Tin tối (18/1): Hà Nội FC chiêu mộ HLV đến từ châu Âu

Hà Nội FC chiêu mộ HLV đến từ châu Âu

Hà Nội FC vừa ra thông báo về việc họ bổ nhiệm ông Asmir Somun làm HLV thủ môn thay thế cựu tuyển thủ Việt Nam - Nguyễn Thế Anh. HLV Somun sinh năm 194, quốc tịch Bosnia & Herzegovina, đã có bằng HLV hạng A do LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấp.

HLV Somun đã có quãng thời gian hơn 1 tháng làm quen tại Hà Nội FC trước khi ký kết hợp đồng chính thức. Ảnh: Instagram nhân vật.

Từ năm 2019 đến nay, HLV Somun thường xuyên đảm nhiệm vai trò chuyên gia phân tích video hoặc HLV thủ môn ở nhiều CLB như Bosna Union, Paradou AC, FK Unis Vogosca, Bosna Visoko, Al-Arabi, Al-Ahly, JN Xingzhou, FS Nanshi và Raja Casablanca.

Rooney sắp làm BLV cho BBC?

Không lâu sau khi bị Plymouth Argyle sa thải vì thành tích yếu kém, HLV Wayne Rooney đang đàm phán để trở thành bình luận viên cho chương trình Match of the Day của BBC Sport. Theo tờ The Sun, cựu danh thủ 39 tuổi có thể kiếm được 200.000 bảng/năm, tùy thuộc vào số lần xuất hiện.

Văn Đức "thưởng" cho vợ 2 tỷ đồng

Gia đình Văn Đức. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Võ Nhật Linh vừa khoe được ông xã Phan Văn Đức "thưởng" 2 tỷ đồng trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Một trong những nguyên nhân khiến chàng tiền vệ 28 tuổi "thưởng" cho vợ vì cô đã giảm cân thành công.

Huyền thoại M.U qua đời ở tuổi 84

Cựu danh thủ M.U - Denis Law vừa qua đời hôm 17/1 (giờ địa phương) sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh Alzheimer, hưởng thọ 84 tuổi. Cố tuyển thủ Scotland từng gắn bó với "Quỷ đỏ" từ năm 1962–1973, ghi 237 bàn sau 404 trận. Law cùng với đội chủ sân Old Trafford giành 2 chức vô địch giải hạng Nhất Anh (tiền thân của Premier League), 1 FA Cup và 2 Siêu cúp Anh.

Chelsea quyết mua Guehi trong tháng Giêng

Guehi từng thi đấu cho đội một Chelsea từ năm 2019-2021. Ảnh: Instagram nhân vật.

Chelsea đang tích cực đàm phán với Crystal Palace nhằm chiêu mộ trung vệ Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Tuyển thủ Anh còn 18 tháng hợp đồng với đội chủ sân Selhurst Park và được định giá 60 triệu bảng.