Tin sáng (23/10): HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”?

HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”?

Ở thời điểm hiện tại, HAGL đang gặp rất nhiều khó khăn tại V.League 2025/2026. Sau 6 trận đã đấu, HAGL chưa thắng trận nào, mới có 3 điểm, chỉ ghi vẻn vẹn 1 bàn thắng và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, HAGL sẽ lún sâu ở vị trí “đội sổ” và nguy cơ xuống hạng sẽ ngày càng trở nên rõ ràng.

Sau khi chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023, HLV Park Hang-seo chưa dẫn dắt bất cứ đội bóng nào dù ông từng thổ lộ muốn cầm quân thêm một lần nữa rồi mới nghỉ hưu. HLV Park Hang-seo có mối quan hệ tốt với bầu Đức của HAGL và CĐV đội bóng này đương nhiên mong muốn chiến lược gia người Hàn Quốc có thể mang tới những đóng góp tích cực nhất. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo hiện đã cao tuổi, lại đang đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, cố vấn của CLB Bắc Ninh nên khả năng ông nhận thêm công việc tại HAGL là khó xảy ra.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

M.U theo đuổi Elliot Anderson

The Mirror tiết lộ, M.U đang cạnh tranh với Man City và Chelsea về tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest. “Quỷ đỏ” trước đó đã đưa Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace) vào danh sách theo dõi, nhưng hiện đặc biệt ấn tượng với Anderson, người được định giá lên tới 75 triệu bảng

Neymar khó trở lại châu Âu chơi bóng

Hiện tại, Neymar đang rất muốn tìm kiếm một CLB tên tuổi tại châu Âu để thi đấu nhằm mục tiêu nâng cao khả năng được gọi vào ĐT Brazil tranh tài ở VCK World Cup 2026. Tuy nhiên, không có đội bóng châu Âu nào muốn chiêu mộ Neymar nên giải pháp của cầu thủ này có thể là sang MLS hoặc gia hạn hợp đồng với Santos.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nhiều đội bóng lớn chú ý đến Iliman Ndiaye

TEAMtalk cho biết Iliman Ndiaye (Everton) đang lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn như Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, cũng như các CLB Ngoại hạng Anh như Tottenham Hotspur và Newcastle United. Dù vậy, Everton không muốn chia tay cầu thủ trụ cột của mình và yêu cầu ít nhất 60 triệu bảng để bắt đầu đàm phán.

Bạn gái của Vinicius gặp rắc rối liên quan đến cờ bạc

Virginia Fonseca, bạn gái của tiền đạo Vinicius (Real Madrid, ĐT Brazil) đang vướng vào một scandal lớn. Cụ thể, cô bị cáo buộc có dính líu tới hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp tại Brazil.