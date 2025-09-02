Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thể thao
Thứ ba, ngày 02/09/2025 20:10 GMT+7

Tin tối (2/9): Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

+ aA -
Long Nguyên Thứ ba, ngày 02/09/2025 20:10 GMT+7
Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam; Fenerbahce chính thức chiêu mộ Ederson; Real Madrid và Barcelona cùng theo đuổi Marc Guehi; Emiliano Martinez không đến Thổ Nhĩ Kỳ; Nàng WAGs gợi cảm nhất Premier League tái xuất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

Thép xanh Nam Định sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 9 vào ngày 4/9. Trong khi đội hình sở hữu rất nhiều ngoại binh chất lượng cao thì Thép xanh Nam Định lại vắng không ít nội binh xuất sắc.

Theo HLV Vũ Hồng Việt, Thép xanh Nam Định đang mất Xuân Son, Văn Toàn vì đang phải hồi phục chấn thương khá nặng. Bên cạnh đó, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Đạt cũng chưa biết khi nào mới có thể trở lại thi đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định, có lẽ sau đợt FIFA Days này, Tuấn Anh và Hồng Duy mới có thể tạm ổn để sớm tái xuất.

Cả Hồng Duy (trái) và Tuấn Anh đều đang chấn thương. Ảnh: FBNV

Fenerbahce chính thức chiêu mộ Ederson

Fenerbahce vừa hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn Ederson từ Man City, chấm dứt hành trình 8 năm gắn bó của ngôi sao người Brazil tại sân Etihad. Thương vụ có giá khoảng 12 triệu bảng (tương đương 14 triệu euro) và mang đến cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ một sự bổ sung quan trọng trước mùa giải mới.

Real Madrid và Barcelona cùng theo đuổi Marc Guehi

Real Madrid và Barcelona đều đang thể hiện sự quan tâm đến trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace. Trước đó, Liverpool muốn chi 35 triệu bảng để mua Guehi nhưng HLV Oliver Glasner lại muốn giữ anh trong trường hợp không tìm được người thay thế.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Emiliano Martinez không đến Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa từ chối chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi không thể tìm được bến đỗ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, theo The Daily Mail. Mặc dù cầu thủ 33 tuổi đã thúc giục chuyển đến M.U, nhưng Villa không nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ Quỷ đỏ.

Nàng WAGs gợi cảm nhất Premier League tái xuất

2 tháng qua, trung vệ Victor Lindelof trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay M.U. Mặc dù vậy, Lindelof vừa tìm được bến đỗ mới khi ký hợp đồng với Aston Villa. Điều này đồng nghĩa với việc Maja Lindelof, vợ của cầu thủ này lại tái hợp đội hình người đẹp của Premier League khi cô được mệnh danh là nàng WAGs gợi cảm nhất giải.

Tham khảo thêm

“Chặng Tourmalet” tháng 9 của Thép xanh Nam Định khó khăn cỡ nào?

“Chặng Tourmalet” tháng 9 của Thép xanh Nam Định khó khăn cỡ nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu

Trên fanpage câu lạc bộ, CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu sắp trở lại sân cỏ sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam

Thể thao
Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam

Thủ môn Thép xanh Nam Định: Cao 1m81, mới 23 tuổi đã 2 lần vô địch V.League

Thể thao
Thủ môn Thép xanh Nam Định: Cao 1m81, mới 23 tuổi đã 2 lần vô địch V.League

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Thể thao
Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Thể thao
Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Nguyễn Thanh Nhàn, nhưng muốn U23 Việt Nam cải thiện lối chơi sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh.

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc
Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc

Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này thường lạc quan, suy nghĩ tích cực, có tầm nhìn xa. Sau tuổi 40, nhờ nỗ lực không ngừng, họ sẽ có tài chính ổn định.

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: 'Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy'
Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: "Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy"

Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim Lê Bảo Hân lần đầu chia sẻ trên trang cá nhân về lời mời tham gia đại lễ A80 từ VTV.

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... 'giường chiếu'
Đông Tây - Kim Cổ

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... "giường chiếu"

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị từng thấy trên thế giới xưa nay. Nó được chế biến hết sức cầu kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Nga Putin: Việt Nam tin rằng nước Nga sẽ trở nên vĩ đại
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Nga Putin: Việt Nam tin rằng nước Nga sẽ trở nên vĩ đại

Thế giới

Việt Nam tin tưởng rằng nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin sẽ trở nên vĩ đại, sẽ là trụ cột để bảo vệ sự ổn định trên thế giới, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường tuyên bố tại cuộc gặp với Putin - theo Sputnik.

Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
Tin tức

Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

Tin tức

Ngày 3/9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, đã có Thư cảm ơn sau sự kiện A80.

CĐV vỡ oà khi U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Bangladesh
Thể thao

CĐV vỡ oà khi U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Bangladesh

Thể thao

Rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt ở sân Việt Trì để theo dõi U23 Việt Nam đối đầu U23 Bangladesh trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có chiến thắng thuyết phục 2-0.

Chàng trai người Mông đầu tiên vùng quê nghèo Lào Cai bước vào giảng đường đại học
Lào Cai thi đua yêu nước

Chàng trai người Mông đầu tiên vùng quê nghèo Lào Cai bước vào giảng đường đại học

Lào Cai thi đua yêu nước

Em Lý A Vĩnh, thôn Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai đã trở thành người Mông đầu tiên ở một vùng quê nghèo thi đỗ vào Học viện Biên phòng, viết tiếp ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính.

Nông thôn Tây Bắc: Ứng dụng công nghệ số, đòn bẩy đưa sản phẩm OCOP Điện Biên vươn xa
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Ứng dụng công nghệ số, đòn bẩy đưa sản phẩm OCOP Điện Biên vươn xa

Điện Biên Hôm Nay

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang mở ra cánh cửa mới cho phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là với các sản phẩm OCOP. Ở Điện Biên, việc đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ đang dần trở thành xu thế tất yếu.

Viktor Lê lập công, U23 Việt Nam đánh bại U23 Banglades
Thể thao

Viktor Lê lập công, U23 Việt Nam đánh bại U23 Banglades

Thể thao

Ở trận ra quân tại bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026, Ngọc Mỹ cùng Viktor Lê thay nhau lập công giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Banglades với tỷ số 2-0.

Vụ cần cẩu đứt cáp trên công trường Vành đai 3, 1 người tử vong: Ban Giao thông nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cần cẩu đứt cáp trên công trường Vành đai 3, 1 người tử vong: Ban Giao thông nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 TP.HCM), đã có thông tin nhanh về vụ tai nạn lao động tại công trường thi công khiến 1 người tử vong.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương
Tin tức

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương

Tin tức

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương cần chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tin tối (3/9): Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 cái xương sườn, tình hình hiện giờ ra sao?
Thể thao

Tin tối (3/9): Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 cái xương sườn, tình hình hiện giờ ra sao?

Thể thao

Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 cái xương sườn, tình hình hiện giờ ra sao?; Indonesia nhập tịch tiền vệ người Hà Lan; Garnacho hé lộ nguyên nhân gia nhập Chelsea; HLV người Morocco thoát chết sau tai nạn giao thông; Fermin Lopez không có ý định chia tay Barca.

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu
Thế giới

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Thế giới

Nền kinh tế châu Âu đang oằn mình dưới sức nặng của cuộc chiến Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn bám lấy xung đột thay vì hòa bình. Chấm dứt chiến tranh có thể mở ra tăng trưởng, giảm lạm phát và khôi phục ổn định. Thế nhưng, giới tinh hoa lại thúc ép Kiev theo đuổi những đòi hỏi tối đa, khiến đàm phán đi vào ngõ cụt, theo Brussels Signal.

Cổ phiếu thép chiếm 'spotlight', VN-Index cheo leo ở mốc 1.680 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu thép chiếm "spotlight", VN-Index cheo leo ở mốc 1.680 điểm

Nhà đất

Dù hàng loạt mã bất động sản phủ tím, nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup lại giảm sâu, kìm hãm đà tăng toàn ngành, trong khi dòng tiền đầu cơ đổ mạnh vào thép giúp VN-Index giữ mốc 1.681 điểm.

Đuối nước khiến 2 chị em họ ở Quảng Trị tử vong thương tâm
Tin tức

Đuối nước khiến 2 chị em họ ở Quảng Trị tử vong thương tâm

Tin tức

Đang ngồi chơi bên hồ thì bị rơi xuống đuối nước khiến 2 chị em họ tử vong. Vụ đuối nước xảy ra ngay thềm khai giảng năm học mới.

Nga, Trung Quốc phản ứng gay gắt vì Mỹ triển khai tên lửa tấn công mới tới đồng minh ở Thái Bình Dương
Thế giới

Nga, Trung Quốc phản ứng gay gắt vì Mỹ triển khai tên lửa tấn công mới tới đồng minh ở Thái Bình Dương

Thế giới

Quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mới mang tên Mid-Range Capability (MRC) hay Typhon tới Nhật Bản trong tháng này, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung - động thái ngay lập tức khiến Nga và Trung Quốc phản ứng dữ dội.

4 con giáp không thích tranh cãi với người khác, rảnh kiếm tiền tốt hơn, đầu óc rộng mở, trung niên sung túc, dư dả
Gia đình

4 con giáp không thích tranh cãi với người khác, rảnh kiếm tiền tốt hơn, đầu óc rộng mở, trung niên sung túc, dư dả

Gia đình

4 con giáp không thích tranh cãi, dễ dàng gạt bỏ những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống bằng một nụ cười, tính xởi lởi, thân thiện giúp họ kiếm tiền tốt hơn.

Một loài đặc sản tối ngày lặn ngụp dưới ao, nuôi thành công ở Kiên Giang, hễ bắt bán là hút hàng
Nhà nông

Một loài đặc sản tối ngày lặn ngụp dưới ao, nuôi thành công ở Kiên Giang, hễ bắt bán là hút hàng

Nhà nông

Mô hình nuôi ba ba thịt và ba ba giống là con đặc sản đang được nhiều nông dân ở một số huyện của tỉnh Kiên Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh An Giang, Kiên Giang) áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, đặc biệt trong khoảng vài năm nay giá ba ba thịt duy trì ở mức cao giúp tăng lợi nhuận cho người nuôi.

Chủ tịch nước Lương Cường: Những thành tựu Việt Nam đạt được có sự ủng hộ của các nước bạn bè, anh em
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: Những thành tựu Việt Nam đạt được có sự ủng hộ của các nước bạn bè, anh em

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, những thành tựu Việt Nam đạt được không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh em; bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Mỹ xếp 12 nghề cá của Việt Nam vào nhóm 'không tương đương', Bộ NN&MT triển khai 12 giải pháp cấp bách
Nhà nông

Mỹ xếp 12 nghề cá của Việt Nam vào nhóm "không tương đương", Bộ NN&MT triển khai 12 giải pháp cấp bách

Nhà nông

Đạo Luật bảo vệ thú biển của Mỹ không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá của Việt Nam. Vì vậy, từ nay đến 1/1/2026, nếu không được lên nhóm "công nhận toàn bộ", thì cá ngừ, ghẹ, mực... của Việt Nam không thể xuất khẩu vào Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo tạm dừng việc đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera trên toàn thành phố.

Chuyện lạ Quảng Ninh, một ông 'họa sỹ nghiệp dư' biến phế liệu thành tranh nghệ thuật, nhìn là mê ngay
Nhà nông

Chuyện lạ Quảng Ninh, một ông "họa sỹ nghiệp dư" biến phế liệu thành tranh nghệ thuật, nhìn là mê ngay

Nhà nông

Với bàn tay khéo léo, ông Nguyễn Đức Toàn, một "họa sỹ nghiệp dư" ở phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) đã “vẽ” nên những bức tranh. Những bức tranh độc đáo, có một không hai, bởi được làm từ một chất liệu đặc biệt: kính cường lực vỡ.

Michael Olaha: SLNA là ngôi nhà thứ 2, lên kế hoạch nhập tịch và khoác áo ĐT Việt Nam
Thể thao

Michael Olaha: SLNA là ngôi nhà thứ 2, lên kế hoạch nhập tịch và khoác áo ĐT Việt Nam

Thể thao

Với Michael Olaha – tiền đạo người Nigeria - đội chủ sân Vinh không chỉ là đội bóng khai mở sự nghiệp, mà còn là mái nhà thứ hai, nơi anh luôn cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt.

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài
Kinh tế

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài

Kinh tế

Đà Nẵng thành lập tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài trên địa bàn thành phố.

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế
Chuyển động Sài Gòn

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế

Chuyển động Sài Gòn

Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, vừa bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội buôn lậu và trốn thuế. Em trai ông Tam, Phạm Xuân Tình, cũng bị truy tố tội trốn thuế.

Loạt trải nghiệm tại Hà Nội “gây sốt”, đừng vội rời đi sau lễ diễu binh và pháo hoa Đại lễ 2/9
Xã hội

Loạt trải nghiệm tại Hà Nội “gây sốt”, đừng vội rời đi sau lễ diễu binh và pháo hoa Đại lễ 2/9

Xã hội

Một Hà Nội vừa hiện đại, vừa cổ kính, đang mời gọi du khách khám phá những điều bất ngờ nhất.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Văn hóa - Giải trí

Nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hé lộ về một dự án mới sắp khởi động.

Đại lễ A80: Hà Nội tạo dấu ấn đặc biệt trong trái tim bạn bè và đồng bào cả nước
Tin tức

Đại lễ A80: Hà Nội tạo dấu ấn đặc biệt trong trái tim bạn bè và đồng bào cả nước

Tin tức

Vinh dự là nơi diễn ra Đại lễ A80, Hà Nội đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, chăm lo từng chi tiết, từ công tác an ninh, tổ chức đến phục vụ Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, Thủ đô đã lan tỏa hình ảnh đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Nga, Mỹ khởi động lại 'bàn cờ' đàm phán Ukraine, Kiev từ chối nhượng bộ, quyết không lùi một tấc đất
Thế giới

Nga, Mỹ khởi động lại 'bàn cờ' đàm phán Ukraine, Kiev từ chối nhượng bộ, quyết không lùi một tấc đất

Thế giới

Nga và Mỹ đang phối hợp để mở lại vòng đàm phán song phương tiếp theo trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn leo thang, hãng tin nhà nước RIA của Nga đưa tin hôm thứ Tư (3/9) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Tin đọc nhiều

1

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

2

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

3

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

4

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

5

Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ

Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ