bên trái chèn qua người làm nữ sinh bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cho rằng cái chết của con gái không được xử lý khách quan, ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã tìm đến nhà người tài xế Trung và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Ông Phúc và tài xế Trung đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, ông Phúc không qua khỏi. Còn tài xế Bảo Trung đã qua cơn nguy kịch, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, đã được xuất viện về nhà.