Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?

PV Chủ nhật, ngày 30/11/2025 18:25 GMT+7
LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận? Chelsea muốn mua trung vệ Murillo của Nottingham Forest; ĐT Futsal nữ Việt Nam hòa ĐT Futsal nữ Trung Quốc 2-2; Bất ngờ mất Asencio, Real Madrid khủng hoảng trung vệ; Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cưới "chị đẹp" tiếp viên hàng không.
LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sukan Sinar, Luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) có cơ sở để khởi kiện bảy cầu thủ nhập tịch của ĐTQG nước này (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcas, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel). Ông khẳng định các cầu thủ này đã tự khai mình là người có dòng máu Malaysia nhằm được nhập tịch, nhưng thực tế họ không đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, vị luật sư này còn cho rằng các cầu thủ thậm chí "không quan tâm" hay "không đọc" các điều khoản nhập tịch, mà điều này dựa vào những người đại diện của họ.

LĐBĐ Malaysia có cơ sở để kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong trường hợp LĐBĐ Malaysia kiện ngược nhóm 7 cầu thủ nhập tịch thành công, họ sẽ gần như vô can trong vụ việc, từ đó có thêm cơ sở để lật ngược án phạt từ FIFA khi đưa lên CAS. Nếu điều này xảy ra, ĐT Malaysia sẽ được bảo lưu các chiến thắng trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó cầm chắc tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Chelsea muốn mua trung vệ Murillo của Nottingham Forest

Chelsea vẫn duy trì sự quan tâm dài hạn với Murillo của Nottingham Forest, dù một thương vụ diễn ra ngay lập tức gần như không khả thi.

Đội chủ sân Stamford Bridge từng xem xét chiêu mộ trung vệ 23 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nhưng lập trường cứng rắn của Forest — cùng với việc Murillo ký hợp đồng dài hạn mới hồi đầu năm — đã khiến các cuộc đàm phán không thể tiến triển.

Bản hợp đồng hiện tại của Murillo có thời hạn tới năm 2029, đồng nghĩa Nottingham Forest nắm hoàn toàn quyền quyết định tương lai cầu thủ. Vì vậy, đội bóng này được kỳ vọng sẽ yêu cầu mức phí hơn 70 triệu bảng trước khi cân nhắc để anh ra đi. Con số đó khiến khả năng chuyển nhượng vào tháng 1 trở nên rất khó xảy ra, nhất là khi Murillo được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch lâu dài của Forest.

ĐT Futsal nữ Việt Nam hòa ĐT Futsal nữ Trung Quốc 2-2

Chuẩn bị cho SEA Games 33, ĐT Futsal nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 28/11. Sau hai ngày tập luyện, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có trận giao hữu đầu tiên gặp ĐT Futsal nữ Trung Quốc tại Hàng Châu trong chiều 30/11.

ĐT futsal nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong bối cảnh cả hai đội đều trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ, trận đấu diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những phút đầu. ĐT Futsal nữ Việt Nam là đội mở tỉ số trước sau pha dứt điểm bất ngờ của thủ môn Trần Thị Hải Yến. Tuy nhiên, đội chủ nhà Trung Quốc kịp thời có bàn gỡ, khép lại hiệp 1 với tỉ số 1-1. Sang hiệp 2, Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Trần Thị Thu Xuân. Dù vậy, ĐT futsal nữ Trung Quốc nhanh chóng gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Sau quá trình tập huấn trong nước, tâm lý các cầu thủ hơi căng cứng khi thi đấu với đối thủ mạnh ở châu Á như ĐT futsal nữ Trung Quốc. Ở hiệp 1 các cầu thủ bắt nhịp chưa tốt, nhưng hiệp 2 đã có sự cải thiện với kết quả hòa 2-2. Ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để toàn đội vận hành tốt hơn ở trận tái đấu sắp tới”.

Bất ngờ mất Asencio, Real Madrid khủng hoảng trung vệ

Theo đài COPE (Tây Ban Nha), HLV Xabi Alonso bất đắc dĩ phải gạch tên trung vệ Raul Asencio vào phút chót khi chốt danh sách tham dự chuyến làm khách của Girona tại vòng 14 La Liga. Ngôi sao 22 tuổi bị viêm dạ dày nên sẽ không có mặt ở Montilivi để cổ vũ đồng đội.

Sự vắng mặt của Asencio khiến Real Madrid rơi vào tình cảnh khủng hoảng vị trí trung vệ. Bởi lẽ, David Alaba, Dani Carvajal, Antonio Rudiger và Dean Huijsen cũng không có mặt ở Montilivi vì chưa bình phục chấn thương.

Asencio đã tiến bộ mạnh mẽ và chen chân vào đội hình chính của Real Madrid từ mùa trước. Cho đến nay, tuyển thủ Tây Ban Nha đã có 58 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia trên mọi đấu trường.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cưới "chị đẹp" tiếp viên hàng không

Ngày 29/11, thủ thành Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000, thuộc CLB Đông Á Thanh Hóa) và cô dâu Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1999, tiếp viên hàng không) chính thức về chung một nhà. Hôn lễ được cử hành tại tư gia và một nhà hàng ở Thanh Hóa.

Thủ thành Xuân Hoàng và vợ trong bộ ảnh cưới công bố hồi tháng 9. Ảnh: FBNV.

Trước hôn lễ, cặp đôi công khai bộ ảnh cưới nhận về nhiều lời chúc mừng và khen ngợi từ đồng nghiệp, cộng đồng người hâm mộ. 

Trịnh Xuân Hoàng và Ngọc Ánh có 3 năm hẹn hò trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Dù chênh nhau 1 tuổi, cặp "chị em" này được nhận xét xứng đôi vừa lứa.

