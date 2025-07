TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên bị sát hại bằng hung khí dưới chân cầu; trói mẹ người yêu cũ, bắt cóc bé 3 tuổi để ép nối lại tình cảm

Nam thanh niên bị sát hại bằng hung khí dưới chân cầu

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Nguồn: PLO

Nạn nhân là Nguyễn Hoàng T (29 tuổi, HKTT tại TP.Dĩ An, Bình Dương).

Hiện người gây ra án mạng đang bỏ trốn, lực lượng công an đang vẫn đang khẩn trương truy tìm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một số người dân nhìn thấy hai nam thanh niên đứng nói chuyện trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua chân cầu Đồng Nai, thuộc phường Bình Thắng, TP.Dĩ An).

Sau đó, hai người lao vào đánh nhau, T bị chém nhiều nhát, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nam thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người này đã tử vong.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nhật (SN 1990, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt cóc con tin”.

Theo đó, Nguyễn Khắc Nhật có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Do xảy ra mâu thuẫn, đến đầu tháng 5/2025, người phụ nữ trên chủ động nói lời chia tay Nhật.

Nguyễn Khắc Nhật tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Khắc Nhật đã nhiều lần tìm mọi cách liên lạc với người phụ nữ trên nhưng không được vì chị này ngắt mọi kênh liên hệ. Nguyễn Khắc Nhật nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của người phụ nữ trên với mục đích khống chế và ép người yêu quay lại yêu mình.

Khoảng 22h30’ ngày 23/6, Nguyễn Khắc Nhật chuẩn bị băng keo và một vài vật dụng khác sau đó trèo tường đột nhập nhà riêng của người yêu tại huyện Thanh Chương.

Lúc này, trong nhà có mẹ ruột và con riêng của người yêu khoảng 3 tuổi đang ngủ. Nhật đã dùng băng keo trói tay, trói chân, bịt miệng bà N là mẹ của bạn gái cũ, cướp một điện thoại di động đồng thời bắt cóc con trai của chị này.

Sau khi thực hiện hành vi, Nhật đã lấy điện thoại quay video gửi cho người phụ nữ nói trên đồng thời uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải đi theo mình nếu không sẽ đe dọa tính mạng của con trai chị. Lo sợ người thân của mình sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng, người phụ nữ đã làm theo yêu cầu của đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An triển khai nhiều tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 4h ngày 24/6, Nguyễn Khắc Nhật bị bắt giữ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm bị bắt giữ, Nhật đang sử dụng xe mô tô chở người phụ nữ và con ruột nạn nhân bỏ trốn.

Công an thu giữ tang vật là 1 con dao, 4 gói thuốc trừ sâu; 3 điện thoại di động; 1 xe mô tô và các vật chứng có liên quan. Nguyễn Khắc Nhật là đối tượng đã từng có 2 tiền án và vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Khắc Nhật về tội “Cướp tài sản” và “Bắt cóc con tin” theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Chiếm đoạt bí mật Nhà nước” xảy ra sáng 26/6 trong thời gian thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hội đồng thi Trường THPT Thăng Long (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, vào sáng 26/6, tại phòng thi 2206 điểm thi trên, giám thị coi thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 phát hiện trường hợp N.P.T.S (sinh năm 2007, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có biểu hiện bất thường, nghi vấn sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử nên đã báo cáo Trưởng điểm thi kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi với trường hợp trên. Đồng thời, Trưởng điểm thi đã trao đổi với cơ quan công an để phối hợp xử lý theo quy định.

Cơ quan công an làm việc với thí sinh N.P.T.S về hành vi gian lận trong thời gian thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nhận được thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, vào khoảng tháng 6/2025, do áp lực thành tích thi cử, N.P.T.S lên Facebook đặt mua bộ thiết bị điện tử gồm: Tai nghe hạt đậu không dây, camera không dây siêu nhỏ dạng cúc áo để chuẩn bị cho việc gian lận trong kỳ thi THPT 2025. Sau khi nhận được các thiết bị nêu trên, N.P.T.S đã gặp, hướng dẫn cho trường hợp B.T.Q (sinh năm 2008, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cách sử dụng các thiết bị, nhờ B.T.Q hỗ trợ giải, đọc đáp án đề thi.

Sáng 26/6, N.P.T.S lắp đặt các thiết bị điện tử, giấu kín trong người và đem theo 1 điện thoại di động có thiết lập sẵn cuộc gọi thoại thông qua ứng dụng Facebook Messenger với B.T.Q vào phòng thi 2206 để thi môn Ngữ văn. Trong quá trình dự thi, sau khi giám thị phát đề thi chính thức khoảng từ 15 – 20 phút, N.P.T.S sử dụng camera cúc áo để quay trực tiếp đề thi chính thức môn Ngữ văn và tự động gửi ra ngoài cho B.T.Q thông qua ứng dụng LookCam (ứng dụng IOT cài đặt tự động gắn với camera giấu kín).



Các thiết bị N.P.T.S sử dụng để thực hiện hành vi gian lận trong thời gian thi môn Ngữ Văn, kỳ thi THPT năm 2025.

Sau khi nhận được video ghi hình đề thi chính thức môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, B.T.Q đã thao tác chụp từng ảnh đề thi, tuy nhiên chỉ chụp được trang 2 của đề thi, sau đó tải về, sử dụng ứng dụng Chat GPT để giải đề, đọc đáp án qua cuộc gọi Messenger cho N.P.T.S trong phòng thi để chép đáp án. Trong quá trình thực hiện hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, N.P.T.S bị giám thị coi thi phát hiện, thu giữ toàn bộ thiết bị.

Quá trình xác minh, xét thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự nên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Ngọc Anh (SN 1993, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trưa 13/6, anh G.H. cùng người thân đến Bến xe Mỹ Đình để về Lào Cai. Tại đây, họ được một nhân viên nhà xe tên T.T.T giới thiệu nhóm xe ôm gồm N.T.A. và P.V.T. hỗ trợ đuổi theo xe khách đã rời bến. Do xe khách đã vào cao tốc, N.T.A gọi ô tô đến đón và báo giá 700.000 đồng. Người điều khiển xe ô tô là Thái Ngọc Anh, nhận đủ số tiền và chia lại cho các bên liên quan.

Thái Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Đ.X.

Tuy nhiên, khi xe chạy đến gần lối vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Ngọc Anh bất ngờ đòi thêm 4,2 triệu đồng tiền cước. Khi bị từ chối, đối tượng dọa quay lại bến xe và không cho khách xuống nếu không trả tiền. Lo sợ bị uy hiếp, anh G.H. đã chuyển khoản 4 triệu đồng và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Đình 2 đã xác minh, bắt giữ Ngọc Anh.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngày 14/4, Thái Ngọc Anh đã chiếm đoạt của anh P.V.T. (trú tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) số tiền 750.000 đồng.

Thời điểm trên, Ngọc Anh thống nhất lái xe đưa anh T. đuổi theo xe khách về Yên Bái vừa rời bến xe Mỹ Đình. Chi phí cho hành trình này ước khoảng 250.000 đồng. Tuy nhiên, Ngọc Anh không cho anh T. xuống giữa đường, mà trước đó còn đe dọa, khóa cửa xe không cho xuống, yêu cầu chuyển số tiền 750.000 đồng. Do lo sợ, anh T. đã làm theo yêu cầu của Ngọc Anh.

Công an TP.Hà Nội đề nghị ai từng là nạn nhân của Thái Ngọc Anh liên hệ điều tra viên Đỗ Huy Cường (ĐT: 0969.502.234) để trình báo, cung cấp thông tin.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, liên quan cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tài xế gây tai nạn liên hoàn là ông H.S.P, 49 tuổi - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh. Tài xế này có nồng độ cồn khi gây tai nạn.

Theo đó, lúc 20h50 ngày 26/6, ông H.S.P. (Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô trên đường Bình Than, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh về đường Văn Miếu thì xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Ông H.S.P. (49 tuổi) - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh lái xe gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn là 0,435mg/l khí thở. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác ông H.S.P. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh chụp từ clip

Xe ô tô do ông P. điều khiển đã va chạm với xe máy do chị B.T.H. (35 tuổi, ở phường Võ Cường) cầm lái, chở chị N.T.H. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với 9 xe máy khác đang dựng dưới lòng đường và một ô tô bán tải đang dừng đỗ. Hậu quả, 2 người phụ nữ bị thương, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Đại Phúc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng loạt xe máy dựng dưới lòng đường bị tài xế ô tô là công an, có nồng độ cồn là 0,435mg/l khí thở húc đổ, nằm la liệt trên đường. Vụ tai nạn đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều người dân. Ảnh: V.H

Kết quả kiểm tra có sự chứng kiến của người dân cho thấy, ông H.S.P. có nồng độ cồn là 0,435mg/l khí thở. Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác ông H.S.P. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo một số clip đăng tải trên mạng xã hội, sau vụ tai nạn, người đàn ông mặc áo xanh ngồi "gật gù" trên ghế lái, mặt đỏ, có dấu hiệu không tỉnh táo. Lúc này, một số người dân khuyên người đàn ông rời xe để đảm bảo an toàn.