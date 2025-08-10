Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ

Theo một số nguồn tin, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại chuẩn bị chuyển sang đầu quân cho CLB Long An để thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia (V.League 2) 2025/26. Trọng Đại sở hữu chiều cao 1m84, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.



Trọng Đại sắp khoác áo CLB Long An. Ảnh: FBNV.

Trọng Đại sinh năm 1997, từng cùng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc. Năm 2016, anh được tin tưởng giao băng đội trưởng của U19 Việt Nam.

Trọng Đại từng thi đấu cho Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Hải Phòng và Gia Định. Mặc dù từng được đánh giá cao, song cầu thủ 28 tuổi đã trượt dốc không phanh vì những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Son Heung-min cảm thấy may mắn khi được đối đầu với Messi

Sau trận ra mắt Los Angeles FC (LAFC), tiền đạo Son Heung-min khẳng định rằng, anh cảm thấy may mắn khi có cơ hội đối đầu với siêu sao Lionel Messi của Inter Miami trong tương lai ở giải nhà nghề Mỹ (MLS). Đồng thời, ngôi sao 33 tuổi cũng không tiếc lời ca ngợi “M10”.

Sesko đi ăn tối cùng người đại diện

Sesko và người đại diện. Ảnh: Eamonn & James Clarke.

Sau khi ra mắt các CĐV M.U ở trận giao hữu với Fiorentina vào chiều thứ Bảy (giờ địa phương), tiền đạo Benjamin Sesko và người đại diện Elvis Basanovic đã cùng nhau đi ăn tối tại nhà hàng Ý nổi tiếng San Carlo ở thành phố Manchester. Chân sút 22 tuổi vừa chia tay RB Leipzig để gia nhập “Quỷ đỏ” với giá 74 triệu bảng (bao gồm phụ phí).

Greenwood bị Mings xé áo

Trong trận giao hữu mới đây giữa Aston Villa với Marseille, tiền đạo Mason Greenwood có pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Amadou Onana. Sau đó, cựu sao M.U còn có hành động châm chọc Onana. Quá “nóng mắt” với hành động này của chân sút 23 tuổi, Tyrone Mings đã lao tới xé áo đồng đội trong màu áo ĐT Anh.

Calvert-Lewin muốn đầu quân cho M.U



Ảnh: ChatGPT.

Mới đây, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đã quyết định sa thải người đại diện để tự mình đàm phán với M.U. Chân sút 28 tuổi đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Everton hôm 30/6 vừa qua. Ngoài đội chủ sân Old Trafford, tuyển thủ Anh cũng đang nằm trong tầm ngắm của Newcastle, Sunderland.