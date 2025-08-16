Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Pháp luật
Thứ bảy, ngày 16/08/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm chém 3 mẹ con thương vong; điều tra vụ cụ bà nghi bị người lạ bóp cổ tử vong

+ aA -
A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 16/08/2025 06:00 GMT+7
Bắt giữ nghi phạm chém 3 mẹ con thương vong; điều tra vụ cụ bà nghi bị người lạ bóp cổ dẫn đến tử vong; vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bắt giữ nghi phạm chém 3 mẹ con thương vong

Sáng 15/8, đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng phá án.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 14/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về một vụ giết người xảy ra tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa. Nạn nhân là chị T.T.T. (sinh năm 1981), cháu Đ.H.T. (sinh năm 2020) và cháu T.P.N. (sinh năm 2009) - là con riêng của chị T.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Việt (sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao chém cả ba mẹ con. Hậu quả khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ. Chị T. và cháu N. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá. Ngay sau khi gây án, Việt đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Bùi Văn Việt (sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã lập tức huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương để tổ chức vây bắt.

Chém nhau trọng thương từ việc gõ cửa phòng vợ chồng người khác lúc nửa đêm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến khoảng 11h10 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi gặp mặt khen thưởng, đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá cao tinh thần phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực lượng tham gia phá án.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang biểu dương tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của người dân, yếu tố quan trọng đã góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, duy trì công tác phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ cụ bà nghi bị người lạ bóp cổ dẫn đến tử vong

Ngày 15/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Uyên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cụ bà khoảng 80 tuổi nghi bị bóp cổ đến tử vong trên địa bàn.

Theo một số nhân chứng, sáng cùng ngày, gia đình phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp, trước chiếc tivi. Gia đình cho rằng cụ bà lớn tuổi nên qua đời.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, tối 14/8, 1 người (nghi là nam) mặc áo khoác, đội mũ, quần lửng đến khu vực cụ bà đang nằm xem tivi.

Người này được cho đã bóp cổ cụ bà khiến cụ bà tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Tân Uyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Đức (32 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngô Văn Đức tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Theo cơ quan công an, Đức vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người. Hành vi lần này không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam thì nhận tin báo về vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D.

Khi đến nơi, tổ công tác chỉ thấy xe máy của chị H.T.H.N. (25 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Bắc) ngã giữa đường. Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công 2 chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh.

Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện một người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn là Ngô Văn Đức, đang đi bộ gần ngã ba có đèn tín hiệu giao thông. Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu Đức quay lại làm việc.

Hiện trường vụ việc Đức tấn công lực lượng CSGT. Nguồn: NLĐO

Bất ngờ, Đức dùng tay tấn công, rồi dùng chân đạp ngã mô tô của CSGT.

Lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế Đức, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam để xử lý.

Vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro ở TP.HCM: Nhiều cô gái lên tiếng là nạn nhân

Ngày 15/8, Công an phường Bến Thành, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng L.P.V.C (35 tuổi), khi người này bị tố sàm sỡ cô gái trên tàu metro.

Liên quan đến sự việc trên, công an cũng mời 2 cô gái là chị P. (20 tuổi) và chị V. (19 tuổi) làm việc. Trong đó, chị P. là người trực tiếp tố cáo C. đã có hành vi dùng tay sờ mó, sàm sỡ chị khi đi tàu Metro số 1 từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành trong chiều 14/8.

Hình ảnh chị P. bị C. sàm sỡ trên tàu metro. Ảnh: A.X.

Theo chị V., trước đây, bản thân cũng từng bị chính C. giở trò khi đi tàu Metro vào chiều 13/7. Thời điểm này, chị đang đi trên tàu Metro thì C. đã tiếp cận, đến ngồi gần.

C. được cho để ba lô trước ngực, mặc áo khoác dài tay rồi luồn tay phía dưới để tiếp cận cơ thể chị V. Đến chiều 14/8, chị V. vô tình chạm mặt với C. nên đã bí mật quay hình, chụp ảnh lại.

Chị V. cho hay thời điểm đó không dám làm lớn chuyện vì có nhiều người xung quanh.

Được biết, sau khi C. bị tóm vì giở trò với phụ nữ trên tàu Metro, nhiều diễn đàn, fanpage chia sẻ lại hình ảnh, thông tin vụ việc. Có nhiều cô gái lên tiếng tố cáo, chia sẻ hình ảnh khi xảy ra vụ việc và kể rõ là đã từng bị C. quấy rối khi đi tàu metro.

C. thời điểm bị cơ quan chức năng đưa đi. Ảnh: A.X.

Chị L. (người mẫu tự do) cho biết, mình cũng từ bị C. giở trò khi đi trên tàu Metro vào ngày 31/7. Bên cạnh đó, nhiều cô gái khác cũng lên tiếng từng bị C. sàm sỡ trên tàu Metro và các tuyến xe buýt.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 14/8, khi đi trên tuyến Metro, chị P. đang ngồi thì C. đến ngồi gần. Lúc này, C. đeo theo một ba lô để trước ngực, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín mặt.

Theo chị P. tường trình với cơ quan công an, C. đã có hành vi luồn tay dưới ba lô, để tiếp cận và sờ vào đùi và bên trong của mình.

Ban đầu, chị P. có phản ứng bằng lời nói nhưng C. vẫn tiếp tục và chị này đã phản ứng bằng hành động. Trước hành động quyết liệt của chị P., khi ga đến tàu thì C. tháo chạy khỏi tàu, xuống ẩn nấp trong nhà vệ sinh nam.

Chị P. đuổi theo, quyết làm vụ việc cho đến cùng. Bảo vệ của metro can thiệp. Khi nhận tin báo, lực lượng CSCĐ và Công an phường Bến Thành gần đó, đã có mặt, đưa C. về trụ sở làm việc.

Khám xét trong người và ba lô của C., công an thu giữ một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo để ra vào một số trường đại học.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia hạn điều tra thêm 3 tháng vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Tối 15/8, thông tin từ người nhà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) - nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long cho biết chiều cùng ngày, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến tận nhà để làm việc.

Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đến tận nhà hoàn trả quần áo, xe đạp điện mà nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân sử dụng khi gặp tai nạn giao thông. Ảnh: K.K.N

Tại buổi làm việc, điều tra viên đã hoàn trả bộ quần áo học sinh cùng xe đạp điện mà Trân sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn (ngày 4/9/2024) tại Km08, tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.

Điều tra viên còn thông báo gia hạn điều tra thêm 3 tháng vì lý do sức khỏe của tài xế có liên quan vụ tai nạn giao thông là Nguyễn Văn Bảo Trung chưa đảm bảo để thực hiện các quy trình tố tụng tiếp theo.

Đồng thời, điều tra viên còn hỏi về yêu cầu mức giá bồi thường. Theo đó, gia đình trả lời là cứ căn cứ theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Vụ nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Cần làm rõ sai sót xét nghiệm có chủ đích hay không?

Đến cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo các tài liệu và thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy phía trước, còn xe đạp điện của Trân chở theo bạn chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi Hựu Thành.

N. lái xe đạp điện đến địa điểm trên, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 điều khiển theo hướng ngược lại, bật xi nhan bên trái và vượt qua xe bán tải biển kiểm soát 61C-567.14 đang dừng bên lề phải.

N. cho dừng xe, còn Trân lái xe đạp điện từ phía sau đã va chạm vào xe đang dừng phía trước. Nữ sinh và xe đạp điện cùng ngã về bên trái, còn người bạn ngồi phía sau thì ngã về bên phải. Lúc xe tải chạy đến và bánh xe bên trái chèn qua người làm nữ sinh bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cho rằng cái chết của con gái không được xử lý khách quan, ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã tìm đến nhà người tài xế Trung và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Ông Phúc và tài xế Trung đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, ông Phúc không qua khỏi. Còn tài xế Bảo Trung đã qua cơn nguy kịch, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, đã được xuất viện về nhà.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Bắt “trùm” tín dụng đen cho vay lãi suất hơn 300%/năm

Đà Nẵng: Bắt “trùm” tín dụng đen cho vay lãi suất hơn 300%/năm

Dựng kịch bản xuất khẩu lao động chiếm đoạt 14,4 tỷ đồng, kẻ lừa đảo lãnh án chung thân

Dựng kịch bản xuất khẩu lao động chiếm đoạt 14,4 tỷ đồng, kẻ lừa đảo lãnh án chung thân

Đà Nẵng: Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của du khách Hàn Quốc trong chưa đầy 4 giờ

Đà Nẵng: Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của du khách Hàn Quốc trong chưa đầy 4 giờ

Chủ nhà 'ngã ngửa' khi biết thủ phạm trộm hàng trăm triệu đồng là người thân quen

Chủ nhà "ngã ngửa" khi biết thủ phạm trộm hàng trăm triệu đồng là người thân quen

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đột kích gara ô tô, lật tẩy sới bạc tiền tỷ giữa lòng Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích gara ô tô Hồng Hải trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt trong sới bạc ngụy trang tinh vi, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Công an Hải Phòng phá đường dây mua bán “khí cười” liên tỉnh, tạm giữ 18 đối tượng liên quan

Pháp luật
Công an Hải Phòng phá đường dây mua bán “khí cười” liên tỉnh, tạm giữ 18 đối tượng liên quan

Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Pháp luật
Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Đà Nẵng: Thu giữ gần 300kg ma túy, bắt 2 đối tượng cùng nhiều vũ khí "nóng"

Pháp luật
Đà Nẵng: Thu giữ gần 300kg ma túy, bắt 2 đối tượng cùng nhiều vũ khí 'nóng'

Công an Lâm Đồng bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Pháp luật
Công an Lâm Đồng bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng