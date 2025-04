Tin rằng giá tiêu sẽ tăng lên mức 200.000 đồng/kg, nhiều người găm hàng chưa muốn bán

Nguồn cung tăng, giá tiêu giảm

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá hạt tiêu tại thị trường trong nước những ngày đầu tháng 4/2025 đồng loạt giảm ở tất cả các vùng trồng chính so với cùng kỳ tháng trước, với mức giảm từ 11.000 - 14.000 đồng/tấn, tùy từng địa phương.

Trong đó, giá hạt tiêu tại Đăk Nông ngày 10/4/2025 giảm mạnh nhất, giảm 14.000 đồng/kg so với ngày 10/3/2025, xuống 148.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu tại Đăk Lăk giảm 13.000 đồng/kg, xuống 148.000 đồng/ kg; giá hạt tiêu tại Gia Lai giảm 11.000 đồng/ kg, xuống 147.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại các địa phương khác như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai đều giảm 11.000 đồng/kg, xuống 148.000 đồng/kg.

Nông dân trồng hồ tiêu trên địa huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) phấn khởi vì giá tiêu tăng cao. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Giá tiêu trong nước giảm trong 10 ngày đầu tháng 4/2025 là do áp lực từ nguồn cung tăng trong bối cảnh vụ thu hoạch mới. Các thương lái và nông dân đang lo lắng về khả năng tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới, đặc biệt là khi có thông tin về thuế đối ứng của Mỹ. Điều này đã khiến nhiều nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu quyết định bán ra với giá thấp hơn để giảm thiểu rủi ro.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2025 đạt 20.060 tấn, trị giá 140,48 triệu USD, tăng 39,9% về lượng và tăng 44,65 về trị giá so với tháng 2/2025; giảm 22,5% về lượng nhưng tăng 26,1% về trị giá so với tháng 3/2024. Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 47.270 tấn, trị giá 324,6 triệu USD, giảm 16,7% về lượng nhưng tăng 37,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 3/2025, giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 7.002 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 2/2025 và tăng 62,7% so với tháng 3/2024. Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu đạt 6.867 USD/tấn, tăng 65,4% so với cùng kỳ 2024.

Trong tháng 3/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường đa phần giảm về lượng so với tháng 3/2024, trừ xuất khẩu sang thị trường Anh tăng 36,5%. Trong đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường giảm ở mức 2 con số như Mỹ giảm 21,2%, Hàn Quốc giảm 35,6%, Thái Lan giảm 33,3%, Hà Lan giảm 56,5%...

Xét về trị giá xuất khẩu, trong tháng 3/2025, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường đa phần tăng so với tháng 3/2024, trừ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc giảm 1,2%, Hà Lan giảm 26,5%. Trong đó, trị giá xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Anh tăng mạnh nhất trong số 10 thị trường xuất khẩu chủ lực của hạt tiêu của Việt Nam, tăng 122,2%.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm về lượng so với cùng kỳ năm 2024, trừ xuất khẩu sang thị trường Đức tăng 19,9%, Anh tăng 38,4% và Tây Ban Nha tăng 0,7%.

Dự báo giá tiêu còn tăng

Việc Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày được xem là tín hiệu tích cực cho ngành hồ tiêu, giúp giá tiêu có khả năng tăng trở lại trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), từ nay đến cuối năm, cung cầu vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Dù Mỹ có áp thuế hay không, thị trường toàn cầu vẫn đang thiếu hụt nguồn cung, điều này sẽ hỗ trợ giá hạt tiêu tăng trở lại trong trung và dài hạn.

VPSA dẫn báo cáo Hiệp hội Hồ tiêu thế giới (IPC) dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm nay giảm 6,1% nhưng nhu cầu tiêu thụ dự kiến vẫn sẽ tăng, nên giá hồ tiêu sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2025. Nguyên nhân được chỉ ra là do lợi nhuận kinh tế từ cây tiêu thấp hơn so với các loại cây trồng khác, điều kiện thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất tăng cao.

Tại Việt Nam, VPSA cho hay tình trạng nắng hạn kéo dài trong các tháng đầu năm 2025 đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Vụ thu hoạch tiêu của Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm và thường mọi năm giá tiêu sẽ giảm do nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, năm nay giá tiêu nội địa từ đầu vụ đến nay luôn ở mức từ 150.000 đồng/kg do nông dân bán cầm chừng. Lý do, một số nông dân thu hoạch cả sầu riêng và cà phê đang cho giá tốt nên không bị áp lực về tài chính.

Thông tin áp thuế đối ứng của Mỹ khiến giá tiêu giảm mạnh vào những ngày đầu tháng 4 nhưng ngay sau đó tăng trở lại mốc cũ giúp người dân yên tâm sản xuất.

VPSA dự báo, dù giá tiêu tăng mạnh so với năm ngoái nhưng việc tái canh hồ tiêu không diễn ra mạnh tại các tỉnh do không còn đất mới hoặc người nông dân trồng những cây đang có giá trị kinh tế cao hơn.

Hiện tại, ngành tiêu đang rơi vào giai đoạn cung thấp hơn cầu nên nhiều người tin tưởng giá tiêu năm nay sẽ quay lại mốc 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại tự do ngày càng chịu nhiều rào cản về thuế quan, việc minh bạch chuỗi cung ứng và đẩy mạnh chế biến sâu đang trở thành thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành hồ tiêu.