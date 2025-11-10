Tin sáng (10/11): Mắc 2 sai lầm không đúng lúc, Đặng Văn Lâm “mất chỗ” ở ĐT Việt Nam?

Mắc 2 sai lầm không đúng lúc, Đặng Văn Lâm “mất chỗ” ở ĐT Việt Nam?

Tối qua (9/11), CLB Ninh Bình đã giành chiến thắng 4-3 đầy kịch tính trước CLB Công an TP.HCM tại vòng 11 V.League 2025/2026. Dù đội nhà thắng trận, nhưng với cá nhân thủ môn Đặng Văn Lâm thì đây lại là một màn trình diễn gây thất vọng. Cụ thể, trong hiệp một, ở 3 bàn thua của CLB Ninh Bình, Đặng Văn Lâm có 2 tình huống mắc sai lầm khi tỏ ra do dự với những pha phán đoán, để đối thủ tận dụng triệt để và ghi bàn.

Tại đợt tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11 của ĐT Việt Nam, Đặng Văn Lâm cùng với Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt là 3 thủ môn được gọi. Từ khi khoác áo CLB Ninh Bình đến nay, Đặng Văn Lâm luôn chơi tốt, có đóng góp quan trọng vào thành tích của đội bóng này. Mặc dù vậy, 2 sai sót không đúng thời điểm vừa qua có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự cạnh tranh suất bắt chính của Đặng Văn Lâm tại ĐT Việt Nam. Vào ngày 19/11, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trên sân khách.

Đặng Văn Lâm mắc 2 sai lầm đáng tiếc ở trận đấu vừa qua của CLB Ninh Bình. Ảnh: Lê Giang

