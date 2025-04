TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi can giết người, cướp dây chuyền vàng; 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Bắt giữ nghi can giết người, cướp dây chuyền vàng

Vào khoảng 18h20 đêm 19/4, người dân tình cờ phát hiện ánh đèn xe máy chiếu sáng từ phía bụi cây hoang dại bên con đường mòn kế bên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Sau khi tiếp cận, người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất động cạnh bên chiếc xe máy màu đỏ đen có kiểu dáng Honda Air blade, mang BKS 79D1… Kiểm tra để đưa đi cấp cứu thì người dân nhìn thấy vùng cổ nạn nhân có vết thương sâu, máu chảy nhiều khiến cho nam thanh niên tử vong.

Hà Văn Hoàng - hung thủ gây án giết người, cướp tài sản đã bị bắt giữ sau gần 4 giờ truy nóng. Nguồn: SKĐS

Ngay sau khi nhận được nguồn tin từ Công an xã Vĩnh Lương lúc 18 giờ 30 đêm 19/4, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đến thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Qua đó ghi nhận vết thương ở phía sau và hai bên vùng cổ của nạn nhân là do tác động ngoại lực của vật sắc bén, gây đứt gân cơ, đứt động mạnh cảnh, tĩnh mạnh cảnh và cả cột sống cổ nên nam thanh niên tử vong.

Nghi vấn đây là vụ án mạng, vết thương trên thi thể nạn nhân do đối tượng khác gây ra bằng hung khí nguy hiểm, nên các trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân từ biển kiểm soát xe máy. Từ đó, xác định nhân thân nam thanh niên bị sát hại là Đỗ Hữu Tấn Tài (SN 1996, trú ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Khi đến hiện trường nhận dạng thi thể, người thân của nạn nhân cho biết, anh Tài là công nhân Chi nhánh Công ty Cổ phần Sinika Việt Nam tại Khánh Hòa, ở xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang. Lâu nay, nạn nhân có đeo chiếc vòng vàng trên cổ, thế nhưng vật trang sức này đã biến mất sau khi anh Tài bị sát hại nên Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định nhiều khả năng anh Tài là nạn nhân trong vụ án hình sự giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ án. Nguồn: NLĐO

Với quyết tâm lật tẩy hành tung hung thủ gây án trong thời gian sớm nhất, hai mũi trinh sát hình sự, điều tra viên khẩn trương truy xét các mối quan hệ sinh hoạt của nạn nhân trước khi bị sát hại. Từ kết quả rà soát, sàng lọc một số đối tượng, Phòng CSHS, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định nghi can là Hà Văn Hoàng (SN 2001, trú ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), nhưng đang tạm trú tại gia đình phía vợ ở xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang. Hoàng cũng là công nhân Chi nhánh Công ty Cổ phần Sinika Việt Nam tại Khánh Hòa, thời gian gần đây đối tượng này sa đà vào những cuộc chơi đánh bạc trên mạng Internet và đã lén lút lấy vàng của gia đình đem đi bán.

Hơn 22 giờ đêm 19/4, nghi can Hà Văn Hoàng được mời đến Công an xã Vĩnh Lương để đấu tranh truy xét. Lúc đầu, Hoàng tỏ ra thản nhiên, rồi bày tỏ thái độ bất ngờ khi nghe đồng nghiệp bị sát hại, nhưng sau nhiều câu hỏi sắc bén nghiệp vụ xuyên suốt hai giờ, đối tượng này thừa biết không thể tiếp tục né tránh nên đến gần 1 giờ sáng 20/4 đã khai nhận là hung thủ gây án.

Giết người ở Mỹ rồi nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng bị bắt sau 1 đêm

Theo đó, do cần tiền để đánh bạc nên Hoàng mưu tính sát hại anh Tài nhằm cướp đoạt chiếc vòng vàng đồng nghiệp đang đeo trên cổ, nên chiều tối 19/4, Hoàng kiếm cớ nhờ anh Tài điều khiển xe máy chở mình đến địa điểm nêu trên rồi dùng dao Thái Lan cắt nhiều nhát vào vùng cổ anh Tài khiến nạn nhân tử vong, rồi cướp đoạt chiếc vòng vàng.

Rạng sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Hà Văn Hoàng ở xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, thu giữ vật chứng vụ án là đoạn dây kim loại màu vàng dài hơn 50cm, chính là chiếc vòng vàng anh Tài đeo trên cổ trước khi bị sát hại. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Hà Văn Hoàng về hai hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” để tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, tại quê nhà của Hà Văn Hoàng ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên), đối tượng này là con út trong gia đình nông dân có 4 người con, lúc nông nhàn cha mẹ đều đi bán vé số kiến thiết để kiếm thêm thu nhập. Cách đây hơn hai năm, Hoàng kết hôn và tạm trú tại nhà phía vợ ở xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang.



2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 19/4 tại thôn Hỏm Trên, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

2 cháu bé được xác định danh tính là V.T.N.T (sinh năm 2017) và V.T.D.M (sinh năm 2019), đều là con của anh C.A.C và chị V.T.C, trú tại thôn Hỏm Trên, xã Nậm Chày, Văn Bàn.

Nguyên nhân bước đầu xác định do nhà các cháu đang xây dựng, có đào một hố bể phốt sâu, bên trong nước mạch tự dâng lên. Trong lúc bố 2 cháu đi rừng chăm thảo quả, mẹ vắng nhà, các cháu chơi đùa không may bị rơi xuống bể dẫn đến hậu quả thương tâm.

Tới khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, sau bữa cơm trưa, không thấy con về, gia đình mới đi tìm và phát hiện sự việc, cấp báo cho chính quyền và cơ quan chức năng.

Sáng 20/4, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình.

Khẩn trương cứu mạng nhân viên bệnh viện treo cổ tự tử

Ngày 20/4, Bệnh viện Quân y 120 (Tiền Giang) đang tích cực điều trị một ca treo cổ vào cành cây tự tử trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, điều đáng nói bệnh nhân này chính là nhân viên của bệnh viện Quân y 120.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 20/4, sau khi đi mua thức ăn sáng về nhà (khu phố 12, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì ông Đ., không thấy vợ mình đâu và tìm kiếm. Khi qua khu vườn cạnh nhà thì phát hiện người vợ là chị Nguyễn Thị L,. treo cổ vào cành cây.

Ông Đ. truy hô và cùng người dân hàng xóm đưa chị L. vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 120. Sau khi cấp cứu thành công bước đầu, đến chiều nay, bệnh nhân đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, đang điều trị chờ phục hồi não.

Được biết, chị Nguyễn Thị L., là hộ lý tại Khoa Chăm sóc điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Quân y 120, chồng cũng là cán bộ của bệnh viện này. Bệnh nhân tự tử đang được bệnh viện chăm sóc đặc biệt, cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Bắt giữ 1 đối tượng sau gần 1 tháng trốn truy nã vì cáo buộc hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Khoảng 20 giờ 45 ngày 18/4, Công an thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo từ Công an thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú, Đồng Nai) về việc phát hiện Phan Văn Hùng, sinh năm 1968, là đối tượng đang bị truy tìm theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Phan Văn Hùng là nghi phạm liên quan đến vụ việc "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra ngày 22/3 tại khu rừng Giá Tỵ, thuộc khu 5, thị trấn Tân Phú.



Đối tượng Phan Văn Hùng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: SKĐS

Tại thời điểm tiếp nhận tin báo, đối tượng Phan Văn Hùng đang điều khiển xe mô tô biển số 72H6-3156, di chuyển theo hướng từ thị trấn Tân Phú về ngã tư Dầu Giây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị trấn Dầu Giây đã triển khai lực lượng chốt chặn, kết hợp tuần tra lưu động để truy xét. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ được đối tượng trước khu vực chợ đầu mối nông sản Dầu Giây.

Đối tượng Phan Văn Hùng đã được bàn giao cho Công an thị trấn Tân Phú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xôn xao clip nữ sinh ở Bình Định bị đánh đập thô bạo

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với công an vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm vụ việc clip một nữ sinh trên địa bàn bị đánh hội đồng. Clip được đăng tải gây xôn xao mạng xã hội. UBND thị xã chỉ đạo phải làm rõ nguyên nhân, mâu thuẫn giữa các học sinh để có biện pháp can thiệp phù hợp, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Theo ông Trương Đình Phương - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn, vụ việc trên xảy ra từ ngày 23/3, trên địa bàn phường Bình Định.

Thế nhưng, gần đây đoạn clip quay lại sự việc mới được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của cộng đồng mạng.

Clip ghi lại 1 nữ sinh lần lượt bị 2 bạn nữ đánh đập, làm nhục, nhưng không hề phản kháng.



Xôn xao clip nữ sinh ở Bình Định bị đánh đập thô bạo, công an đang vào cuộc. Ảnh cắt từ clip.

Clip cũng cho thấy, một nữ sinh khác đứng chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn, mà còn tỏ vẻ thích thú.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội, với hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ, bày tỏ sự bức xúc.

Ông Phương cho biết, sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật, ngoài phạm vi trường học. Khi vụ việc mới xảy ra, một số phụ huynh đã phản ánh sự việc đến các nhà trường, yêu cầu làm rõ danh tính các học sinh liên quan. Tuy nhiên, do không thống nhất được hướng xử lý, sự việc sau đó bị đưa lên mạng xã hội.

Hiện, Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn đã yêu cầu Trường THCS Đập Đá và Trường THCS Bình Định khẩn trương báo cáo vụ việc, chậm nhất vào ngày 21/4.

Ngoài ra, các trường cần phối hợp với Công an phường, đại diện Công an tỉnh đóng trên địa bàn để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc.

“Lực lượng công an đang làm việc với các học sinh liên quan và đại diện nhà trường để làm rõ sự việc. Chúng tôi đã yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cho lực lượng công an”, ông Phương nói.