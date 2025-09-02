Tin tối (2/9): Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

Thép xanh Nam Định sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 9 vào ngày 4/9. Trong khi đội hình sở hữu rất nhiều ngoại binh chất lượng cao thì Thép xanh Nam Định lại vắng không ít nội binh xuất sắc.

Theo HLV Vũ Hồng Việt, Thép xanh Nam Định đang mất Xuân Son, Văn Toàn vì đang phải hồi phục chấn thương khá nặng. Bên cạnh đó, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Đạt cũng chưa biết khi nào mới có thể trở lại thi đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định, có lẽ sau đợt FIFA Days này, Tuấn Anh và Hồng Duy mới có thể tạm ổn để sớm tái xuất.

Cả Hồng Duy (trái) và Tuấn Anh đều đang chấn thương. Ảnh: FBNV

