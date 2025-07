TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm nổ súng khi bị kiểm tra hành chính; đâm 2 người trọng thương vì cho rằng "nhìn đểu"

Nghi phạm nổ súng khi bị kiểm tra hành chính ở Hà Nội bị bắt lúc chuẩn bị vượt biên sang Lào

Ngày 26/7, Công an TP.Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Quảng Trị bắt Trần Hải Quỳnh (43 tuổi, trú phường Tương Mai, Hà Nội) để điều tra về các hành vi Chống người thi hành công vụ, Cướp tài sản, Tàng trữ vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Hải Quỳnh cùng tang vật là khẩu súng ngắn quân dụng được giấu trong thắt lưng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội phát hiện Quỳnh có mặt tại địa bàn Quảng Trị nên đề nghị công an địa phương hỗ trợ truy bắt. Một tài xế taxi cũng bị tạm giữ, do được cho là đang chuẩn bị đưa Quỳnh vượt biên sang Lào.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Quỳnh dương tính với ma túy. Công an Quảng Trị đã bàn giao nghi phạm và tang vật liên quan cho Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra.

Tang vật gồm 2 súng quân dụng thu giữ được từ phương tiện, người của đối tượng Trần Hải Quỳnh. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/7, tổ công tác Công an xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, tiến hành kiểm tra hành chính tại khu nhà trọ trên đường Phan Trọng Tuệ. Khi được yêu cầu mở cửa kiểm tra, Quỳnh chống đối, không chấp hành và nổ súng về phía lực lượng chức năng rồi bỏ trốn cùng một phụ nữ.

Trong quá trình bỏ chạy, Quỳnh tiếp tục nổ súng và cướp một xe máy để tẩu thoát. Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy.

Đâm 2 người trọng thương vì cho rằng "nhìn đểu"

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

2 bị can là Phan Huỳnh Thế Phú (16 tuổi) trú tại phường Buôn Ma Thuột và Thái Quốc Cường (20 tuổi) trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 21/7, Phú, Cường cùng một số người bạn đến quán Lẩu Nướng Đêm trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột để ăn nhậu.



Khi đi, Phú mang theo một con dao dài 19,5cm, Cường mang theo một chiếc kéo kim loại dài 14cm.

Khi đang ngồi nhậu tại quán thì nhóm của Phú và Cường gặp nhóm của Nguyễn Anh Thi (26 tuổi) và Nguyễn Phước Quý (21 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk đến ngồi nhậu ở bàn bên cạnh.

Trong lúc ăn nhậu, cho rằng nhóm Thi "nhìn đểu" mình nên Phú nhắn tin với Cường bàn bạc đánh nhóm Thi.

Cùng lúc đó, do bàn nhậu của Phú mở nhạc to nên nhóm của Thi có nhắc nhở. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cả 2 nhóm đã lao vào đánh nhau.

Lúc này, Phú rút con dao từ trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người Thi và Quý. Cả Thi và Quý sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương thấu bụng, thủng dạ dày, tổn thương lách.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cảnh sát hình sự truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm

Chiều 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm.

Trước đó, trưa 26/7, ông V.K.T (hành nghề chạy xe ôm) đang đậu xe đợi khách trước Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ), có nam thanh niên đến yêu cầu ông T. chở đi về khu vực huyện Mỹ Xuyên cũ.

Đối tượng Sinh cùng tang vật (ảnh do Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp). Nguồn: CAND

Theo lời chỉ dẫn, ông T. chở đối tượng qua nhiều địa bàn, như phường Mỹ Xuyên, xã Hoà Tú, xã Ngọc Tố... Khi đi đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ rút dao khống chế ông T. cướp 700.000 đồng và yêu cầu ông T. lên xe để đối tượng chở. Đối tượng tiếp tục chở ông T. đến địa bàn phường Mỹ Xuyên rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên xác minh, truy nóng đối tượng. Trong vòng chưa đầy 24h sau khi gây án, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được kẻ cướp tài sản là Trần Phúc Sinh (SN 1992, ngụ tại ấp Hà Bô, xã Tài Văn, TP.Cần Thơ), khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Sinh thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tiền, cướp xe của ông T.

Bắt đối tượng đột nhập vào nhà dân rồi leo lên giường ngủ say

Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, chị N. ngụ ở xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng khóa cửa nhà đi bán đồ ăn. Một lúc sau, chị N. quay về nhà để lấy đồ và khi mở cửa bước vào nhà chị N. tá hỏa phát hiện một người đàn ông lạ nằm ngủ trên giường. Chị lập tức chạy ra ngoài tri hô.

Người đàn ông lạ đột nhập vào nhà chị N. ở xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi hay tiếng chị N. cầu cứu, người dân và Công an xã Hàm Liêm đã đến hiện trường và bắt giữ đối tượng ngay tại chỗ, rồi đưa về trụ sở làm rõ.

Qua kiểm tra hiện trường nhà chị N. bước đầu cho thấy tại phòng của chị N, đồ đạc và quần áo bị xáo trộn, lục tung.

Cơ quan chức năng cũng trích xuất camera, hình ảnh cho thấy đối tượng đã cố cậy cửa sổ để đột nhập trong nhà. Khung cửa sổ tại khu vực bếp bị bẻ cong…

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ.

Bán không hết vé số, bé trai bị bạo hành

Chiều 27/7, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Công an xã Mỹ Tú, TP.Cần Thơ đã có báo cáo về vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn xã.

Bé trai bán vé số không hết bị cô ruột bạo hành ở Cần Thơ. Ảnh: cắt từ clip đăng trên mạng xã hội

Theo báo cáo, vào ngày 25/7, sau khi nắm thông tin trên mạng xã hội có đăng tải clip một người phụ nữ bạo hành trẻ em trên địa bàn xã, công an đã xác nhận thông tin, làm rõ.

Theo đó, người phụ nữ bạo hành trẻ em là N.T.Đ (48 tuổi), thường trú xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ, hành nghề bán vé số dạo. Hai đứa trẻ bị bạo hành là N.V.T (13 tuổi) và L.T.C.T (9 tuổi), cháu ruột của Đ.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội và xác minh của công an, khoảng 16 giờ ngày 24/7, sau khi bán vé số về, Đ. ghé quán cà phê dưới dốc cầu chợ Mỹ Hương để đợi 3 người cháu của mình cũng đi bán vé số ở chợ Mỹ Tú nhưng chờ mãi không thấy.

Đến gần 18 giờ cùng ngày, có người thân của Đ. gọi điện báo tin "3 đứa nhỏ còn nhiều vé số, bán không hết". Đ. nhờ một người thân chở đến chợ Mỹ Tú để tìm 3 người cháu.

Khi đến khu vực ấp Cầu Đồn, xã Mỹ Tú thì Đ. gặp 3 đứa cháu và truy hỏi nguyên nhân bán không hết vé số. Khi được bé trai T. trả lời rằng bán người ta không mua và đưa ra xấp vé số, Đ. nổi giận dùng tay đánh vào mặt, đầu của T.

Sau đó, Đ. nhặt thêm một khúc cây ven đường tiếp tục đánh vào lưng, mông, chân của T. Quá trình bị đánh, T. liên tục kêu khóc, van xin Đ.

Theo báo cáo của công an, sau khi đánh T. xong, Đ. quay sang đánh một cây vào mông bé gái L.T.C.T (9 tuổi) đang ngồi trên xe. Sau đó, Đ. lên xe của người thân về nhà.

Công an xã Mỹ Tú hiện đã thụ lý, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.