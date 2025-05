Cha dàn dựng "màn kịch" nhặt ví tiền nhằm "cứu" con

Ngày 2/5, Công an xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã làm rõ vụ việc một thanh niên báo tin giả "nhặt được của rơi, trả lại người mất" do người cha dàn dựng.

Trước đó, Huỳnh Hùng A. (17 tuổi, trú xã Bình Đông) đến Công an xã trình báo về việc nhặt được một ví tiền, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên ông Ngô Văn T. (46 tuổi, trú cùng xã) và số tiền mặt hơn 11 triệu đồng.

Nghi ngờ tính xác thực trong việc A. nhặt ví tiền, Công an xã Bình Đông tiến hành xác minh.

Công an làm việc với ông Ngô Văn T. Nguồn: NLĐO

Qua đấu tranh, Huỳnh Hùng A. khai nhận trước đó, cha A. là ông Huỳnh Văn T. (44 tuổi) đưa con trai ví tiền và bảo lên Công an xã trình báo là nhặt được. A. nghe lời cha, cầm ví tiền lên Công an xã Bình Đông trình báo, với mong muốn sớm trả lại người đánh rơi.

Làm việc với cơ quan công an, ông Huỳnh Văn T. cho biết A. vốn liên quan một vụ án cố ý gây thương tích, đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý. Ông thừa nhận mục đích của "màn kịch" nêu trên là nhằm giúp A. "lập công", hòng giảm nhẹ hình phạt trước pháp luật bởi ông lo ngại con trai sẽ bị khởi tố, truy tố và xét xử.

Trong khi đó, ông Ngô Văn T. cho hay có quen biết ông Huỳnh Văn T. Trước đó, ông Huỳnh Văn T. đã chủ động nhờ ông Ngô Văn T. hỗ trợ dàn dựng sự việc, bằng cách đưa chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân và tiền bạc để tạo hiện trường giả. Thông cảm với nỗi khổ tâm của người cha nên ông Ngô Văn T. đồng ý.

Thông tin mới vụ phát hiện 3 thi thể trong căn hộ, nghi giết người rồi tự sát ở Nha Trang

Ngày 2/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan đến vụ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát xảy ra ở phường Phước Long (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), các cơ quan chức năng đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi 3 người tử vong bất thường.

Đại diện cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới vụ án thương tâm.

Hiện trường vụ phát hiện 3 thi thể trong căn hộ du lịch ở Nha Trang.

Theo cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa, danh tính 3 nạn nhân được xác định là chị N.T.B (SN 1997) cùng con trai L.Đ.Q (SN 2020, trú ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và anh H.M.N.D (SN 1986, trú ở tỉnh Bình Định).

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó vào chiều 30/4, ba người nêu trên cùng một số người thân đến lưu trú tại căn hộ cho thuê ở đường Dã Tượng, phường Phước Long, TP.Nha Trang.

Đến ngày 1/5, người thân điện thoại gọi đi ăn sáng nhưng không được nên đến mở cửa phòng ra thì phát hiện mẹ con chị B tử vong với nhiều dấu vết bất thường trên thi thể, còn anh D chết trong tư thế treo cổ. Trong số các nạn nhân, chị B tử vong khi đang mang bầu 3 tháng.

Bắt giữ nghi phạm thực hiện nhiều vụ cướp tài sản, hiếp dâm

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1995, quê tỉnh Thanh Hoá; tạm trú phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Bình Dương) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức. Nguồn: CAND



Từ tháng 1/2025, Đức nhiều lần điều khiển xe máy đi từ nhà trọ đến địa bàn huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để cướp tài sản là trang sức, điện thoại… của nhiều phụ nữ đi một mình vào ban đêm tại các đoạn đường vắng trong lô cao su.

Đặc biệt, trong các ngày 15/4 và 20/4, sau khi cướp tài sản, Đức còn dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm các bị hại.

Sau khi tiếp nhận tin báo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng Đức.

Qua làm việc, Đức khai nhận đã một mình thực hiện 7 vụ cướp tài sản, trong đó có 3 vụ hiếp dâm nạn nhân.

Theo xác minh của công an, Nguyễn Văn Đức có 1 tiền án về tội Cướp tài sản, mới ra tù tháng 1/2025. Trước khi bị bắt, Đức làm nghề tài xế lái xe tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 100 nghìn viên ma túy tổng hợp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ ba đối tượng cùng 50 bánh hồng phiến, tương đương khoảng 100.000 viên ma túy tổng hợp.



3 đối tượng cùng tang vật gần 100 nghìn viên ma túy tổng hợp. Ảnh Công an Điện Biên cung cấp

Vào hồi 9 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực bản Nà Ly, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thường trực tại Lào, các phòng nghiệp vụ PA06, PC08, Chi cục Hải quan khu vực VII và Công an các xã Chiềng Sơ, Mường Luân đã tổ chức vây bắt thành công ba đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là Hạ A Ly (SN 1986), Vừ A Hạnh (SN 2004) và Hà A Trừ (SN 2002), cùng trú tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng thu giữ 50 bánh hồng phiến, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình bắt giữ, mặc dù điều kiện thời tiết mưa lớn, đường trơn trượt, các đối tượng chống trả quyết liệt và tìm cách bỏ trốn, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị tham gia đã khống chế, bắt giữ thành công toàn bộ các đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên trung chuyển qua tỉnh Điện Biên, sau đó tiếp tục mang đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh ngày 27/7/2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Kết quả kiểm tra, có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô BKS: 84C - 102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.



Do quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, các quyết định giải quyết khiếu nại của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có hiệu lực pháp luật; để giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm người vi phạm đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao: Ra quyết định hủy bỏ và chỉ đạo huỷ bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc; hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành công an.

Đối với vụ việc nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long sáng 28/4/2025, ngày 29/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.