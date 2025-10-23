Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Thể thao
Thứ năm, ngày 23/10/2025 10:10 GMT+7

Tin sáng (23/10): HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”?

+ aA -
Long Nguyên Thứ năm, ngày 23/10/2025 10:10 GMT+7
HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”? M.U theo đuổi Elliot Anderson; Neymar khó trở lại châu Âu chơi bóng; Nhiều đội bóng lớn chú ý đến Iliman Ndiaye; Bạn gái của Vinicius gặp rắc rối liên quan đến cờ bạc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”?

Ở thời điểm hiện tại, HAGL đang gặp rất nhiều khó khăn tại V.League 2025/2026. Sau 6 trận đã đấu, HAGL chưa thắng trận nào, mới có 3 điểm, chỉ ghi vẻn vẹn 1 bàn thắng và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, HAGL sẽ lún sâu ở vị trí “đội sổ” và nguy cơ xuống hạng sẽ ngày càng trở nên rõ ràng.

Sau khi chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023, HLV Park Hang-seo chưa dẫn dắt bất cứ đội bóng nào dù ông từng thổ lộ muốn cầm quân thêm một lần nữa rồi mới nghỉ hưu. HLV Park Hang-seo có mối quan hệ tốt với bầu Đức của HAGL và CĐV đội bóng này đương nhiên mong muốn chiến lược gia người Hàn Quốc có thể mang tới những đóng góp tích cực nhất. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo hiện đã cao tuổi, lại đang đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, cố vấn của CLB Bắc Ninh nên khả năng ông nhận thêm công việc tại HAGL là khó xảy ra.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

M.U theo đuổi Elliot Anderson

The Mirror tiết lộ, M.U đang cạnh tranh với Man City và Chelsea về tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest. “Quỷ đỏ” trước đó đã đưa Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace) vào danh sách theo dõi, nhưng hiện đặc biệt ấn tượng với Anderson, người được định giá lên tới 75 triệu bảng

Neymar khó trở lại châu Âu chơi bóng

Hiện tại, Neymar đang rất muốn tìm kiếm một CLB tên tuổi tại châu Âu để thi đấu nhằm mục tiêu nâng cao khả năng được gọi vào ĐT Brazil tranh tài ở VCK World Cup 2026. Tuy nhiên, không có đội bóng châu Âu nào muốn chiêu mộ Neymar nên giải pháp của cầu thủ này có thể là sang MLS hoặc gia hạn hợp đồng với Santos.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nhiều đội bóng lớn chú ý đến Iliman Ndiaye

TEAMtalk cho biết Iliman Ndiaye (Everton) đang lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn như Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, cũng như các CLB Ngoại hạng Anh như Tottenham Hotspur và Newcastle United. Dù vậy, Everton không muốn chia tay cầu thủ trụ cột của mình và yêu cầu ít nhất 60 triệu bảng để bắt đầu đàm phán.

Bạn gái của Vinicius gặp rắc rối liên quan đến cờ bạc

Virginia Fonseca, bạn gái của tiền đạo Vinicius (Real Madrid, ĐT Brazil) đang vướng vào một scandal lớn. Cụ thể, cô bị cáo buộc có dính líu tới hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp tại Brazil.

Tham khảo thêm

Tin sáng (22/10): HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?

Tin sáng (22/10): HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Tin đọc nhiều

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

4

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

5

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen