TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xe tải lao xuống vực, bốc cháy; Chủ tịch Egroup Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị khởi tố

Xe tải lao xuống vực, bốc cháy tại cao tốc La Sơn – Túy Loan

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 5/12, tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn Km64 (địa phận huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) phát hiện khói bốc lên nghi ngút ở khu vực phía dưới chân cầu nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên đang nằm dưới chân cầu ở cao tốc, lửa khói bốc lên nghi ngút ở cabin xe. Thời điểm này, nam tài xế xe tải bị thương, đã kịp bung cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LLCC

Cảnh sát đã nhanh chóng đưa tài xế ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời phun nước dập lửa.

Tại hiện trường, phần ca bin xe tải cháy biến dạng, một đoạn hàng rào thép của cao tốc bị hư hỏng.

Được biết, phương tiện này lưu thông hướng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Chủ tịch Egroup Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Ngoài hành vi lừa đảo, Shark Thủy chịu thêm cáo buộc đưa hối lộ.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 1/12, cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Cảnh sát quyết định khởi tố bổ sung với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc Egroup về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364. Ông Thủy trước đó đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, cảnh sát khởi tố Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354.

Hai người khác bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame.

Riêng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame bị khởi tố về cả tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án tại Egroup được khởi tố hồi tháng 3/2024. Khi đó, Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu thể hiện, trong thời gian từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án nên kêu gọi họ liên hệ làm việc để đảm bảo quyền lợi.

TikToker Nờ Ô Nô bị Công an TP.HCM triệu tập làm việc liên quan clip xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc

Ngày 5/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, liên quan đến việc ông Phạm Đức Tuấn sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok "Tuấn không cận" để đăng tải các video clip với nội dung "Giữa Hoàng Mobi và Bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai", "Giữa Lê Tuấn Khang và Bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai" có kèm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời ông Phạm Đức Tuấn (TikToker Nờ Ô Nô) lên làm việc.

TikToker Nờ Ô Nô bị Công an TP.HCM triệu tập làm việc liên quan clip xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, đồng thời người này bị phạt hành chính 30 triệu đồng. Ảnh: CA

Theo công an, sau khi nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, ông Phạm Đức Tuấn đã chủ động gỡ bỏ các video clip không đúng quy định và chủ động đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc.

Từ hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đức Tuấn về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 30 triệu đồng.

Tháng 11/2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã làm việc với Phạm Đức Tuấn (chủ kênh TikTok Nờ Ô Nô) về việc đăng tải video clip "Một ngày tử tế của Nô, Người nghèo ăn gì - Nờ Ô Nô cho ăn đó" có nội dung không tôn trọng người già neo đơn. Qua làm việc, các cơ quan chức năng đã xử phạt ông Tuấn 7,5 triệu đồng.

Anh rể dùng dao đâm em vợ tử vong

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này tạm giữ hình sự Phàn Văn Canh (SN 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình) về hành vi giết người.

Phàn Văn Canh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 4/12, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà của con trai mình là Phàn Tiến S. (SN 1990), Canh và em vợ là ông T.D.C. (SN 1966) xuống gian bếp ngồi sưởi lửa.

Trong khi nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Canh đã bất ngờ lấy dao nhọn đâm ông C.. Ông C. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng tử vong do thương tích quá nặng.

Sau khi gây án, Canh đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và khai báo hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng khẩn trương điều tra vụ tai nạn trong diễn tập tại Quân khu 7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 5/12 về vụ việc tai nạn trong diễn tập tại Quân khu 7 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn trong diễn tập tại Quân khu 7. (Ảnh minh hoạ: VGP)

Công điện nêu rõ, vào lúc 20 giờ 27 phút ngày 2/12/2024, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn trong diễn tập tác chiến phòng thủ của Quân khu 7 làm 12 quân nhân thương vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh gây kích nổ kíp nổ bằng điện làm khối thuốc phát nổ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời hỏi thăm ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân các quân nhân bị nạn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan, chính quyền địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, chia sẻ đau thương mất mát đối với các gia đình quân nhân; thực hiện chế độ, chính sách tốt nhất đối với quân nhân và hậu phương gia đình, thân nhân của các quân nhân bị nạn; tổ chức mai táng chu đáo, nhanh chóng khắc phục, giải quyết tốt hậu quả xảy ra.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành diễn tập; tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác huấn luyện, diễn tập. Tập trung ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định.