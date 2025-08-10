Top 10 ngoại binh đắt giá hứa hẹn khuấy đảo V.League 2025/2026

Theo thống kê định giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, 10 cầu thủ dưới đây là những cái tên được định giá cao nhất và có thể tạo nên sức hút lớn cho V.League 2025/26.

1. Matheus Felipe (CLB Công an TP.HCM, định giá chuyển nhượng: 1 triệu euro).

Trung vệ người Brazil là cái tên giá trị nhất ở V.League 2025/26. Với nền tảng thể hình, kinh nghiệm thi đấu tại Serie A Brazil và khả năng không chiến tốt, Matheus Felipe được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của đội bóng mới.



10 ngoại binh đắt giá hứa hẹn khuấy đảo V.League 2025/26. Ảnh: On Sports.

2. Njabulo Blom (Thép xanh Nam Định, định giá chuyển nhượng: 950.000 euro).

Tiền vệ phòng ngự người Nam Phi từng thi đấu tại MLS (Mỹ) trước khi sang Việt Nam. Blom sở hữu khả năng đọc trận đấu và thu hồi bóng ấn tượng, hứa hẹn mang lại sự chắc chắn cho tuyến giữa.

3. Willian Maranhao (Hà Nội FC, định giá chuyển nhượng: 900.000 euro).

Cầu thủ người Brazil được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, linh hoạt giữa phòng ngự và tấn công. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng chủ quản tăng khả năng kiểm soát trận đấu.

4. Samuel Bastien (CLB Công an TP.HCM, định giá chuyển nhượng: 800.000 euro).

Tiền vệ người Bỉ gốc Congo từng chơi ở Serie A (Italia) và giải VĐQG Bỉ. Với kinh nghiệm châu Âu dày dạn, Bastien có thể trở thành “bộ não” ở khu trung tuyến.

5. Yevgeniy Serdyuk (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, định giá chuyển nhượng: 800.000 euro).

Tiền đạo người Ukraine từng để lại dấu ấn tại V.League với khả năng săn bàn ổn định. Sự trở lại của Serdyuk hứa hẹn sẽ khiến các hàng thủ phải dè chừng.

6. Devante Cole (được CLB Công an TP.HCM quan tâm, định giá chuyển nhượng: 600.000 euro).

Con trai của huyền thoại Andy Cole mang phong cách tấn công đa dạng, vừa có khả năng dứt điểm tốt vừa di chuyển thông minh. Anh là niềm hy vọng mới trên hàng công.

7. Mahmoud Eid (Thép xanh Nam Định, định giá chuyển nhượng: 600.000 euro).

Tiền đạo gốc Palestine-Thụy Điển nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng kỹ thuật. Eid hứa hẹn sẽ đem lại sự đột biến trong những pha phản công.

8. Stefan Mauk (CLB CAHN, định giá chuyển nhượng: 650.000 euro).

Tiền vệ người Australia từng khoác áo nhiều CLB tại A-League. Mauk được đánh giá cao ở khả năng điều phối bóng và hỗ trợ tấn công.

9. David Henen (SHB Đà Nẵng, định giá chuyển nhượng: 300.000 euro).

Tiền đạo người Togo-Bỉ sở hữu kỹ thuật khéo léo, có thể chơi tốt ở cả trung lộ lẫn hai biên.

10. Kyle Hudlin (Thép xanh Nam Định, định giá chuyển nhượng: 250.000 euro).

Tiền đạo người Anh có chiều cao lên tới 2m06, được xem là “vũ khí không chiến” cực lợi hại. Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025, cây săn bàn 25 tuổi lập cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước CLB CAHN.