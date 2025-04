TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đôi nam, nữ tử vong cùng chiếc ô tô bốc cháy; phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 600 tỷ đồng/tháng

Đôi nam, nữ tử vong cùng chiếc ô tô bốc cháy trên đường phố

Chiều 22/4, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng xác nhận đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên đường Hoàng Thị Loan (Đà Nẵng).

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông H.A.T. (32 tuổi, trú huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) và bà N.T.M.Q. (32 tuổi, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, lúc 7 giờ 40 cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về việc 2 người đi trên xe ô tô sử dụng hung khí đâm nhau và phóng hỏa đốt cháy xe ô tô.

Tại hiện trường, ô tô BKS 43H-024.XX trong tình trạng đã cháy nham nhở. Có tử thi nữ giới nằm dưới lòng đường, sát cạnh cửa phụ của xe; tử thi nam giới ở dãy ghế sau xe ô tô.

Bước đầu, công an nhận thấy nạn nhân nữ bị người đàn ông sát hại bằng dao thái lan. Người phụ nữ bị đâm rồi gục ngã ngay khi mở cửa ô tô.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Viết Niệm

Khi được người dân can ngăn thì người đàn ông ném dao, lên ô tô, sau đó châm lửa đốt xe. Khi người dân dập lửa xong thì người đàn ông này đã tử vong.

Theo công an, thông tin ban đầu từ người nhà cho biết, hai người này có quan hệ tình cảm và đang có mâu thuẫn.

Như Dân Việt đã thông tin, 7 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện ô tô biển số 43H-024.XX đang lưu thông trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) từ hướng đường Nguyễn Sinh Sắc lên cầu vượt Ngã Ba Huế, bất ngờ dừng lại. Người phụ nữ ở cửa phụ phía trước xe rơi xuống đường, trên người có vết máu. Sau đó, lửa bùng lên dữ dội. Sự việc khiến 2 người tử vong. Phần nội thất ô tô bị cháy rụi.

Theo hình ảnh camera an ninh của người dân, trước khi xảy ra vụ việc, giữa tài xế và người phụ nữ ngồi bên ghế phụ có xảy ra giằng co.

Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 600 tỷ đồng/tháng, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng

Chiều 22/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến xxx88. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái xxx88.



Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website có tên xxx88. Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Nhiều lần hệ thống trang web này đã bị chặn, các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền từ các giao dịch cờ bạc trên website xxx88.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website xxx88 lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website xxx88, các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái xxx88.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 đến 13/4, cơ quan điều tra đã bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành).



Đậu Trọng Giáp đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Ảnh: CANA

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “rửa tiền” và “đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Công an công bố đặc điểm nhận dạng của đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ Cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội vào ngày 21/4.



Hình ảnh đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đặc điểm đối tượng cướp ngân hàng như sau:

- Nam giới độ tuổi khoảng trên 30 tuổi, dáng người cao gầy, chiều cao khoảng 1,70-1,75m, nước da ngăm đen, trên lông mày trái có dán miếng dán băng Urgo.

- Đối tượng đội 1 mũ lưỡi trai màu đen có chữ Superme nền đỏ chữ trắng, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đeo găng tay vải có dính vết bẩn, áo sơ mi cộc tay màu trắng có 2 túi ngực, quần dạng bò xanh, giày dạng thể thao sọc trắng đen, khoác ba lô màu đen

- Phương tiện gây án: Xe máy dạng xe số, yếm xe màu đỏ, phần nhựa sườn xe màu trắng, có 1 gương chiếu hậu bên phải, có khẩu trang che biển, bánh sau là vành đúc, bánh trước là nan hoa thường.

- Hung khí gây án: 1 dao bầu dài khoảng 30cm, 1 chai xăng, nắp chai có chữ dạng chữ Trung Quốc.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đề nghị ai phát hiện đối tượng có đặc điểm hoặc phương tiện, hung khí như trên thì liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (cán bộ Hoàng Thế Hiển - Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) để phối hợp giải quyết. Phòng Cảnh sát hình sự sẽ đảm bảo bí mật thông tin người cung cấp.

Phạt tù nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty Chè, kiến nghị thu hồi loạt khu “đất vàng”

Sáng 22/4,TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) án 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh, có 6 người là cựu lãnh đạo, cán bộ Vinatea cũng bị phạt tù gồm Vũ Ngọc Tự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, 7 năm tù; nhóm Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh lĩnh cùng mức 3 năm 6 tháng tù và Trần Thị Hoa, án 4 năm tù. Cả 3 người đều là cựu thành viên Hội đồng thành viên Vinatea.

Tiếp đến, bị cáo Bành Thương Trí, cựu Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Chè - tại TP.HCM, bị phạt 7 năm tù; Đặng Văn Tới, cựu Kế toán trưởng Vinatea, lĩnh 8 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, bị cáo Trần Hồng Điệp, cựu Kiểm soát viên Vinatea, bị phạt 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Các bị cáo đều là cựu lãnh đạo, cán bộ của Vinatea.

Về dân sự, tòa xác định các bị cáo có vi phạm khi quản lý 3 khu đất tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng gây thiệt hại tổng cộng 38 tỷ đồng. Do vậy, HĐXX kiến nghị chính quyền 3 thành phố nơi có đất thu hồi các khu đất xảy ra sai phạm để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với các tranh chấp về góp vốn, chuyển nhượng cổ phần giữa các công ty có giao dịch với Vinatea trong giai đoạn sai phạm, HĐXX dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án dân sự khác.

Ngoài ra, tòa án xác định Nhà nước còn bị thiệt hại khác như đất bị bỏ hoang, chi phí khắc phục, thẩm định tài sản... nên tuyên tịch thu, sung công quỹ số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục.

Tòa án đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, sai phạm trên có tính hệ thống, lặp đi lặp lại gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Các bị cáo là thành viên HĐTV, đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước nhưng không tuân thủ đúng pháp luật trong xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Vinatea vốn là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2015, doanh nghiệp này cổ phần hóa và 3 sai phạm trong vụ án xảy ra tại thời điểm này hoặc trước đó.

Sai phạm khi quản lý 3 khu "đất vàng", dàn cựu lãnh đạo Vinatea hầu tòa

Sai phạm đầu tiên xảy ra tại nhà đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa rộng hơn 446m2, cáo trạng thể hiện nó vốn được TP.HCM cho Công ty Chè Sài Gòn thuộc Vinatea thuê thời hạn hằng năm.

Ngày 16/6/2015, Thủ tướng Chính phủ có quyết định cổ phần hóa Vinatea, nêu rõ không tính khu đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; để Công ty Chè Sài Gòn sử dụng.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn và đồng phạm thống nhất chuyển quyền sử dụng đất trong tương lai từ Công ty Chè Sài Gòn cho Công ty Sản xuất và kinh doanh GB-Tea Việt Nam (GB-TEA).

Đồng thời, Nguyễn Thiện Toàn vay 28 tỷ đồng Công ty GB TEA để nộp tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần và cam kết chuyển quyền sử dụng đất tại số 225 cho GB TEA. Hai bên sau đó đối trừ công nợ và Công ty GB-TEA được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Cơ quan tố tụng xác định, những việc làm trên thực hiện sau thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giá trị doanh nghiệp; Vinatea đang trong thời gian cổ phần hóa, Khu đất này có giá hơn 44,1 tỷ đồng nên việc Vinatea “chuyển nhượng” cho Công ty GB-TEA với giá 28 tỷ đồng đã gây thiệt hại cho Nhà nước 16,1 tỷ đồng.

Sai phạm thứ 2, các bị cáo trong vụ chịu cáo buộc vi phạm quy định khi với khu đất 1.500m2 tại Trần Khát Chân, Hà Nội. Ban đầu, Vinatea được chính quyền cho thuê nơi này thời hạn 30 năm.

Năm 1994, Vinatea ký hợp đồng liên doanh với Công ty Mulpa Haute Counture SDN.BHD của Malaysia để xây Hotel Indochine Hà Nội tại khu đất nói trên với vốn pháp định 4,667 triệu USD.

Trong đó, Vinatea góp 1,4 triệu USD, tương đương 30% vốn pháp định, bằng quyền sử dụng đất còn Mulpa Haute Counture góp 70% vốn còn lại, tương đương 3,267 triệu USD để chi phí tư vấn thiết kế, xây dựng ban đầu và trang trí nội thất.

Tuy nhiên, do khó khăn khi xây dựng khách sạn, các bị cáo chuyển nhượng quyền đầu tư khách sạn trên cho Công ty Sông Châu với giá 10 tỷ đồng không qua đấu giá, trái pháp luật.

Giám định thể hiện, giá trị khu đất 1.500m2 Trần Khát Chân là 31,5 tỷ đồng nên hành vi của các bị cáo gây thiệt hại 21,5 tỷ đồng (trừ 10 tỷ đồng của Công ty Sông Châu).

Tương tự, với khu đất 11.635m2 đường Chè Hương, các bị cáo trong vụ án có hành vi mang đi góp vốn rồi lại chuyển nhượng vốn góp với giá rẻ, gây thiệt hại hơn 711 triệu đồng.

Hai cháu nhỏ tử vong bất thường tại nhà ông bà ngoại

Sáng 22/4, một lãnh đạo UBND xã Thọ Thanh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ 6 tuổi và 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng của ông bà ngoại.

Hiện, cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, làm các thủ tục pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.



Hiện cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 23 giờ tối 21/4, xã nhận được thông tin sự việc trên nên đã cùng công an tới gia đình ông bà Đ.Th. (ngụ thôn 1, xã Thọ Thanh) là ông bà ngoại của 2 cháu nhỏ, để nắm bắt thông tin sự việc.

Qua báo cáo từ gia đình, khoảng gần 18 giờ chiều cùng ngày, 2 cháu nhỏ (6 và 8 tuổi; 1 trai và 1 gái) có biểu hiện nôn mửa, lên cơn co giật, sùi bọt mép. Ngay sau đó, 2 cháu đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu.

Tuy nhiên, do thấy có biểu hiện nặng, 2 cháu đã được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng đến 22 giờ cùng ngày, người em tử vong, đến 3 giờ sáng 22/4, người chị cũng không qua khỏi.

Cũng theo đại diện UBND xã Thọ Thanh, 2 cháu nhỏ ở với ông bà ngoại, mẹ làm việc ở Hải Phòng, còn bố làm tự do ở Hà Nội. Trong ngày, 2 cháu vẫn tới trường đi học bình thường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ.